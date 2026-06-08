Άρχισε τη Δευτέρα 8 Ιουνίου η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για εισδοχή στα Προγράμματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ), με τους ενδιαφερόμενους να έχουν περιθώριο μέχρι τις 20 Αυγούστου 2026 για να ολοκληρώσουν την αίτησή τους. Τα προγράμματα απευθύνονται σε αποφοίτους Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, προσφέροντας εξειδικευμένες σπουδές που συνδέονται άμεσα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της Δημόσιας Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης τα προγράμματα ΜΙΕΕΚ απευθύνονται σε αποφοίτους Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά, από τον ιστότοπο του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας www.moec.gov.cy ή μέσω του ιστότοπου των ΜΙΕΕΚ www.mieek.ac.cy.

Οι αιτήσεις εισδοχής μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέχρι και την Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2026 και ώρα 12:00 το μεσημέρι, ενώ η προσκόμιση του φακέλου με τα απαραίτητα έγγραφα θα γίνεται στις Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, και στο Ανώτερο Ινστιτούτο Τεχνικής Εκπαίδευσης μέχρι τις 13:30 της ίδιας ημέρας.

Σημειώνεται ότι οι αιτητές πρέπει να προσκομίσουν στην Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που έχουν επιλέξει στην ηλεκτρονική τους αίτηση, φάκελο με τα απαραίτητα έγγραφα που να τεκμηριώνουν όλα τα στοιχεία που έχουν δηλώσει.

Εάν για οποιονδήποτε λόγο ο αιτητής δεν προσκομίσει τον φάκελο με τα απαιτούμενα έγγραφα πριν τη λήξη της προθεσμίας, η αίτηση θα θεωρείται άκυρη.

Επίσης, στοιχεία που δηλώνονται κατά την ηλεκτρονική συμπλήρωση της αίτησης και δεν τεκμηριώνονται με τα απαιτούμενα έγγραφα στον φάκελο, δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει δεκτή η αίτηση είναι η κατοχή αναγνωρισμένου από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας Απολυτηρίου Μέσης Εκπαίδευσης.

Ως εκ τούτου, οι απόφοιτοι Μέσης Εκπαίδευσης της τρέχουσας σχολικής χρονιάς 2026-2027 προτρέπονται όπως υποβάλουν την αίτησή τους μετά την ημερομηνία απονομής του απολυτηρίου τους, καταλήγει η ανακοίνωση.

ΚΥΠΕ