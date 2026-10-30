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Αμερικανικές δυνάμεις φέρονται να έπληξαν μονάδα εκτόξευσης των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) στο νησί Κεσμ, στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με πληροφορίες.
Παράλληλα, τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν μεταμεσονύχτιες εκρήξεις κοντά στο αεροδρόμιο του Μπαντάρ-ε-Τζασκ, επίσης στο νότιο τμήμα της χώρας.
«Οι δυνάμεις των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) αναχαίτισαν εχθρικό μαχητικό αεροσκάφος πάνω από το νησί Κεσμ του Ιράν και το ανάγκασαν να εγκαταλείψει την περιοχή», μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο Tasnim.
Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars αναφέρει ότι ακούστηκαν αρκετές εκρήξεις κοντά στο Στενό του Ορμούζ καθώς «εξαπολύθηκαν πολλαπλοί πύραυλοι εδάφους-αέρος εναντίον μαχητικών αεροσκαφών των ΗΠΑ ή της USAF.»