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Έκκληση για περαιτέρω στήριξη του Παιδοογκολογικού Τμήματος του Μακάρειου Νοσοκομείου, απηύθυνε ο βουλευτής του ΔΗΚΟ, Ανδρέας Αποστόλου προς τις ΥΚΕ.

Όπως υπογράμμισε κατά τη διάρκεια συζήτησης για τον εκσυγχρονισμό των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας στην Επιτροπή Εργασίας της Βουλής, σήμερα στο Παιδοογκολογικό εργάζεται αποσπασμένος ένας λειτουργός των ΥΚΕ. Η Επιτροπή σύσσωμη αιτήθηκε όπως η συγκεκριμένη νοσοκομειακή μονάδα αποκτήσει μόνιμο λειτουργό.

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