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Μια συμφωνία ύψους 1 δισ. δολαρίων, με αντάλλαγμα τον τερματισμό των επιθέσεων των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας, φέρεται να βρέθηκε στο επίκεντρο της αιφνιδιαστικής επίσκεψης του Σαουδάραβα υπουργού Άμυνας, πρίγκιπα Χαλίντ μπιν Σαλμάν, στην Τεχεράνη, σε μια περίοδο ιδιαίτερα αυξημένης έντασης στον Περσικό Κόλπο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισραηλινής εφημερίδας Israel Hayom, που επικαλείται διπλωματικές πηγές από χώρες του Κόλπου, η σαουδαραβική πλευρά επιδιώκει να εξασφαλίσει κατάπαυση του πυρός με τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, προσφέροντας οικονομική ενίσχυση που θα διοχετευόταν μέσω της Τεχεράνης.

Μάλιστα, μία από τις πηγές προχώρησε σε έναν ακόμη πιο εντυπωσιακό ισχυρισμό, αναφέροντας ότι ο Σαουδάραβας υπουργός Άμυνας μετέφερε μαζί του το ποσό του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων, μέσα στο στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος Hercules με το οποίο ταξίδεψε στο Ιράν.

Ο συγκεκριμένος ισχυρισμός δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα, ενώ Σαουδάραβας αξιωματούχος απέφυγε να επιβεβαιώσει ότι πραγματοποιήθηκε οποιαδήποτε μεταφορά χρημάτων.

Η επίσκεψη, ωστόσο, είναι επιβεβαιωμένη και εντάσσεται σε ευρύτερες διπλωματικές προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, με συμμετοχή όχι μόνο της Σαουδικής Αραβίας και του Ιράν, αλλά και της Τουρκίας και του Πακιστάν.

Στις συνομιλίες της Τεχεράνης συμμετείχαν ο επικεφαλής των τουρκικών υπηρεσιών πληροφοριών Ιμπραήμ Καλίν και ο αρχηγός του πακιστανικού στρατού, στρατάρχης Ασίμ Μουνίρ, στο πλαίσιο της αμυντικής συνεργασίας που έχουν αναπτύξει οι τρεις χώρες μέσω της λεγόμενης «Συμφωνίας της Μέκκας».

Από ιρανικής πλευράς, στις συναντήσεις έλαβαν μέρος ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, στρατηγός Μοχσέν Ρεζαΐ, καθώς και ανώτατοι αξιωματούχοι των Φρουρών της Επανάστασης.

Το Ιράν εμφανίστηκε διατεθειμένο να αναλάβει διαμεσολαβητικό ρόλο ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και στους Χούθι, επιχειρώντας παράλληλα να ενισχύσει τη διπλωματική του επιρροή στην περιοχή.

Οι εξελίξεις έρχονται ενώ οι Χούθι συνεχίζουν να εξαπολύουν επιθέσεις εναντίον σαουδαραβικών αεροδρομίων και κυρίως πετρελαϊκών εγκαταστάσεων, προκαλώντας σημαντικές οικονομικές απώλειες στο βασίλειο. Την ίδια ώρα, επιθέσεις που αποδίδονται στο Ιράν εναντίον δεξαμενόπλοιων στα Στενά του Ορμούζ έχουν διαταράξει τις εξαγωγές πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο.

Το ένα δισεκατομμύριο και η συμφωνία που δεν εφαρμόστηκε

Στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων φαίνεται να βρίσκεται μια σειρά δεσμεύσεων που, σύμφωνα με Σαουδάραβα αξιωματούχο, είχαν αναληφθεί πριν από περίπου τρία χρόνια, στο πλαίσιο προηγούμενων προσπαθειών για την επίλυση της σύγκρουσης στην Υεμένη.

