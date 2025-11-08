Αυξημένος κατά 4% και €62 εκατομμύρια είναι ο προϋπολογισμός του υπουργείου Παιδείας για το 2026 σε σύγκριση με τον περσινό, αγγίζοντας τα €1,611 δισ. Η μερίδα του λέοντος αφορά τις τακτικές δαπάνες και από αυτές, τη μισθοδοσία του προσωπικού, με την αρμόδια Υπουργό να επισημαίνει ότι γίνεται μεγάλη επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, καθώς αυτό υλοποιεί δράσεις και πολιτικές για την επίτευξη των στόχων. Συγκεκριμένα, το 80% (ποσό ύψους €1.285 δισ.) του προϋπολογισμού αφορά σε τακτικές δαπάνες (μισθοί, χορηγίες κ.λπ.) και ποσοστό 84% των τακτικών δαπανών αφορά σε μισθοδοσία του υπουργείου Παιδείας (αγγίζει τα €1.08 δισ.) Ποσοστό 20% (€31 εκατ.) του προϋπολογισμού αφορά σε αναπτυξιακές δαπάνες, οι οποίες για το 2026 εμφανίζονται αυξημένες κατά 11%.

Τα πιο πάνω παρουσιάστηκαν χθες από την υπουργό Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, στην κοινοβουλευτική επιτροπή Οικονομικών, στο πλαίσιο της συζήτησης του προϋπολογισμού του υπουργείου Παιδείας για το 2026, εστιάζοντας στις διάφορες πολιτικές που προωθούνται.

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε ότι για το Προαιρετικό Ολοήμερο Σχολείο υπολογίζονται €15.846 εκατ., για τις πολιτικές κατά της βίας και παραβατικότητας €3.076 εκατ., για την Προδημοτική Εκπαίδευση €4.550 εκατ., για την Ειδική Εκπαίδευση €21.582 εκατ., για σχολικές υποδομές €35 εκατ., για τη ψηφιακή μετάβαση €8.423 εκατ. και για χορηγίες των δημόσιων πανεπιστημίων €258 εκατ.

Στις εμβληματικές δράσεις του για το 2025 – 2026, το υπουργείο Παιδείας έχει συμπεριλάβει: α) Την στροφή στις δεξιότητες με τα Αναλυτικά Προγράμματα, την Τεχνική Εκπαίδευση και νέα θέματα, β) την εισδοχή στο Εκπαιδευτικό Σύστημα με τα θέματα του καταλόγου διοριστέων, τα οποία αναμένεται να «τρέξουν» σύντομα, καθώς το 2027 που καταργείται ο κατάλογος πλησιάζει, γ) τον κοινωνικό λειτουργό στα σχολεία με την πιλοτική εφαρμογή του σε σχολικές μονάδες με υψηλό βαθμό παραβατικότητας, δ) την Ειδική Εκπαίδευση με την τροποποίηση της νομοθεσίας που επιχειρείται 25 χρόνια μετά και ε) το Ασφαλές Σχολείο.

Στις εκπαιδευτικές πολιτικές για τους μαθητές, το Υπουργείο υπολογίζει €1,078 δισ. και καταγράφει τα ακόλουθα:

> Αντιμετώπιση αναντιστοιχίας ικανοτήτων.

> Αναβάθμιση και βελτίωση θεσμού Ολοήμερου Σχολείου.

> Αξιολόγηση και βελτίωση της Ειδικής Εκπαίδευσης.

> Εφαρμογή προγραμμάτων (μεταναστευτική βιογραφία, βία και παραβατικότητα, εξαρτήσεις, κ.ά.).

> Επέκταση του παρεμβατικού Προγράμματος Χρηματοοικονομικής Παιδείας και Αλφαβητισμού

> Υλοποίηση πολιτικής για χαρισματικά παιδιά.

> Επαναφορά θεσμού εβδομάδας εργασίας στη Β’ Λυκείου.

> Σίτιση ευάλωτων ομάδων μαθητικού πληθυσμού.

> Πρόγραμμα «Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης+».

> Επέκταση Προδημοτικής Εκπαίδευσης – Επιχορήγηση Διδάκτρων.

> Συμμετοχή σε Διεθνείς Έρευνες.

> Εθνική Στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη.

> Περιβαλλοντικό πρόγραμμα «Πρασινίζω το σχολείο μου».

> Ομαλή μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο.

> Αναβάθμιση Μαθητικών Συμβουλίων.

> Χορηγίες για παιδιά ταλέντα στις τέχνες.

> Εφαρμογή Τεχνικού Γυμνασίου.

Για το ανθρώπινο δυναμικό υπολογίζεται ποσό ύψους €6,4 εκατ. και καταγράφονται τα εξής:

> Αξιολόγηση εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικού έργου.

> Σύστημα διορισμού στην εκπαίδευση.

> Επαγγελματική μάθηση εκπαιδευτικών.

> Εκδόσεις εκπαιδευτικών/υποστηρικτικών υλικών.

> Θεσμοθέτηση συμβάσεων για τα υποστηρικτικά προγράμματα του Υπουργείου.

> Υλοποίηση όλων των πολιτικών του υπουργείου Παιδείας.

Κλιματιστικά μέχρι το τέλος του 2026

Στο πλαίσιο των ερωτήσεων που δέχθηκε η κ. Μιχαηλίδου από τους βουλευτές, έγινε αναφορά και για τα κλιματιστικά στα σχολεία. Λέγοντας πως είναι «αδιανόητο σήμερα να μην υπάρχουν κλιματιστικά σε σχολεία», η Υπουργός ανέφερε ότι στόχος είναι μέχρι το τέλος του 2026 όλα τα σχολεία που χρειάζονται κλιματιστικά, να τα έχουν. Η Υπουργός εξήγησε ότι λόγω των θερμοκρασιών σε κάποιες περιοχές δεν χρειάζονται όλα τα σχολεία άμεσα κλιματιστικά, ενώ ευχαρίστησε και συνδέσμους γονέων, χάρη στους οποίους τοποθετήθηκαν σε σχολεία κλιματιστικά με δική τους πρωτοβουλία και κόστος. Για την τοποθέτηση των κλιματιστικών στα σχολεία, σημείωσε ότι δεν είναι μόνο απόφαση να εγκατασταθούν αλλά χρειαζόταν μεγάλη προεργασία πίσω από αυτή τη διαδικασία, όπως αναβάθμιση υποδομών και ηλεκτρολογικές μελέτες.