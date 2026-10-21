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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Τρίτη πως η Μαρίν Λεπέν είναι η «συντηρητική φωνή» στη Γαλλία, με φόντο τις ταραχές που συγκλονίζουν τη χώρα, χωρίς πάντως να εκφράσει ανοικτά την στήριξή του στην υποψήφια της ακροδεξιάς ενόψει των γαλλικών προεδρικών εκλογών του 2027.

Ο αμερικανός πρόεδρος επικαλέστηκε τις τελευταίες ημέρες τα επεισόδια και τις λεηλασίες στη Γαλλία προκειμένου να εντείνει την αντιμεταναστευτική ρητορική του ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, όπου οι Ρεπουμπλικάνοι κινδυνεύουν να χάσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου.

«Δεν τη γνωρίζω, δεν την έχω συναντήσει, αλλά νομίζω ότι της έχουν φερθεί άσχημα», απάντησε σε δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) που τον ρώτησε εάν θα στήριζε την Μαρίν Λεπέν.

Τον Μάρτιο του 2025 η Μαρίν Λεπέν καταδικάστηκε σε πενταετή στέρηση του δικαιώματος ανάληψης δημόσιου αξιώματος για υπεξαίρεση δημόσιων πόρων. Ωστόσο, σε δεύτερο βαθμό καταδικάστηκε σε 45 μήνες στέρησης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι, εκ των οποίων οι 30 με αναστολή, γεγονός που της επέτρεψε να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, θεωρείται ως το αδιαφιλονίκητο φαβορί.

«Ύστερα από όλα αυτά, (σ.σ. τις ταραχές), αυτή είναι ξεκάθαρα… αυτή είναι η συντηρητική φωνή» στη Γαλλία, είπε ο Τραμπ για τη Λεπέν.

Σε προεκλογική συγκέντρωση τη Δευτέρα στο Κάνσας, ο Τραμπ έκανε μακροσκελή αναφορά στη Γαλλία, λέγοντας πως «δέχεται επίθεση, λεηλατείται και πυρπολείται από μετανάστες, τζιχαντιστές και κομμουνιστές». «Η Ευρώπη πρέπει να κλείσει τα σύνορά της και να διώξει τους ανθρώπους που μισούν τις χώρες της. Και να τους διώξει γρήγορα, προτού να είναι πολύ αργά», είχε γράψει νωρίτερα στην πλατφόρμα Truth Social.

skai.gr