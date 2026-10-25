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Δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά βυθίστηκαν στο σκοτάδι σήμερα στη Βρετανία και τη Γερμανία μετά το πέρασμα των καταιγίδων Boelo και Austin αντίστοιχα, με τους θυελλώδεις ανέμους και τις σφοδρές βροχοπτώσεις που τις συνοδεύουν να έχουν προκαλέσει προβλήματα στις μετακινήσεις και ακυρώσεις πτήσεων, ενώ στη Σκωτία ένας άνδρας 60 ετών έχασε τη ζωή του από πτώση δέντρου λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στην πέριοχή.

Σύμφωνα με το Energy Networks Association (ENA), 82.000 νοικοκυριά δεν είχαν ηλεκτρικό ρεύμα σήμερα γύρω στις 0800 τοπική ώρα (10 ώρα Κύπρου) στη Βρετανία.

Ο πορτοκαλί συναγερμός για θυελλώδεις ανέμους που εξέδωσαν οι αρχές παραμένει σε ισχύ έως τις 21.00 τοπική ώρα στη Σκωτία και σε ένα τμήμα της βόρειας Αγγλίας, μετά το πέρασμα μιας πρώτης καταιγίδας, της Austen, την Παρασκευή στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας.

Strong winds from two storms are testing pilots skills to the max this weekend 😱 🛬



Jets flying in had to face Storm Austen on Friday, and Storm Boelo is hitting today. This footage from Manchester Airport shows skilled pilots using their skills to land amid the high wind! pic.twitter.com/OLiPmmXrhq — Manchester News MEN (@MENnewsdesk) October 24, 2026

Σύμφωνα με το δίκτυο ΕΝΑ, η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε σε 345.000 πελάτες μετά το πέρασμα των καταιγίδων Austen και Boelo.

Scotland: The sea flooded Largs town centre in North Ayrshire around midnight GMT as Storm Boelo struck at high tide, leaving Main Street underwater and shop owners unable to reach their stock.



The A78 to Skelmorlie is shut after waves brought down sections of wall, and… — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 25, 2026

Σήμερα το πρωί, ριπές ανέμου ταχύτητας έως 135 χλμ/ώρα σάρωσαν το βόρειο τμήμα της χώρας, κυρίως τη Σκωτία, έγινε γνωστό από τη μετεωρολογική υπηρεσία Met office. Χαρακτηριστικό είναι βίντεο από το Μπλάκπουλ όπου οι άνεμοι είναι τόσο δυνατοί που άνθρωποι δεν μπορούν να σταθούν όρθιοι.

🟠NEW: Storm Boelo knocks people OFF THEIR FEET as ferocious winds and driving rain lash Blackpool.#StormBoelo pic.twitter.com/oohe5UqwXf — Tea, Biscuits & Tyranny! (@teabisreal) October 25, 2026

Προβλήματα στις μεταφορές καταγράφηκαν στη Σκωτία, όπου από τις πτώσεις δέντρων, καλωδίων και από τις πλημμύρες έκλεισαν δρόμοι και σιδηροδρομικές γραμμές, σύμφωνα με το Network Rail Scotland.

Παράλληλα, στη Σκωτία βρισκόταν σε ισχύ έως τις 15:00 τοπική ώρα κίτρινος συναγερμός για πλημμύρες, ενώ οι υπηρεσίες περιβάλλοντος της Βρετανίας και της Σκωτίας εξέδωσαν σήμερα δεκάδες προειδοποιήσεις για υπερχείλιση ποταμών και πλημμύρες.

Favourite so far from Storm Boelo pic.twitter.com/zUyIfXFqcr — Adam Dunn (@AdamDunn1872) October 25, 2026

Στη Βόρεια Ιρλανδία, περίπου 7.000 άνθρωποι παρέμεναν επίσης χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σήμερα, γύρω στις 10:30, σύμφωνα με τον διαχειριστή του δικτύου ηλεκτροδότησης. Ακυρώθηκαν επίσης δρομολόγια φέρι μποτ από το Μπέλφαστ προς τη Σκωτία και την Αγγλία.

Περίπου 15 πτήσεις ακυρώθηκαν σήμερα το πρωί στο διεθνές αεροδρόμιο του Μπέλφαστ. Ακυρώθηκαν επίσης και άλλες πτήσεις από και προς το Λονδίνο, τη Γλασκώβη και το Λιντς, στο αεροδρόμιο George Best του Μπέλφαστ.



Στο έλεος της καταιγίδας Austen η Γερμανία

Παράλληλα, μεγάλο μέρος της Γερμανίας πλήττεται από την καταιγίδα Austen που προκάλεσε βλάβη στο σύστημα ηλεκτροδότησης στην πόλη Φράιμπουργκ ιμ Μπράισγκαου (νοτιοδυτικά) και σε πολλές γειτονικές κοινότητες, βυθίζοντας στο σκοτάδι 10.000 νοικοκυριά και διαταράσσοντας τη λειτουργία του πανεπιστημιακού νοσοκομείου.

