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«Με ενημέρωσαν τηλεφωνικά στις αρχές Οκτωβρίου ότι η Επαρχιακή Επιτροπή Λεμεσού αποφάσισε την επ’ αόριστον αποβολή μου από το κόμμα. Δεν θέλω να κάνω οποιαδήποτε άλλη δήλωση για το θέμα».

Με αυτή τη λακωνική δήλωση στο philenews, ο τέως βουλευτής Λεμεσού του ΑΚΕΛ, Κώστας Κώστα, επιβεβαίωσε το σημερινό δημοσίευμα του AlphaNews, στο οποίο γίνεται αναφορά στην ποινή που του επιβλήθηκε από την Επαρχιακή Επιτροπή Λεμεσού, κατόπιν έκθεσης που συνέταξε η Κεντρική Επιτροπή Ελέγχου του κόμματος.

Την επιβολή της ποινής στον Κώστα Κώστα, η οποία είναι η δεύτερη αυστηρότερη με βάση το καταστατικό του κόμματος, καθώς προβλέπεται και η ποινή της διαγραφής, επιβεβαίωσαν και πηγές από την Εζεκία Παπαϊωάννου, σημειώνοντας πως η απόφαση ήταν αποτέλεσμα μιας σειράς αντικομματικών συμπεριφορών εκ μέρους του τέως βουλευτή.

Ο Κώστας Κώστα διετέλεσε για τρεις θητείες βουλευτής του ΑΚΕΛ Λεμεσού και ήταν πρώτος σε σταυρούς προτίμησης. Λόγω της πρόνοιας του καταστατικού για το όριο θητειών, ο Κώστας Κώστα δεν μπορούσε να επαναδιεκδικήσει εκλογή.

Υπενθυμίζεται ότι εξαίρεση έλαβαν οι Γιώργος Λουκαΐδης και Άριστος Δαμιανού. Το ζήτημα κατά πόσον θα μπορούσε να εξεταστεί εξαίρεση και για τον Κώστα Κώστα τέθηκε από τον γ.γ. του ΑΚΕΛ στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Η Κεντρική Επιτροπή, ωστόσο, έκρινε ότι δεν εμπίπτει στον στενό πολιτικό πυρήνα του κόμματος, στον οποίο αναφέρεται το καταστατικό, ώστε να μπορεί να λάβει εξαίρεση.

Αυτό που αναφερόταν τότε από κομματικές πηγές του ΑΚΕΛ ήταν πως ο Κώστας Κώστα δεν ήταν ούτε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, από την οποία είχε παραιτηθεί τον Σεπτέμβριο του 2022, διαφωνώντας με την απόφαση για στήριξη του Ανδρέα Μαυρογιάννη στις προεδρικές εκλογές του 2023.