Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, πραγματοποιεί ίσως την τελευταία της επίσκεψη στο νησί πριν από τη λήξη του συμβολαίου της, στο τέλος του χρόνου. Σήμερα θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και τη Δευτέρα με τον Τουφάν Έρχιουρμαν. Πρόκειται για επαφές χαμηλών προοπτικών, καθώς η ίδια έχει δείξει ότι δεν προτίθεται να πιέσει για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων.

Η συνάντηση Νίκου Χριστοδουλίδη και Μαρίας Άνχελα Ολγκίν θα γίνει στις 12:30 το μεσημέρι. Είναι η πρώτη μετά τις πρόσφατες δηλώσεις της απεσταλμένης, με τις οποίες επέλεξε να φορτώσει τις ευθύνες για την απουσία προόδου στο Κυπριακό και στις δύο πλευρές, αφήνοντας εντελώς εκτός κάδρου την Τουρκία.

Στις ίδιες δηλώσεις άφησε σαφώς να διαφανεί ότι το ζητούμενο για την ίδια είναι να ολοκληρώσει την αποστολή της, έστω και με μια μικρή συμφωνία σε θέματα χαμηλής πολιτικής, όπως τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης (ΜΟΕ).

Η Λευκωσία πάντως επιμένει ότι προτεραιότητα παραμένει η επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών και ότι τα ΜΟΕ δεν μπορούν να λειτουργήσουν ως υποκατάστατο αυτής της προσπάθειας. Έτσι ερμηνεύει και όσα ανέφερε ο Αντόνιο Γκουτέρες τόσο κατά την επίσκεψή του στο νησί το περασμένο καλοκαίρι όσο και αργότερα.

Με την Ολγκίν, ωστόσο, η Λευκωσία δεν φαίνεται να βρίσκεται στο ίδιο μήκος κύματος. Η απεσταλμένη επιλέγει να διαβάζει τις τοποθετήσεις του Γκουτέρες όπως τις διαβάζει η τουρκική πλευρά, η οποία προτάσσει τα ΜΟΕ για να διασφαλίσει ότι τα μέρη δεν θα καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων πριν λήξει η θητεία του νυν ΓΓ του ΟΗΕ.

Η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν είδε με ικανοποίηση τις πρόσφατες δηλώσεις της Ολγκίν, και δεν αποκλείεται ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης να αναφερθεί σε αυτές στη σημερινή συνάντηση, κυρίως στην ισομερή κατανομή ευθυνών για το αδιέξοδο.

Δημοσίως πάντως ο ΠτΔ τήρησε όσα συμφώνησε με τον Τουφάν Έρχιουρμαν στην τελευταία τους συνάντηση για χαμηλούς τόνους. Χθες, με αφορμή την άφιξη της Ολγκίν στην Κύπρο, ρωτήθηκε αν βλέπει παράθυρο ευκαιρίας για επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών. «Όσο εξαρτάται από μένα, θα πράξω ό,τι είναι δυνατόν για να υπάρξει αυτό το παράθυρο ευκαιρίας», απάντησε.

Πρόσθεσε ότι «παρόλο ότι δεν υποβαθμίζω τις δυσκολίες, τις προκλήσεις, τα προβλήματα, είμαι εδώ συνεχώς με νέες ιδέες, νέες προσεγγίσεις, πάντα εντός του καθορισμένου πλαισίου, έτσι ώστε να πετύχουμε να ανοίξουμε αυτό το παράθυρο».

Η άλλη έγνοια της Ολγκίν

Σε προηγούμενες δηλώσεις του ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είχε χαρακτηρίσει σημαντικές τις επόμενες ημέρες για το Κυπριακό, εναποθέτοντας ελπίδες στην κάθοδο της Ολγκίν και στην κοινή τους συνάντηση με τον Έρχιουρμαν. Το ερώτημα είναι αν η Ολγκίν θα εργαστεί με τους δύο ηγέτες, στο δεκαήμερο που θα βρίσκεται στο νησί, ώστε να υπάρξει αποτέλεσμα.