La tempête Austen a fait plusieurs blessés en Allemagne, où un échafaudage s’est effondré sur un marché d’automne. Les fortes rafales ont également perturbé le trafic ferroviaire et provoqué plusieurs dégâts matériels. https://t.co/r74ScgBB02 — Blick Actualité & Sport (@Blick_media) October 24, 2026

«Μια σφοδρή καταιγίδα σήμερα το πρωί προκάλεσε εκτεταμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση στο ανατολικό τμήμα του Φράιμπουργκ και τους γειτονικούς δήμους», πλήττοντας περίπου 10.000 νοικοκυριά, δήλωσε ένας εκπρόσωπος Τύπου της εταιρείας παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος στην περιοχή, Badenova, σε ένα δελτίο Τύπου.

Wenn „Luise“ pustet, knickt die Oldtimer-Technik ein: In Weeze-Wemb hat der erste Herbststurm ein 20 Jahre altes 70m-Windrad einfach flachgelegt. Modernes Sicherheitskonzept? Fehlanzeige.

Zum Glück traf es nur ein Feld und keine Menschen. 🌬️🚜💥 #Windrad #Sturm #Luise #Weeze pic.twitter.com/7UPoGTyLOn — Der Prophet (@AldousHuxIey) October 25, 2026

Δέντρα ξεριζώθηκαν εξαιτίας των ριπών ανέμων και «προκάλεσαν ζημιές σε γραμμές του ηλεκτρικού δικτύου σε διάφορες περιοχές». Επιπλέον, μια μεταλλική στέγη που αποκολλήθηκε από την καταιγίδα κατέληξε σε μια ηλεκτρική εγκατάσταση ανατολικά της πόλης, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας εν μέρει δεν λειτουργεί, σύμφωνα με ένα δελτίο Τύπου της πόλης του Φράιμπουργκ.

Η βλάβη αποκαταστάθηκε γύρω στις 11.00 τοπική ώρα (12 ώρα Κύπρου) χάρη στη σταδιακή μετάβαση σε εναλλακτικές οδούς παροχής ρεύματος μέσω μιας άλλης ηλεκτρικής εγκατάστασης που δεν είχε πληγεί.

Το πανεπιστημιακό νοσοκομείο της πόλης έκανε γνωστό στον λογαριασμό του στο Instagram πως περιόρισε προσωρινά τις υπηρεσίες του στα επείγοντα στην εξυπηρέτηση μονάχα ασθενών των οποίων η ζωή κινδυνεύει προτού ανακοινώσει, λίγο μετά τις 11.00, πως η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε και ότι επανέρχεται σταδιακά η ομαλή λειτουργία του.

De #storm heeft zonet de naam #Austen gekregen door de Britse weerdienst. We zien duidelijk dat het meest actief windveld aan de zuidelijke zit van het stormlaag. We hebben de kansverwachting uitgezet van #windstoten boven 75 km/u. Interessant? Laat het ons weten via de reacties… pic.twitter.com/FDFnWIuPRd — NoodweerBenelux (@NoodweerBenelux) October 20, 2026

Η Γερμανία πλήττεται από την Παρασκευή από την καταιγίδα Austen -που ονομάζεται Luise στη χώρα.

Χθες, τα ακραία καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν την κατάρρευση σκαλωσιών σε μια λαϊκή αγορά στα νοτιοδυτικά της χώρας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά δύο άνθρωποι.

Σύμφωνα με τη γερμανική μετεωρολογική υπηρεσία (DWD), ριπές ανέμων που ξεπερνούν τα 100 χλμ/ώρα αναμένονται σήμερα στις ακτές της Βόρειας Θάλασσας και σε μεγαλύτερα υψόμετρα, την ώρα που άνεμοι ταχύτητας έως 85 χλμ/ώρα προβλέπονται σε άλλες περιοχές.

🌀⛈️: The strongest winds of #Storm #Austen are now hitting Seine-Maritime with gusts up to 148 km/h in Fécamp! They are moving toward Hauts-de-France. 💨 ( pic.twitter.com/McL4v7SWLN — World_Breaking_News03 (@Breaking2003) October 23, 2026

Η καταιγίδα Austen είχε προηγουμένως σαρώσει τη Γαλλία, όπου περισσότερα από 240.000 σπίτια έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα την Παρασκευή, καθώς και την Αγγλία, προτού συνεχίσει την πορεία της προς το Βέλγιο και τη Γερμανία.



Προβλήματα και στην Ολλανδία

Το αεροδρόμιο Schiphol στο Άμστερνταμ, ένας από τους κυριότερους ευρωπαϊκούς κόμβους, ακύρωσε δεκάδες πτήσεις σήμερα εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που συνοδεύουν την καταιγίδα Boelo.

Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) καταμέτρησε 90 πτήσεις που ακυρώθηκαν σήμερα στη σελίδα των αναχωρήσεων στον ιστότοπο του αεροδρομίου, κυρίως προς ευρωπαϊκές πόλεις, όπως το Παρίσι, η Ρώμη και το Δουβλίνο.

Επιπλέον, δεκάδες πτήσεις που επρόκειτο να προσγειωθούν στο αεροδρόμιο ακυρώθηκαν ή κατέγραψαν καθυστερήσεις.

«Εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων, λιγότερες πτήσεις αναμένεται να απογειωθούν και να προσγειωθούν σήμερα, Κυριακή 25 Οκτωβρίου», ανέφερε το αεροδρόμιο.

Δεν διευκρίνισε τον ακριβή αριθμό των πτήσεων που θα επηρεαστούν και προς το παρόν δεν έχει ανταποκριθεί σε αίτημα του AFP για περαιτέρω πληροφορίες.

protothema.gr