Βάσει εκείνων των συνεννοήσεων, η Σαουδική Αραβία θα παρείχε οικονομική βοήθεια στις περιοχές που ελέγχονται από τους Χούθι, χρηματοδοτώντας, μεταξύ άλλων, την καταβολή μισθών σε δημοσίους υπαλλήλους και την αποκατάσταση κατεστραμμένων πολιτικών υποδομών.

Ως αντάλλαγμα, οι Χούθι θα αναλάμβαναν την υποχρέωση να τηρήσουν την κατάπαυση του πυρός και να σταματήσουν τις επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας.

Τους τελευταίους μήνες, η οργάνωση επικαλείται τη μη εφαρμογή αυτών των δεσμεύσεων από το Ριάντ, προκειμένου να δικαιολογήσει τη συνέχιση των επιθέσεων.

Η Σαουδική Αραβία, από την πλευρά της, έχει απορρίψει δημοσίως το ενδεχόμενο νέων οικονομικών παραχωρήσεων υπό στρατιωτική πίεση, υποστηρίζοντας ότι δεν πρόκειται να καταβάλει χρήματα στους Χούθι προτού εκείνοι αποσυρθούν από εδάφη που έχουν καταλάβει από τις δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης.

Αυτό ακριβώς καθιστά ιδιαίτερα σημαντικές τις πληροφορίες για ενδεχόμενη καταβολή ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Εφόσον επιβεβαιωθούν, θα σηματοδοτούν σημαντική μεταβολή της σαουδαραβικής στάσης, καθώς το Ριάντ θα εμφανίζεται πρόθυμο να προχωρήσει σε οικονομικές παραχωρήσεις προκειμένου να αποκαταστήσει την ασφάλεια των ενεργειακών εγκαταστάσεών του και να περιορίσει τις συνέπειες των επιθέσεων στις πετρελαϊκές εξαγωγές.

Η Συμφωνία της Μέκκας και ο ρόλος Τουρκίας και Πακιστάν

Η αιφνιδιαστική επίσκεψη του Χαλίντ μπιν Σαλμάν στην Τεχεράνη οργανώθηκε με τη συμμετοχή των εταίρων της Σαουδικής Αραβίας στη Συμφωνία Κοινής Άμυνας της Μέκκας.

Η συμφωνία προβλέπει στρατιωτική συνδρομή μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών σε περίπτωση επίθεσης εναντίον ενός από αυτά.

Ωστόσο, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Israel Hayom, η Τουρκία και το Πακιστάν δεν έχουν παράσχει μέχρι στιγμής στη Σαουδική Αραβία την ουσιαστική στρατιωτική ενίσχυση που αναμενόταν.

Η συνδρομή τους φέρεται να περιορίστηκε στην αποστολή στρατιωτικών συμβούλων, χωρίς επιπλέον μάχιμες δυνάμεις, παρά τις δεσμεύσεις αμοιβαίας βοήθειας που προβλέπει η συμμαχία.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το Ριάντ φαίνεται να επενδύει περισσότερο στη διπλωματική οδό, προκειμένου να περιορίσει τις επιθέσεις των Χούθι και τις οικονομικές τους συνέπειες.

Το σαουδαραβικό υπουργείο Εξωτερικών, σε επίσημη ανακοίνωσή του, επιβεβαίωσε τον διπλωματικό χαρακτήρα της επίσκεψης.

«Η επίσκεψη στην Τεχεράνη του πρίγκιπα Χαλίντ μπιν Σαλμάν, υπουργού Άμυνας, και εκπροσώπων των κρατών-μελών της Συμμαχίας Κοινής Άμυνας της Μέκκας εντάσσεται στις συνεχιζόμενες προσπάθειες της συμμαχίας για αποκλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών, ενθάρρυνση του διαλόγου και των διπλωματικών λύσεων και υποστήριξη των διαμεσολαβητικών προσπαθειών του Κατάρ και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Πακιστάν», ανέφερε.

Η ανακοίνωση δεν έκανε καμία αναφορά σε χρηματικό αντάλλαγμα ή σε συμφωνία με τους Χούθι.

protothema.gr