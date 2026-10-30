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Ούτε και μια έλευση εργαζομένου δεν έχει καταγραφεί μέχρι στιγμής από την Αίγυπτο, μέσω της διακρατικής συμφωνίας που υπέγραψε η Κύπρος με την συγκεκριμένη χώρα. Μιλώντας μετά τη χθεσινή συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, ο Μαρίνος Μουσιούττας σημείωσε ότι παρά την εκτεταμένη ενημέρωση από πλευράς Υπουργείου Εργασίας για το συγκεκριμένο θέμα και το γεγονός ότι η συμφωνία επεκτάθηκε πρόσφατα σε άλλα επαγγέλματα, δεν υπήρξε η αναμενόμενη ανταπόκριση.

Κληθείς να σχολιάσει χθεσινό δημοσίευμα του «Φ» αναφορικά με τα προβλήματα στην εξεύρεση εργατικού δυναμικού στην οικοδομική βιομηχανία, ο υπουργός Εργασίας υπογράμμισε την ανάγκη εφαρμογής της διακρατικής συμφωνίας με την Αίγυπτο. «Υπάρχει μία διακρατική συμφωνία, η οποία επεκτάθηκε με την πρόσφατη επίσκεψή μας το περασμένο Πάσχα στην Αίγυπτο. Ενώ πρώτα αφορούσε μόνο τη γεωργία, την κτηνοτροφία και ακόμα 1-2 κλάδους, επεκτάθηκε και στην οικοδομική και την τουριστική βιομηχανία, στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και το λιανικό εμπόριο».

Και πρόσθεσε: «Έκτοτε υπάρχει προσπάθεια και από εμάς και από τους εκπροσώπους της αιγυπτιακής κυβέρνησης για να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία, δηλαδή μέσω της διακρατικής συμφωνίας να μπορούν να εντοπίζονται άτομα τα οποία ενδιαφέρονται να έρθουν να εργαστούν σε συγκεκριμένα επαγγέλματα. Για διάφορους λόγους, μέχρι στιγμής δεν καταφέραμε να υπάρξει ούτε μία έλευση».

Ο ίδιος ανέφερε ότι μέσω της συμφωνίας θα αντιμετωπιστεί σε κάποιο βαθμό η έλλειψη εργατικού δυναμικού σε συγκεκριμένα επαγγέλματα, αλλά πρόσθεσε και ότι δεν θα πρέπει να εκτεθεί η Κυπριακή Δημοκρατία, προφανώς μέσω της περιθωριοποίησης της συμφωνίας και της μη υλοποίησής της.

Ενημέρωσε ακόμα ότι η ΟΕΒ και το ΚΕΒΕ έχουν στείλει -και είναι υπό εξέταση- αιτήματα μεγάλων εταιρειών που ζήτησαν εργαζόμενους για συγκεκριμένες ειδικότητες, κυρίως της οικοδομικής βιομηχανίας. Ο κ. Μουσιούττας εξήγησε ότι έχει επέλθει συνεννόηση με το Υφυπουργείο Μετανάστευσης, ώστε τα αιτήματα που υποβάλλονται μέσω της διακρατικής συμφωνίας με την Αίγυπτο να εξετάζονται κατά προτεραιότητα.

