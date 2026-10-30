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Ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) επιτέθηκε σε δημοσιογράφο του Reuters, όταν δέχθηκε ερώτηση για την υγεία του και την απόφασή του να μην επισκεφθεί το Κάνσας ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου.

Ο Τραμπ, μπροστά σε κάμερες και σε πολλούς άλλους δημοσιογράφους, έβαλε τις φωνές κατά του δημοσιογράφου που ρώτησε αν θα ακυρώσει την επίσκεψη στο Κάνσας επειδή ίσως έχει κάποιο ζήτημα υγείας.

«Εσύ είσαι άρρωστος! Στρώσου λίγο, είσαι αηδιαστικός, φαίνεσαι εντελώς χάλια! Για ποιον δουλεύεις;», του είπε.

Trump blows up at a reporter



Trump: You are a sick guy! Look at this guy. You’re way out of shape. You are disgusting! Put yourself in shape! You look like hell. pic.twitter.com/LVaca2Hocl — Acyn (@Acyn) October 29, 2026

Όταν του απάντησε ότι είναι από το Reuters, ο πρόεδρος απάντησε ότι «το Reuters είναι απαίσιο» για να συνεχίσει την επίθεση στον δημοσιογράφο: «Δείτε αυτόν τον άνθρωπο, είναι εντελώς αγύμναστος».

Στον μονόλογο που ακολούθησε ο Τραμπ είπε ότι δεν πάει στο Κάνσας «επειδή τα πάω πολύ καλά. Θα κάνω μια τηλεοπτική προεκλογική εκδήλωση. Αύριο θα πάω στη Φλόριντα. Αφού έχω κάνει -πόσες;- 28 [ενν. συγκεντρώσεις]; Μου λέει: “Ποιος είναι ο λόγος, κύριε, που δεν θα πάτε στο Κάνσας;” Ξέρετε ποιος είναι ο λόγος; Δεν νιώθω ότι πρέπει να πάω στο Κάνσας».

protothema.gr