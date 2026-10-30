Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Μερικές δεκάδες εκατομμύρια έχει προϋπολογίσει να ξοδέψει η Cyta μέσα στο 2027 για τα πρώτα της βήματα στον τομέα της ενέργειας και συγκεκριμένα των φωτοβολταϊκών.

Τα κονδύλια για επενδύσεις στον προϋπολογισμό της Αρχής για το 2027 είναι αυξημένα κατά 75% σε σχέση με τα αντίστοιχα του 2026. Συγκεκριμένα, περιλήφθηκαν €70 εκατ. για επενδύσεις, σε σχέση με €40 εκατ. το 2026.

Σύμφωνα με επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει τον προϋπολογισμό, ο οποίος κατατέθηκε χθες στη Βουλή, το 2027 οι πιστώσεις των 70 εκατ. για επενδύσεις αφορούν τη χρηματοδότηση θυγατρικών εταιρειών της Cyta για την υλοποίηση δύο σημαντικών έργων.

Το πρώτο από τα δύο έργα στα οποία θα γίνουν επενδύσεις είναι το Νέο Κέντρο Δεδομένων, με χρονικό ορίζοντα υλοποίησης τα δύο έτη. Σύμφωνα με την Αρχή Τηλεπικοινωνιών, το έργο αναμένεται να εξυπηρετήσει τους πελάτες της, την τοπική επιχειρηματική αγορά, το κράτος, άλλους δημόσιους οργανισμούς, καθώς και πελάτες του εξωτερικού.

Το δεύτερο έργο, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με στόχο την εμπορική δραστηριοποίηση στον τομέα της ενέργειας, περιλαμβανομένης της κάλυψης των ενεργειακών αναγκών του νέου Κέντρου Δεδομένων.

Δεν αναφέρονται στο κείμενο που κατατέθηκε στη Βουλή περισσότερες λεπτομέρειες ως προς το ποσό που θα διατεθεί για την εμπορική είσοδο της Cyta στα ενεργειακά και το περιεχόμενο της επένδυσης.

Να σημειωθεί πως τον περασμένο Μάρτιο η Βουλή άνοιξε τον δρόμο στην Αρχή για να δραστηριοποιηθεί στον τομέα της ενέργειας, μετά την έγκριση σχετικού νομοσχεδίου, με το οποίο διαφωνούσε η ΑΗΚ. Η Cyta μπορεί να δραστηριοποιείται στον τομέα της ενέργειας μόνο μέσω των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς τροπολογία που εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία τής απαγορεύει να επενδύσει σε συμβατικά καύσιμα.

Η Cyta είχε διαμηνύσει πως θα επικεντρωθεί σε συγκεκριμένο προφίλ καταναλωτών, προσφέροντας υπηρεσίες ενέργειας από ΑΠΕ σε καταναλωτές που δεν έχουν πρόσβαση σε αυτές. Είχε επίσης αναφέρει πως στοχεύει σε νεαρά ζευγάρια που ενοικιάζουν κατοικίες, σε πρόσωπα που διαμένουν σε πολυκατοικίες και σε μικρές επιχειρήσεις που δεν μπορούν να εγκαταστήσουν τα δικά τους φωτοβολταϊκά, λόγω των χώρων όπου στεγάζονται.

Μεγαλώνει η τρύπα στο Ταμείο Συντάξεων

Άλλο ένα σημαντικό στοιχείο που προκύπτει από τον προϋπολογισμό της Cyta είναι η αύξηση του ελλείμματος στο Ταμείο Συντάξεων του Οργανισμού. Σύμφωνα με νεότερη αναλογιστική μελέτη του Σχεδίου Συντάξεων Υπαλλήλων του Οργανισμού, το αναλογιστικό έλλειμμα χρηματοδότησης στις 31 Δεκεμβρίου 2025 ανερχόταν στα €211,56 εκατ.

Αξίζει να σημειωθεί πως στις 31 Δεκεμβρίου 2024 η «τρύπα» στο Ταμείο ήταν €140,07 εκατ., ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023 ανερχόταν στα €85,59 εκατ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Cyta προχώρησε στην αύξηση της εισφοράς. Συγκεκριμένα, αποφάσισε την καταβολή ετήσιας εισφοράς ύψους 4,6%, έναντι 3,9% που ήταν προηγουμένως, καθώς και την καταβολή ετήσιων ποσών για την εξόφληση του ελλείμματος σε οκτώ χρόνια.

Φέτος θα καταβάλει €30 εκατ., το 2027 η δόση θα είναι €23 εκατ., ενώ το 2028 το ποσό που θα δοθεί θα ανέλθει στα €25 εκατ.

Εξάλλου, από το 2029 έως το 2032 θα καταβάλλεται ποσό €33,391 εκατ. τον χρόνο, ενώ το 2033 θα καταβληθούν €29,54 εκατ.

Για το 2027, στον προϋπολογισμό παρουσιάζεται πλεόνασμα πριν από τη φορολογία ύψους €40,09 εκατ. και πλεόνασμα μετά τη φορολογία ύψους €34,92 εκατ.

Παρουσιάζεται, δηλαδή, αύξηση στο πλεόνασμα πριν από τη φορολογία σε σχέση με το 2026 κατά 14,85% ή, σε απόλυτους αριθμούς, κατά €5,2 εκατ.

Τα έσοδα το 2027 ανέρχονται στα €478,48 εκατ., σε σύγκριση με €450,57 εκατ. το 2026 (αύξηση 6,2%). Οι δαπάνες το 2027 ανέρχονται στα €438,39 εκατ., σε σύγκριση με δαπάνες €415,67 εκατ. φέτος.