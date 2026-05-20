Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε, κατά τη χθεσινή του συνεδρία, το Σχέδιο Ανάπτυξης και Παραγωγής για το κοίτασμα «Κρόνος», στο τεμάχιο 6 της κυπριακής ΑΟΖ. Στο ίδιο τεμάχιο βρίσκονται τα κοιτάσματα «Καλυψώ» και «Ζευς», με διαχειρίστρια κοινοπραξία την Eni και την TotalEnergies.

Από τις γεωτρήσεις που έγιναν στο τεμάχιο, οι υπολογισμοί της ENI ανεβάζουν το απόθεμα στον «Κρόνο» περίπου στα 2,5 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια (tcf) και άλλα τόσα ή ελαφρώς περισσότερα στο τεμάχιο Ζευς. Φυσικό αέριο εντοπίστηκε σε μικρή ποσότητα και στο τεμάχιο Καλυψώ, αλλά δεν έγινε αναφορά από τη διαχειρίστρια ENI σε συγκεκριμένη ποσότητα.

Το σχέδιο ανάπτυξης που κατέθεσε η κοινοπραξία Eni – TotalEnergies αφορά την αξιοποίηση σε αυτή τη φάση μόνο του κοιτάσματος Κρόνος, μέσω μεταφοράς του με αγωγό στο γειτονικό αιγυπτιακό κοίτασμα Ζορ και από εκεί μέσω υφιστάμενων υποδομών στο τερματικό υγροποίησης Νταμιέτα για εξαγωγή ως LNG.

Η κυπριακή Κυβέρνηση ευνοούσε τη διοχέτευση μέρους του κοιτάσματος στην αιγυπτιακή αγορά, με την προσδοκία εξασφάλισης καλύτερης τιμής ανά μονάδα. Όμως, η ιδιωτική κοινοπραξία επέμεινε για αξιοποίηση του κοιτάσματος μέσω του τερματικού σταθμού της Νταμιέτας (σε γενικές γραμμές υπολειτουργεί λόγω έλλειψης φυσικού αερίου), στον οποίο συμμετέχει σε ποσοστό 50% η ENI και δύο κρατικές αιγυπτιακές εταιρείες διατηρούν το άλλο μισό των μετοχών.

Ο υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανός είπε χθες, σύμφωνα με το ΚΥΠΕ, ότι στη συνεδρία του Υπουργικού εγκρίθηκε και δέσμη συμφωνιών, μεταξύ των οποίων οι βασικοί όροι της Συμφωνίας Πώλησης Φυσικού Αερίου του κοιτάσματος στην Αίγυπτο.

Δαμιανός: Έπεται το FID

Σύμφωνα με τον κ. Δαμιανό, «με βάση τις εγκρίσεις, η Κοινοπραξία Eni – TotalEnergies προχωρά άμεσα στη λήψη της τελικής επενδυτικής απόφασης (FID) για το κοίτασμα Κρόνος, ανοίγοντας μια νέα ιστορική σελίδα για την ενεργειακή πορεία της Κύπρου. Μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες εντατικών ερευνητικών δραστηριοτήτων και σημαντικών ανακαλύψεων, η χώρα κάνει το καθοριστικό βήμα από την έρευνα στην παραγωγή, με στόχο το πρώτο κυπριακό φυσικό αέριο να φτάσει στην αγορά το 2028».

Πρόσθεσε ότι η ανάπτυξη του «Κρόνος» ενισχύει ουσιαστικά τη στρατηγική θέση της Κύπρου σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων, ενώ παράλληλα, έρχεται να ενδυναμώσει το πλέγμα συνεργασιών που έχει αναπτύξει η χώρα με εταίρους όπως η Αίγυπτος, η Γαλλία και η Ιταλία, ενισχύοντας περαιτέρω τη γεωστρατηγική της παρουσία στην περιοχή.

Σύμφωνα με το ΚΥΠΕ, η δεύτερη πρόταση που εγκρίθηκε κατά τη χθεσινή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου αφορά στους βασικούς όρους της Συμφωνίας Πώλησης Φυσικού Αερίου του κοιτάσματος «Αφροδίτη», στο Τεμάχιο 12 της κυπριακής ΑΟΖ, με την αδειούχο κοινοπραξία (Chevron, BG και NewMed Energy) να προσβλέπει σε λήψη επενδυτικής απόφασης εντός του 2027.

Ορόσημο για τη χώρα

«Η σημερινή εξέλιξη αποτελεί ορόσημο για το ενεργειακό πρόγραμμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Κύπρος βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία για τη βιώσιμη και εμπορική αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων της στην ΑΟΖ της, αναδεικνύοντας την Ανατολική Μεσόγειο σε έναν σημαντικό ενεργειακό κόμβο και συμβάλλοντας, παράλληλα, στις προσπάθειες της ΕΕ για ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας μέσω της διαφοροποίησης πηγών και οδεύσεων», ανέφερε ο κ. Δαμιανός.

Και πρόσθεσε: «Η ανάπτυξη των κοιτασμάτων στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας σηματοδοτεί τη μετάβαση της χώρας σε παραγωγό ενέργειας, ενισχύοντας την αξιοπιστία της έναντι υφιστάμενων επενδυτών και αδειούχων και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την προσέλκυση νέων επενδύσεων. Με αυτόν τον τρόπο, θεμελιώνεται μια ισχυρή τοπική ενεργειακή βιομηχανία που θα στηρίξει την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων, ποιοτικών θέσεων εργασίας».

Νικόλας για Παπαναστασίου και Δαμιανό

Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, αναφερόμενος στη χθεσινή απόφαση του Υπουργικού, είπε ότι το κόμμα αναγνωρίζει τη συμβολή όλων των κυβερνήσεων που εργάστηκαν διαχρονικά για την ενεργειακή στρατηγική της Κυπριακής Δημοκρατίας. «Σήμερα, όμως», επισήμανε, «οφείλουμε να συγχαρούμε ιδιαίτερα τον τέως υπουργό Ενέργειας Γιώργο Παπαναστασίου και τον νυν υπουργό Ενέργειας Μιχάλη Δαμιανό, για τη δική τους καθοριστική συμβολή σε αυτή τη μεγάλη εθνική επιτυχία».

Για τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ, η χθεσινή εξέλιξη, «σε αντίθεση με τη μιζέρια, την απελπισία και την τοξικότητα που κάποιοι καλλιεργούν καθημερινά, δείχνει τι μπορεί να πετύχει ο λαός μας όταν διεκδικεί. (…) Η Κύπρος μπορεί να εξάγει το δικό της φυσικό αέριο το 2028 και ως ΔΗΚΟ θα παλέψουμε στην επόμενη Βουλή έτσι ώστε κάθε πολίτης, κάθε νοικοκυριό, κάθε οικογένεια να πάρει μέρισμα από αυτές τις επιτυχίες της κυπριακής οικονομίας».