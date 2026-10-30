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Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε στο αεροδρόμιο ΛαΓκουάρντια της Νέας Υόρκης, όταν πιλότος της Delta Air Lines ζήτησε από τους επιβάτες να ψηφίσουν αν προτιμούσαν να καθυστερήσει η πτήση τους ή να ταξιδέψουν με την καμπίνα να… μυρίζει ούρα σκύλου.

Αιτία ήταν ένα περιστατικό που είχε συμβεί κατά την προηγούμενη πτήση του αεροσκάφους, όταν ένας σκύλος ούρησε μέσα στην καμπίνα. Αντί να αποφασίσει ο ίδιος αν θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί καθαρισμός πριν από την αναχώρηση, ο πιλότος έθεσε το δίλημμα στους επιβάτες, ζητώντας τους να σηκώσουν τα χέρια τους για να εκφράσουν την προτίμησή τους.

Το περιστατικό έγινε γνωστό μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η τηλεοπτική παρουσιάστρια Τζένιφερ Κόφι, προκαλώντας χιλιάδες σχόλια και συζήτηση για τη μεταφορά κατοικιδίων στις αεροπορικές πτήσεις.

«Να φύγουμε στην ώρα μας ή να καθαρίσουμε;»

«Ένας πιλότος μόλις βγήκε και ανακοίνωσε ότι ένας σκύλος είχε κάνει την ανάγκη του μέσα στο αεροπλάνο κατά την προηγούμενη πτήση και ότι μπορούσε είτε να ζητήσει καθαρισμό είτε να αναχωρήσει στην ώρα του, με την καμπίνα να μυρίζει ούρα σκύλου», ανέφερε η Κόφι στην ανάρτησή της.

Όπως εξήγησε, ο πιλότος ζήτησε από όσους προτιμούσαν να ανεχτούν τη δυσάρεστη οσμή προκειμένου να επιστρέψουν εγκαίρως στα σπίτια τους να σηκώσουν τα χέρια τους.

Στο βίντεο διακρίνονται επιβάτες που βρίσκονται σε πύλη αναχώρησης της Delta Air Lines να σηκώνουν τα χέρια τους, συμμετέχοντας στην άτυπη ψηφοφορία.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ποια επιλογή συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους, ούτε αν τελικά το αεροσκάφος αναχώρησε στην ώρα του.

Πάνω από 10 εκατομμύρια προβολές και αντιδράσεις

Το βίντεο έγινε γρήγορα viral, συγκεντρώνοντας περισσότερες από 10 εκατομμύρια προβολές, με τους χρήστες των κοινωνικών δικτύων να εμφανίζονται διχασμένοι ανάμεσα στην ανάγκη καθαρισμού του αεροσκάφους και στην αποφυγή μιας ενδεχόμενης καθυστέρησης.

Σύμφωνα με την πολιτική της Delta Air Lines, επιτρέπεται η μεταφορά μικρών κατοικιδίων στην καμπίνα, εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις μεγέθους και μεταφέρονται σε ειδικά αεριζόμενα και στεγανά κλουβιά, τα οποία τοποθετούνται κάτω από το μπροστινό κάθισμα.

Η Λιμενική Αρχή της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσεϊ, που έχει την ευθύνη λειτουργίας του αεροδρομίου ΛαΓκουάρντια, παρέπεμψε τα ερωτήματα για το περιστατικό στην αεροπορική εταιρεία.

protothema.gr