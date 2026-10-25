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Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, η ιταλική Eni θα υπογράψει τις επόμενες μέρες, ίσως και αύριο Δευτέρα, συμβάσεις συνολικής αξίας 1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, για την κατασκευή υποδομών γεώτρησης και πόντισης αγωγών για την ανάπτυξη της ανακάλυψης φυσικού αερίου στο κοίτασμα Κρόνος, στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου.

Σύμφωνα με την WSJ, τα συμβόλαια που θα υπογράψει με εργολάβους η ENI αφορούν την κατασκευή υποθαλάσσιων υποδομών, οι οποίες θα επιτρέψουν την εξόρυξη, την επεξεργασία και τη μεταφορά φυσικού αερίου προς την Αίγυπτο (μέσω των υποδομών στο αυγυπτιακό κοίτασμα Zohr).

Η συνολική αξία των συμβάσεων αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 1,3 και 1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ η υπογραφή τους ενδεχομένως να γίνει αύριο Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου. Με την εξέλιξη αυτή, αυξάνονται οι πιθανότητες υλοποίησης του σχεδιασμού για έναρξη της πρώτης παραγωγής κυπριακού φυσικού αερίου μέσα στο 2028. Τα δικαιώματα για την ανάπτυξη του κοιτάσματος Κρόνος ανήκουν στην ENI και τη γαλλική TotalEnergies, με την ENI να έχει τον ρόλο του operator.

Οι δύο εταιρείες αποφάσισαν τον περασμένο Ιούλιο να προχωρήσουν στην υλοποίηση του έργου, δίνοντας προτεραιότητα στην ταχεία ανάπτυξή του και λαμβάνοντας την τελική επενδυτική απόφαση για τα επόμενα βήματα.

Τον Σεπτέμβριο, ο αμερικανικός κολοσσός Halliburton ανακοίνωσε ότι εξασφάλισε σύμβαση για την κατασκευή των γεωτρήσεων του έργου, ενώ η McDermott γνωστοποίησε ότι εδιαφέρθηκε ενεργά για την ανάληψη υποθαλάσσιων εργασιών. Η αξία της σύμβασης της McDermott κυμαίνεται μεταξύ 500 και 750 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με την WSJ.

Το φυσικό αέριο από τον Κρόνο θα καταλήγει στις εγκαταστάσεις υγροποίησης φυσικού αερίου στην Νταμιέτα της Αιγύπτου και από εκεί θα μεταφέρεται με πλοία σε άλλες αγορές.

Το κοίτασμα «Κρόνος» διαθέτει αρχικές ποσότητες φυσικού αερίου που υπερβαίνουν τα 3 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια (περίπου 85 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα). Η παραγωγή αναμένεται να φτάσει, κατά τη φάση σταθεροποίησής της, τα 500 εκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου ημερησίως, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου σε 14,2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα την ημέρα.