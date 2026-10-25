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Όταν άκουσα τον επιχειρηματία Τζον Χριστοδούλου να λέει πως «το μυαλό μου είναι με τον ΔΗΣΥ, αλλά η καρδιά μου με το ΑΚΕΛ» σκέφτηκα αυθόρμητα «ε, βρείτε τα με τον οργανισμό σας, αγαπητέ, και εμείς κάτι θα σκεφτούμε για την προεδρία».

Αυτό με το μυαλό και την καρδιά, πάντως, έχει βάση ως προς τις μεγάλες αποφάσεις. Τα καλά και πετυχεμένα συνοικέσια παλιά, ίσως και τώρα ακόμα, ήταν αυτά που στηρίζονταν στο μυαλό. Και την τσέπη. Όχι στην καρδιά.

Με προβλημάτισε και που δηλώνει βέβαιος ο πολύ επιτυχημένος επιχειρηματίας ότι ξέρει και μπορεί να λύσει το Κυπριακό. Και επειδή είναι φίλοι, είπε, με τον Φειδία, θεωρώ δεδομένο πως το μιλούν το ζήτημα μεταξύ τους και ο μικρός πρέπει να έχει γίνει ξεφτέρι στο εθνικό θέμα. Και θα τους πάρει τον αέρα σύντομα στο Εθνικό Συμβούλιο.

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