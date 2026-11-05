Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Νέα υπόθεση διαδικτυακής απάτης με επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα διερευνά η Αστυνομία στην επαρχία Λεμεσού, μετά από καταγγελία που υπέβαλε σήμερα στο ΤΑΕ Λεμεσού άνδρας ηλικίας 41 ετών.

Σύμφωνα με την καταγγελία, στις αρχές Σεπτεμβρίου 2026, ο 41χρονος εντόπισε μέσω διαδικτύου διαφήμιση εταιρείας που παρουσίαζε επενδυτικές ευκαιρίες σε κρυπτονομίσματα. Στη συνέχεια επικοινώνησε με πρόσωπο που του παρουσιάστηκε ως επενδυτής και πείστηκε να επενδύσει αρχικά το ποσό των 100.000 δολαρίων.

Ακολούθως, του παρουσιάζονταν δήθεν σημαντικά κέρδη από την επένδυσή του, με αποτέλεσμα να προχωρήσει σταδιακά σε επιπρόσθετες καταθέσεις χρημάτων.

Όταν ο παραπονούμενος ζήτησε να αποσύρει μέρος των χρημάτων του, οι φερόμενοι ως επενδυτές άρχισαν να προβάλλουν διάφορες δικαιολογίες για τη μη ικανοποίηση του αιτήματός του, ενώ παράλληλα απαιτούσαν την καταβολή επιπλέον χρηματικών ποσών, επικαλούμενοι διαδικασίες δήθεν αποδέσμευσης των κερδών του.

Ο 41χρονος αντιλήφθηκε ότι είχε πέσει θύμα απάτης και προχώρησε σε καταγγελία στην Αστυνομία. Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε, οι δράστες απέσπασαν από αυτόν, κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου 2026, συνολικό χρηματικό ποσό ύψους 280.000 δολαρίων.

Την υπόθεση διερευνά το Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος, του ΤΑΕ Λεμεσού.

Το κοινό προτρέπεται να επαληθεύει πάντοτε τη νομιμότητα και την αξιοπιστία των εταιρειών και των προσώπων με τα οποία συναλλάσσεται, προτού προχωρήσει σε οποιαδήποτε επένδυση ή μεταφορά χρημάτων.

Η Αστυνομία υπενθυμίζει ότι προσωπικά δεδομένα, κωδικοί πρόσβασης και στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών δεν πρέπει ποτέ να κοινοποιούνται σε τρίτα πρόσωπα.