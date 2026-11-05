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Σε εξέλιξη βρίσκεται έξω από τη Βουλή η εκδήλωση διαμαρτυρίας των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, οι οποίοι ζητούν συγκεκριμένες τροποποιήσεις στο νομοσχέδιο για τη θεσμοθέτηση των πανεπιστημιακών κλινικών και πανεπιστημιακών νοσηλευτηρίων.

Η κινητοποίηση πραγματοποιείται την ώρα που η κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας αρχίζει την κατ’ άρθρον συζήτηση του νομοσχεδίου, με τους φοιτητές να παραδίδουν στα μέλη της Επιτροπής υπόμνημα στο οποίο καταγράφουν τις θέσεις και τις απαιτήσεις τους.

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεών τους βρίσκονται δύο βασικές πρόνοιες:

Η καθιέρωση μίας κύριας Ιατρικής Σχολής ανά νοσηλευτήριο και

Η υποχρεωτική στελέχωση κάθε πανεπιστημιακής κλινικής με τουλάχιστον τρεις πανεπιστημιακούς γιατρούς.

Οι φοιτητές ξεκαθαρίζουν ότι τάσσονται υπέρ της άμεσης ψήφισης του νομοσχεδίου, επιμένουν ωστόσο ότι η δημιουργία πανεπιστημιακών κλινικών πρέπει να συνοδεύεται από ουσιαστικές εγγυήσεις για την ποιότητα της εκπαίδευσης, της έρευνας και των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Μία κύρια Ιατρική Σχολή ανά νοσηλευτήριο

Στο υπόμνημά τους, οι εκπρόσωποι των φοιτητών ζητούν την επαναφορά της πρόνοιας για μία κύρια Ιατρική Σχολή ανά νοσηλευτήριο, η οποία θα έχει την ουσιαστική εκπαιδευτική και ερευνητική ευθύνη.

Σύμφωνα με την εισήγησή τους, η κύρια Ιατρική Σχολή θα αποτελεί τον μοναδικό φορέα ίδρυσης πανεπιστημιακών και συνδεδεμένων κλινικών στο συγκεκριμένο νοσηλευτήριο.

Διευκρινίζουν, ωστόσο, ότι η πρόνοια αυτή δεν αποκλείει συνεργασίες με άλλες Ιατρικές Σχολές, όταν αυτές είναι αναγκαίες για την κάλυψη εξειδικευμένων εκπαιδευτικών αναγκών.

Υποστηρίζουν ότι με τον τρόπο αυτό θα διασφαλίζεται ο ενιαίος σχεδιασμός της κλινικής εκπαίδευσης, ενώ προτεραιότητα στην εκπαίδευση των φοιτητών θα έχει η Ιατρική Σχολή που επενδύει σε υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό στο συγκεκριμένο νοσηλευτήριο.

Τρεις πανεπιστημιακοί γιατροί αντί ενός

Το δεύτερο αίτημα αφορά την ελάχιστη στελέχωση των πανεπιστημιακών κλινικών.

Οι φοιτητές ζητούν να προβλέπεται η παρουσία τουλάχιστον τριών πανεπιστημιακών γιατρών σε κάθε κλινική, αντί ενός, όπως αναφέρουν ότι προβλέπει το υπό συζήτηση νομοσχέδιο.

Κατά την άποψή τους, η λειτουργία μιας πανεπιστημιακής κλινικής δεν μπορεί να στηρίζεται στην παρουσία ενός μόνο ακαδημαϊκού γιατρού, καθώς πρέπει να εξασφαλίζεται η συνέχεια του εκπαιδευτικού έργου, η επιστημονική επάρκεια και η ανάπτυξη της έρευνας.

Στο υπόμνημα επισημαίνεται ότι η στελέχωση με τρεις πανεπιστημιακούς γιατρούς αποτελεί, σύμφωνα με τους φοιτητές, το ελάχιστο αναγκαίο επίπεδο ακαδημαϊκής επάρκειας ώστε μια κλινική να μπορεί να χαρακτηρίζεται πανεπιστημιακή.

«Δεν αρκεί απλώς η ψήφιση ενός νομοσχεδίου»

Οι εκπρόσωποι των φοιτητών αναγνωρίζουν ότι η θεσμοθέτηση των πανεπιστημιακών κλινικών αποτελεί εκκρεμότητα πολλών ετών και θεωρούν αναγκαία την ολοκλήρωση της νομοθετικής διαδικασίας.

Τονίζουν, ωστόσο, ότι η ψήφιση του νομοσχεδίου δεν αρκεί από μόνη της για να επιτευχθεί ο εκσυγχρονισμός της κλινικής εκπαίδευσης.

«Δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε ως επαρκή μια μεταρρύθμιση που θα εξαντλείται στην τυπική αναγνώριση Πανεπιστημιακών Κλινικών, χωρίς να εγγυάται την ουσιαστική τους αναβάθμιση», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υπογραμμίζουν ότι το ζήτημα δεν αφορά αποκλειστικά την πανεπιστημιακή κοινότητα, αλλά και τους ασθενείς, καθώς η ανάπτυξη πραγματικών πανεπιστημιακών κλινικών μπορεί να συμβάλει στην αναβάθμιση της περίθαλψης και στην ενίσχυση της ιατρικής έρευνας.

«Η Κύπρος δεν χρειάζεται απλώς περισσότερες κλινικές με πανεπιστημιακό τίτλο. Χρειάζεται πραγματικές Πανεπιστημιακές Κλινικές και Νοσηλευτήρια, αντάξια της επιστημονικής τους αποστολής και των προσδοκιών της κοινωνίας», καταλήγουν στο υπόμνημά τους.

Η σημερινή κινητοποίηση πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη φάση της νομοθετικής διαδικασίας, καθώς η κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας εισέρχεται στην εξέταση των επιμέρους άρθρων του νομοσχεδίου, μετά τις διαβουλεύσεις και τις τροποποιήσεις που προηγήθηκαν.

Οι δύο αλλαγές που ζητούν οι φοιτητές βρίσκονται ήδη στο επίκεντρο των διαφωνιών μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και αναμένεται να απασχολήσουν τη συζήτηση στη Βουλή.