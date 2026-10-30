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Ο πρόεδρος της επιτροπής Παιδείας της Βουλής, Χρύσανθος Σαββίδης, ξεκαθάρισε τις προθέσεις του. Θα πιέζει για την ανέγερση του Νικολαίδειου Γυμνασίου μέρα νύχτα, όπως είπε.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της επιτροπής Οικονομικών η οποία εξετάζει τον προϋπολογισμό του υπουργείου Παιδείας, ο κ. Σαββίδης είπε στην αρμόδια Υπουργό, Αθηνά Μιχαηλίδου, πως αν δεν προχωρήσει το Υπουργείο εντός Νοεμβρίου στις προσφορές όπως είναι οι δεσμεύσεις, τότε δεν θα σταματήσει να πιέζει.

«Θα σε κουκκουφώ που το πρωί ως τη νύχτα. Θα το λέω μέχρι τη μέρα που θα φύγεις από Υπουργός, εάν δεν προχωρήσει το θέμα τον Νιόβρη», είπε ο κ. Σαββίδης, για να προσθέσει και μια νότα χιούμορ στη συνεδρία.

ΛΙΑ