Μετά τη σημερινή συνάντηση με τον ΠτΔ και εκείνη της Δευτέρας με τον Έρχιουρμαν, έχει προγραμματιστεί κοινή συνάντηση των τριών στις 9 Νοεμβρίου. Η ίδια δεν έχει ενημερώσει τι ακριβώς θα κάνει στο μεσοδιάστημα και πώς θα περάσει τον χρόνο της στο νησί.

Είναι όμως εμφανές ότι η προσοχή της Ολγκίν είναι εδώ και καιρό στραμμένη στην καρέκλα του Γκουτέρες, αφού πιστεύει ότι μπορεί να καταφέρει να πάρει τη θέση. Όσα διοχετεύει το τελευταίο διάστημα μέσω πολιτικών προσώπων στην Κύπρο δείχνουν σαφώς τις προθέσεις της.

Ενώ τα κυπριακά μέσα ενημέρωσης έχουν προβάλει έντονα το τελευταίο διάστημα το ενδεχόμενο υποψηφιότητας της Ολγκίν για ΓΓ του ΟΗΕ, τα ξένα ΜΜΕ δεν φαίνεται να έχουν ασχοληθεί με το όνομά της, ούτε καν όσα εξειδικεύονται σε θέματα των Ηνωμένων Εθνών. Ξένοι διπλωματικοί κύκλοι δεν απέκλειαν ότι την όλη συζήτηση την τροφοδοτεί η ίδια η Ολγκίν.

Το αδιέξοδο ανοίγει πόρτα εισόδου

Υποψηφιότητα Ολγκίν δεν έχει υποβληθεί επισήμως. Η ίδια όμως, σύμφωνα με όσα διαρρέει, φαίνεται να ποντάρει στο αδιέξοδο για την εκλογή νέου ΓΓ του ΟΗΕ, εκτιμώντας ότι μπορεί να αναδειχθεί στο πρόσωπο-κλειδί για να ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδοχή του Γκουτέρες.

Η εμπλοκή στον ΟΗΕ άνοιξε τον δρόμο για καθυστερημένες υποψηφιότητες, όμως το όνομα της Ολγκίν απουσιάζει, εκτός από τα κυπριακά δημοσιεύματα. Στην κούρσα μπήκε η Λάνα Νουσεϊμπέ από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, κάτι που προκάλεσε την αντίδραση των κρατών της Λατινικής Αμερικής.

Η CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños – Κοινότητα Κρατών Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής) διαμαρτυρήθηκε με επιστολή της προς το Συμβούλιο Ασφαλείας, υποστηρίζοντας ότι η είσοδος της Λάνα Νουσεϊμπέ ήρθε τη στιγμή που διαμορφωνόταν στήριξη γύρω από λατινοαμερικανό υποψήφιο.

Η νέα ψηφοφορία αναμένεται να γίνει την ερχόμενη εβδομάδα, αφού αναβλήθηκε η προηγούμενη, που ήταν προγραμματισμένη για τις 23 Οκτωβρίου.

Ποιος θα την προτείνει;

Μια υποψηφιότητα χρειάζεται τη στήριξη τουλάχιστον ενός κράτους-μέλους. Η Ολγκίν διετέλεσε υπουργός Εξωτερικών στην κυβέρνηση Σάντος. Η Κολομβία όμως έχει πλέον νέο εκλεγμένο Πρόεδρο, τον Αμπελάρδο Ντε Λα Εσπριέγια, ο οποίος ανήκει σε αντίθετο πολιτικό χώρο από εκείνον της Ολγκίν, και δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η Μπογκοτά την προωθεί.

Η στήριξή της από τις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ένα σενάριο που ακούστηκε κάποια στιγμή. Και σε αυτή την περίπτωση, ωστόσο, προκύπτουν ερωτήματα: θα προτείνει ο Τραμπ ένα πρόσωπο που δεν υποστηρίζει ο Ντε Λα Εσπριέγια;

Από την άλλη, η αντίδραση της CELAC σε υποψηφιότητες εκτός Λατινικής Αμερικής αφήνει μια χαραμάδα ελπίδας για τα όνειρα της Ολγκίν.