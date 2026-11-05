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Εδώ και 38 χρόνια, το Κέντρο Προληπτικής Παιδιατρικής «Αμερίκος Αργυρίου» βρίσκεται δίπλα στις οικογένειες της Κύπρου, προσφέροντας δωρεάν προληπτικούς ελέγχους σε εγκύους και νεογνά. Με περισσότερους από 815.000 προληπτικούς ελέγχους μέχρι σήμερα, συμβάλλει στην έγκαιρη ανίχνευση σοβαρών παθήσεων, δίνοντας σε χιλιάδες παιδιά τη δυνατότητα για ένα πιο υγιές ξεκίνημα στη ζωή.

Με κεντρικό σύνθημα «Η Πρόληψη Σώζει Ζωές», ο Σύνδεσμος Φίλων του Κέντρου διοργανώνει και φέτος την ετήσια εκστρατεία «Νοέμβριος – Μήνας Προληπτικής Παιδιατρικής», μια παγκύπρια πρωτοβουλία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που συνδυάζει επιστημονική γνώση, κοινωνική συμμετοχή και φιλανθρωπικές δράσεις.

Το Κέντρο υλοποιεί τρία σημαντικά δωρεάν ανιχνευτικά προγράμματα: Προγεννητικού Ελέγχου, Προληπτικού Ελέγχου Νεογνών και Ανιχνευτικού Ελέγχου Ακοής Νεογνών, προσφέροντας πολύτιμες υπηρεσίες πρόληψης σε εγκύους και νεογνά σε ολόκληρη την Κύπρο.

Ένας Νοέμβριος γεμάτος δράσεις, ενημέρωση και προσφορά

Η φετινή εκστρατεία ξεκίνησε με την επιτυχημένη Γαστρονομική Βραδιά, στις 24 Οκτωβρίου, στην Πλατεία Παλιού Λιμανιού Λεμεσού, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Αρχιμαγείρων Κύπρου, καθώς και με το Halloween Festival στο Mall of Cyprus, στις 24 και 25 Οκτωβρίου, που προσέλκυσε πλήθος οικογενειών.

Οι δράσεις συνεχίζονται τον Νοέμβριο με τρεις ξεχωριστές εκδηλώσεις:

Ημερίδα «Αγκαλιάζοντας το Θαύμα της Εγκυμοσύνης»

Κυριακή 15 Νοεμβρίου | 10:30–15:00

Cleopatra Hotel, Λευκωσία

Μια ημερίδα αφιερωμένη στην εγκυμοσύνη, τη μητρότητα και το νεογνό, με επιστημονικές παρουσιάσεις, βιωματικές εμπειρίες και διαδραστικά εργαστήρια για τον θηλασμό, τη φροντίδα του νεογνού και την προληπτική παιδιατρική.

«Μικροί Γιατροί»

Κυριακή 22 Νοεμβρίου | 11:00–13:00

Αίθουσα Πλεύσις, Παλιό Λιμάνι Λεμεσού

Μια διαδραστική γιορτή αφιερωμένη στην υγεία και την ευεξία των παιδιών, με Teddy Bear Clinic, γωνιά υγιεινής διατροφής, ενημερωτικούς σταθμούς, παιχνίδια, μουσική και ψυχαγωγία.

Φιλανθρωπικό Gala Dinner

Σάββατο 28 Νοεμβρίου | 19:30

Parklane, a Luxury Collection Resort & Spa, Λεμεσός

Μια λαμπερή φιλανθρωπική βραδιά με εκλεκτή γαστρονομία, εξαιρετικά κρασιά και ζωντανή μουσική από το αγαπημένο συγκρότημα «Παπιγιόν», σε γιορτινή χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα.

Περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων θα διατεθεί προς πώληση στην τιμή των €100 κατ’ άτομο.

490 χιλιόμετρα για κάθε παιδί που γεννιέται στην Κύπρο

Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια του Νοεμβρίου βρίσκεται σε εξέλιξη η φιλανθρωπική εκστρατεία «490 Χιλιόμετρα για κάθε παιδί που γεννιέται στην Κύπρο», μια πρωτοβουλία του ENA Foundation, με στόχο τη συγκέντρωση €60.000 για την επέκταση του Προγράμματος Προληπτικού Ελέγχου Νεογνών του Κέντρου. Ο αθλητής υπεραποστάσεων Θεόδωρος Σοφοκλέους θα συμμετάσχει στον αυθεντικό Φειδιππίδειο Άθλο, από τις 19 έως τις 23 Νοεμβρίου 2026, διανύοντας 490 χιλιόμετρα στη διαδρομή Αθήνα – Σπάρτη – Αθήνα, μεταφέροντας το μήνυμα ότι η προληπτική παιδιατρική αξίζει κάθε προσπάθεια.

Περισσότερες πληροφορίες για την εκστρατεία και εισφορές: https://www.cpp.org.cy/en/marathon

Ο Σύνδεσμος Φίλων προσκαλεί το κοινό να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις και να στηρίξει το πολύτιμο έργο του Κέντρου.

Όσοι επιθυμούν μπορούν επίσης να πραγματοποιήσουν εισφορά μέσω JCC Payments ή με τραπεζική κατάθεση στον αριθμό λογαριασμού: ERANOS YPER KENTROY PROLIPTIKIS PEDIATRIKIS AMERICOS ARGYRIOU

Account Number: 357043420084

IBAN: CY79002001950000357043420084

SWIFT/BIC: BCYPCY2N

Bank: Bank of Cyprus

Πληροφορίες και επικοινωνία

Email: friendsassociation@cpp.org.cy Τηλ.: 99300256

Facebook: https://www.facebook.com/preventativepaediatricssociety

Instagram: https://www.instagram.com/preventativepaediatricssociety/

Με γνώμονα το παιδί, για ένα καλύτερο αύριο!