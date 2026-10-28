Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Η Μαρία Άνχελα Ολγκίν αναμένεται αύριο στο νησί και την Παρασκευή θα έχει την πρώτη της συνάντηση με τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, ενώ τα επόμενα 24ωρα θα βρεθεί και με τον Τουφάν Έρχιουρμαν. Η μόνη κοινή συνάντηση των τριών έχει προγραμματιστεί ένα δεκαήμερο μετά, στις 9 Νοεμβρίου.

Οι έως τώρα επισκέψεις της Ολγκίν στο νησί αναλώνονται σε συζητήσεις για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και διάφορες επαφές με τη λεγόμενη κοινωνία των πολιτών, χωρίς να επιτυγχάνεται οτιδήποτε που αφορά την ουσία των προσπαθειών και έχει να κάνει με την επανέναρξη των συνομιλιών. Και σ’ αυτό το ταξίδι στο νησί αναμένεται να κινηθεί πάνω στην ίδια βάση, αναλώνοντας το μεγαλύτερο μέρος της παραμονής της όχι σε συζήτηση με τους δύο ηγέτες αλλά με διάφορες επαφές.

Μέχρι στιγμής αυτό που έχει ξεκαθαρίσει είναι οι δύο χωριστές συναντήσεις με τους Νίκο Χριστοδουλίδη και Τουφάν Έρχιουρμαν και μια κοινή των τριών. Με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας θα συναντηθούν την Παρασκευή και με τον ηγέτη της αποσχιστικής οντότητας στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας. Ο Έρχιουρμαν θα βρίσκεται στην Άγκυρα όπου προσκλήθηκε από τον Ερντογάν για τη σύνοδο του Οργανισμού Τουρκογενών Κρατών.

Από τις συναντήσεις αυτές θα διαφανεί εάν μπορεί να προκύψει κάτι θετικό στα όσα οι δύο ηγέτες συζητούν μεταξύ τους. Επί του βασικού, που είναι η επανέναρξη συνομιλιών, δεν αναμένεται οτιδήποτε, καθώς και με τις δημόσιες δηλώσεις της η Ολγκίν έδειξε πως δεν κοιτάζει προς αυτή την κατεύθυνση. Όπως είναι επίσης ξεκάθαρο ότι η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ ΟΗΕ δεν έχει την πρόθεση να πιέσει τα πράγματα και να συνδράμει στο ζητούμενο από πλευράς Αντόνιο Γκουτέρες για τη σύγκληση μιας νέας πολυμερούς διάσκεψης για το Κυπριακό.

Νίκος Χριστοδουλίδης και Τουφάν Έρχιουρμαν θα έχουν την επόμενη κοινή τους συνάντηση στις 9 Νοεμβρίου με τη συμμετοχή της Μαρία Άνχελα Ολγκίν. Ωστόσο, όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές με τις οποίες μίλησε ο Φιλελεύθερος, εάν προκύψει στο μεταξύ ενδεχόμενο να γίνει και μια τριμερής πριν από την προκαθορισμένη ημερομηνία, ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης είναι έτοιμος.

Προπαρασκευαστική συνάντηση

Για μία πολύ καλή και εποικοδομητική συζήτηση με τον Τουφάν Έρχιουρμαν, η οποία θα συνεχιστεί κατά τη διάρκεια της παρουσίας της προσωπικής απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, έκανε λόγο ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, σε δηλώσεις μετά την επιστροφή του από τη συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ενόψει της συνέχισης της συζήτησης, παρουσία της κ. Ολγκίν, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να μην κάνουν περαιτέρω δηλώσεις επί των όποιων συγκεκριμένων θεμάτων και να μην εκδοθεί κοινό ανακοινωθέν.

Προσέθεσε, πως έλαβαν χώρα εποικοδομητικές κοινές συναντήσεις με τις δύο Τεχνικές Επιτροπές Νεολαίας και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στη συνέχεια με το Συμβουλευτικό Σώμα της Κοινωνίας των Πολιτών, κατά τις οποίες ακούστηκαν κάποιες απόψεις και εισηγήσεις που θα συζητηθούν στο πλαίσιο των συναντήσεων με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη.

Κληθείς να επιβεβαιώσει αν η μη έκδοση κοινού ανακοινωθέντος δεν ήταν αποτέλεσμα αδιεξόδου, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επανέλαβε πως πρόκειται για μια κοινή συμφωνία.

«Επαναλαμβάνω, ήταν μια καλή και εποικοδομητική συζήτηση, η οποία θα συνεχιστεί κατά τη διάρκεια της παρουσίας της κ. Ολγκίν στην Κύπρο, και σας ζητώ, αντιλαμβάνομαι απόλυτα και το δικό σας λειτούργημα, να μην ερωτηθώ επί οποιουδήποτε θέματος», κατέληξε.

Αποδεικνύει τη βούλησή του

Σε δηλώσεις του πριν από τη συνάντηση με τον Τουφάν Έρχιουρμαν, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε πως από δικής του πλευράς αποδεικνύεται στην πράξη η βούληση για θετικές εξελίξεις στο Κυπριακό.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι θεωρεί θετικό το γεγονός ότι μία από τις 19 προτάσεις που είχε υποβάλει έγινε αποδεκτή «και θα έχουμε σήμερα, στο δεύτερο μέρος της συνάντησής μας, τις κοινές συναντήσεις με τις δύο Τεχνικές Επιτροπές, της Νεολαίας και της Πολιτιστικής κληρονομιάς και στη συνέχεια με το Συμβουλευτικό Σώμα της Κοινωνίας των Πολιτών».

Ο Πρόεδρος σημείωσε επίσης, ότι η σύσταση της Επιτροπής για το Συμβουλευτικό Σώμα της Κοινωνίας των Πολιτών ήταν πρόταση της ε/κ πλευράς. «Θέλω, επίσης, να θυμίσω ότι για την Τεχνική Επιτροπή για τη Νεολαία έγινε για πρώτη φορά εισήγηση από την κα ντι Κάρλο, όταν ήρθε στην Κύπρο το 2023. Την είχαμε αποδεχθεί αμέσως. Έγινε αποδεκτή από τουρκικής πλευράς δύο χρόνια αργότερα», πρόσθεσε.