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Θυελλώδεις άνεμοικαι ισχυρές βροχοπτώσεις πλήττουν τη νοτιοανατολική ακτή της Ινδίας, καθώς ο κυκλώνας Άρναμπ έφτασε στην ξηρά την Τετάρτη, αναγκάζοντας σχεδόν 100.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους σε δύο πολιτείες, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο κυκλώνας έπληξε την πολιτεία Άντρα Πραντές ως «πολύ σφοδρή κυκλωνική καταιγίδα», με ανέμους ταχύτητας 125 έως 135 χιλιομέτρων την ώρα και ριπές που έφταναν τα 150 χιλιόμετρα την ώρα, ανακοίνωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ινδίας (IMD).

«Η πολύ σφοδρή κυκλωνική καταιγίδα Άρναμπ συνεχίζει να αλληλεπιδρά με την επιφάνεια της ξηράς», ανέφερε η υπηρεσία σε ανακοίνωσή της, προσδιορίζοντας την περιοχή των ακτών μεταξύ Μπαπάτλα και Βισακαπατνάμ.

Σχεδόν 100.000 άνθρωποι απομακρύνονται από τις εστίες τους

Οι αρχές έδωσαν εντολή σε χιλιάδες κατοίκους των πολιτειών Άντρα Πραντές και Οντίσα να μετακινηθούν προς ασφαλέστερες περιοχές ή να αναζητήσουν καταφύγιο, ενόψει της επέλασης του κυκλώνα. Παράλληλα, προειδοποιήσεις για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα εξέδωσαν η γειτονική Σρι Λάνκα και το Νεπάλ.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, περίπου 50.000 άνθρωποι κλήθηκαν να μετακινηθούν σε ασφαλείς περιοχές στην Άντρα Πραντές και άλλοι 48.000 στην Οντίσα.

«Η προστασία κάθε ζωής είναι η ύψιστη προτεραιότητά μας», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Άντρα Πραντές, Νάρα Τσαντραμπάμπου Ναϊντού, καθώς ο κυκλώνας πλησίαζε τις ακτές.

Πλημμυρισμένα σπίτια

Στην πόλη-λιμάνι Κακινάντα, κοντά στο επίκεντρο της καταιγίδας, οι θυελλώδεις άνεμοι λύγιζαν τα δέντρα και η βροχή έπεφτε με μεγάλη ένταση, ενώ ισχυρά κύματα έσκαγαν στην ακτή.

Ο 35χρονος Κότες Κουμάρ δήλωσε ότι δεν είχε ξαναδεί κάτι παρόμοιο, προσθέτοντας ότι οι αρχές είχαν προειδοποιήσει τους κατοίκους να προμηθευτούν τρόφιμα και άλλα βασικά αγαθά.

«Υπήρξε ένας κυκλώνας εδώ πριν από τρία χρόνια, αλλά η στάθμη του νερού δεν ανέβηκε τόσο πολύ», ανέφερε.

Την ίδια ώρα, κάτοικοι αναγκάστηκαν να αναζητήσουν καταφύγιο, καθώς τα σπίτια τους πλημμύρισαν. «Τα σπίτια μας πλημμυρίζουν και πρέπει να μείνουμε μέσα στο νερό», δήλωσε ο 65χρονος Ρατζεσβαρι, ο οποίος έδωσε μόνο το μικρό του όνομα και μεταφέρθηκε σε κυβερνητικό καταφύγιο κοντά στην Κακινάντα.

«Έτσι, η κυβέρνηση μας παρείχε ένα λεωφορείο και ήρθαμε εδώ για να βρούμε καταφύγιο», είπε στο AFP.

Προειδοποιήσεις για εκτεταμένες ζημιές

Οι κυκλώνες, που είναι γνωστοί ως τυφώνες στον Βόρειο Ατλαντικό και σε περιοχές του Ειρηνικού, αποτελούν συχνή απειλή για τις χώρες που βρέχονται από τον Κόλπο της Βεγγάλης και τον βόρειο Ινδικό Ωκεανό.

Η φετινή περίοδος καταιγίδων έχει ενταθεί υπό την επίδραση του μετεωρολογικού φαινομένου Ελ Νίνιο, το οποίο έχει συμβάλει στην πρωτοφανή αύξηση της θερμοκρασίας.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ινδίας προειδοποίησε για «ολοσχερή καταστροφή» κατοικιών με αχυρένιες στέγες, τοπικές πλημμύρες, πτώσεις στύλων ηλεκτροδότησης και επικοινωνιών, καθώς και «εκτεταμένες ζημιές» στις καλλιέργειες.

Το υπουργείο Πολιτικής Αεροπορίας της Ινδίας ανέφερε ότι οι πτήσεις προς την Άντρα Πραντές και την Οντίσα αναμένεται να είναι μεταξύ εκείνων που θα επηρεαστούν περισσότερο.

Σε επιφυλακή Σρι Λάνκα και Νεπάλ

Στη Σρι Λάνκα, οι αρχές αποφάσισαν το κλείσιμο των σχολείων, καθώς το Τμήμα Μετεωρολογίας προειδοποίησε ότι οι καταιγίδες ενδέχεται να προκαλέσουν ξαφνικές πλημμύρες και κατολισθήσεις λάσπης.

Στο Νεπάλ, η αρμόδια αρχή διαχείρισης καταστροφών προειδοποίησε ότι η καταιγίδα θα κινηθεί προς την ενδοχώρα και την οροσειρά των Ιμαλαΐων, προκαλώντας έντονες βροχοπτώσεις και αυξάνοντας τον «υψηλό κίνδυνο έντονων χιονοπτώσεων, χιονοθυελλών και χιονοστιβάδων».

Οι αρχές κάλεσαν τους τουρίστες να αποφύγουν τις μετακινήσεις σε ορεινές περιοχές και συνέστησαν σε όσους βρίσκονται ήδη εκεί να παραμείνουν σε ασφαλή σημεία.

Το Νεπάλ εξακολουθεί να ανακάμπτει από την καταστροφική πλημμύρα της 26ης Αυγούστου, η οποία προκλήθηκε από την κατάρρευση παγετώνα και, σύμφωνα με το κείμενο, στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 1.400 ανθρώπους, ενώ πάνω από 5.000 εξακολουθούν να αγνοούνται.

ertnews.gr