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Αμερικανικές δυνάμεις φέρονται να έπληξαν μονάδα εκτόξευσης των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) στο νησί Κεσμ, στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με πληροφορίες.

Παράλληλα, τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν μεταμεσονύχτιες εκρήξεις κοντά στο αεροδρόμιο του Μπαντάρ-ε-Τζασκ, επίσης στο νότιο τμήμα της χώρας.

🔴BREAKING NEWS: 🇺🇸🇮🇱🇮🇷



US strikes on the Bandar Jask area 27 minutes ago. 4 missiles targeted a Revolutionary Guard naval base in Jask pic.twitter.com/VSo8Fip278 October 29, 2026

«Οι δυνάμεις των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) αναχαίτισαν εχθρικό μαχητικό αεροσκάφος πάνω από το νησί Κεσμ του Ιράν και το ανάγκασαν να εγκαταλείψει την περιοχή», μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο Tasnim.

Tasnim | Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) Aerospace Force intercepted a hostile fighter jet over Qeshm Island, Iran and forced it to leave the area, while no official news has been announced regarding the incident yet. pic.twitter.com/vLDv1b3QKt — Hexagone Intel (@osinthexagone) October 29, 2026

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars αναφέρει ότι ακούστηκαν αρκετές εκρήξεις κοντά στο Στενό του Ορμούζ καθώς «εξαπολύθηκαν πολλαπλοί πύραυλοι εδάφους-αέρος εναντίον μαχητικών αεροσκαφών των ΗΠΑ ή της USAF.»

ertnews.gr