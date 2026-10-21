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Σε νέα έντονη αντιπαράθεση με δημοσιογράφο ήρθε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αυτή τη φορά με τον ανταποκριτή της βρετανικής εφημερίδας Independent, Άντριου Φάινμπεργκ. Ο Αμερικανός πρόεδρος αντέδρασε με ιδιαίτερα οξύ ύφος απέναντι στον δημοσιογράφο, φτάνοντας στο σημείο να του απευθύνει προειδοποίηση και να τον ρωτήσει χαρακτηριστικά «Είσαι καλά στα μυαλά σου;».

Το επεισόδιο με τον δημοσιογράφο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων για την παρουσίαση από τον Τραμπ και άλλα μέλη της κυβέρνησής του νομοσχεδίου που επιτρέπει στους πολίτες να λαμβάνουν χρηματική αμοιβή, εάν καταγγέλλουν απάτη.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που απαθανάτισε την «έκρηξη» του Τραμπ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε απευθυνόμενος στον δημοσιογράφο της βρετανικής εφημερίδας «δεν ξέρω ποιος διάολο είσαι, αλλά καλύτερα να προσέχεις».

Όταν ο Φράιμπεργκ προσπάθησε να αντιδράσει ρωτώντας για τα σχέδια αναμόρφωσης ενός δημόσιου γηπέδου γκολφ στην Ουάσιγκτον, ο Τραμπ επέμεινε: «Σιωπή. Σιωπή! Τι έχεις πάθει;».

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκλεισε την επίθεσή στον δημοσιογράφο λέγοντας: «Είσαι καλά με τα μυαλά σου; Πραγματικά, πιστεύω ότι κάτι δεν πάει καλά με σένα».

protothema.gr