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Τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περίπου 20 τραυματίστηκαν το Σάββατο στην Καλκούτα, στην ανατολική Ινδία, όταν ξέσπασε συνωστισμός και ποδοπάτημα σε ινδουιστική θρησκευτική συγκέντρωση, έπειτα από ξαφνική νεροποντή, σύμφωνα με ανακοίνωση των Αρχών.

Τοπικός αξιωματούχος δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται και ένα επτάχρονο κορίτσι.

Εκπρόσωπος της Αστυνομίας ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) πως επικράτησε συνωστισμός στο φεστιβάλ Ντούργκα Πούτζα, όταν αρκετοί παρευρισκόμενοι άρχισαν να σπρώχνονται. Ακολούθως ορισμένοι έπεσαν στο έδαφος και ποδοπατήθηκαν.

17 feared dead, several injured in stampede at Kolkata Durga Puja pandal. The incident occurred at the Chorbagan Sarbojanin Puja pandal in the northern part of the city amid heavy rain and lightning. #DurgaPuja2026 #Stampede #Kolkata #WestBengal pic.twitter.com/1gQyReyAqQ — Lokmat Times Nagpur (@LokmatTimes_ngp) October 17, 2026

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι εξέφρασε τη θλίψη του για το τραγικό περιστατικό. «Τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων. Εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Θανατηφόρα περιστατικά συνωστισμού είναι συχνά σε μεγάλες συγκεντρώσεις στην Ινδία, ιδίως σε θρησκευτικές γιορτές, λόγω κακής οργάνωσης και ελλιπών μέτρων ασφαλείας.

iefimerida.gr