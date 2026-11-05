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Πρόσωπα κλειδιά στην πυραμίδα του κυκλώματος εμπορίας, των 233,5 κιλών ναρκωτικών που εντοπίστηκαν σε «γιάφκα» στο Στρόβολο φέρεται να συνέλαβαν οι Αρχές, ακολουθώντας τα δεδομένα επικοινωνιών του λεγόμενου «αποθηκάριου». Σύμφωνα με τον αστυνομικό ανακριτή της υπόθεσης, οι συνομιλίες του ενός εκ των πέντε υποδίκων, στην υπόθεση του Φεβρουαρίου του 2026, οδήγησαν στους τέσσερις υπόπτους που τέθηκαν σήμερα υπό πενθήμερη κράτηση.

Οι έρευνες της ΔΑΟΕ στα δεδομένα επικοινωνίας των πέντε υποδίκων για την υπόθεση των 233,5 κιλών ναρκωτικών οδήγησαν σε 26 συλλήψεις και στην προσωποκράτηση επτά προσώπων. Πέραν των τεσσάρων υπόπτων για τα ναρκωτικά, άλλα τρία πρόσωπα οδηγήθηκαν στο Επαρχιακό Δικαστήριο, σε ξεχωριστές διαδικασίες για κράτηση. Δύο πρόσωπα τέθηκαν υπό πενθήμερη κράτηση για κατοχή εκρηκτικών υλών και συγκεκριμένα κροτίδων και ένα υπό διήμερη κράτηση για κατοχή εκρηκτικών υλών και συγκεκριμένα, αριθμού σφαιρών. Από τους υπόλοιπους συλληφθέντες, κάποιοι κατηγορήθηκαν γραπτώς για να κλητευθούν αργότερα ενώπιον Δικαστηρίου και άλλοι αφέθηκαν ελεύθεροι εν αναμονή των περαιτέρω ανακριτικών εξετάσεων.

Σύμφωνα με τα όσα λέχθηκαν σήμερα στο δικαστήριο κατά την παρουσίαση των 4 υπόπτων, οι δύο αποθήκες που ερευνήθηκαν στις 19 Φεβρουαρίου βρίσκονται στην πατρική οικία ενός εκ των πέντε υπόδικων. Άτομο στο οποίο, όπως ανέφερε ο ανακριτής, αποδόθηκε ο ρόλος του «αποθηκάριου και διαχειριστή των ποσοτήτων των ναρκωτικών ουσιών». Με βάση τα όσα ανέφερε, στις αποθήκες φυλάσσονταν ποσότητες ναρκωτικών, που ανήκαν σε διαφορετικά πρόσωπα, ενώ ο εν λόγω αποθηκάριος φέρεται να λάμβανε οδηγίες για την προμήθεια ναρκωτικών σε τρίτους, αλλά και για τη διαδρομή των χρημάτων που εισέπραττε.

Σύμφωνα με τον ανακριτή, οι οδηγίες που φέρεται να λάμβανε ήταν τα χρήματα «να καταλήξουν στους ιδιοκτήτες των ναρκωτικών ή σε τρίτα πρόσωπα που υποδείκνυαν αυτοί». Φέρεται επίσης να αγόραζε ναρκωτικά για λογαριασμό άλλων και να προχωρούσε στις σχετικές πληρωμές.

Τις οδηγίες είτε τις εκτελούσε ο ίδιος ο αποθηκάριος, είτε τις διαβίβαζε στους άλλους τέσσερις υπόδικους της αρχικής υπόθεσης, οι οποίοι περιγράφονται ως μεταφορείς.

Οι σημειώσεις, οι αγοραστές και οι εισπράξεις

Ο ανακριτής, ενόψει της διαδικασίας κράτησης των τεσσάρων υπόπτων, ανέφερε πως στο τηλέφωνο του φερόμενου αποθηκάριου εντοπίστηκαν επικοινωνίες μέσω εφαρμογών με τους τέσσερις υπόπτους, από τις 22 Ιανουαρίου έως τις 19 Φεβρουαρίου 2026.

Ο πρώτος ύποπτος φέρεται να ενημέρωνε το λεγόμενο αποθηκάριο για αγορές μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών και να διευθετούσε την επικοινωνία του με αγοραστές. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο ανακριτής, «διατηρούσε σημειώσεις για τις δοσοληψίες των ναρκωτικών ουσιών».

Κατά την ίδια μαρτυρία, «από την ποσότητα των ναρκωτικών που κατασχέθηκε στις 19 Φεβρουαρίου ο 1ος ύποπτος διαθέτει στην αποθήκη του 1ου προσώπου τουλάχιστον περί τα 1800 γραμμάρια κοκαΐνης, 6 κιλά κάνναβης και τα ηλεκτρονικά τσιγάρα που περιέχουν κανναβιδιόλη».

Στις συνομιλίες φέρεται να έδινε οδηγίες για μεταφορές και παραδόσεις, καθώς και για «την είσπραξη χρηματικών ποσών έναντι των ναρκωτικών». Έστελνε επίσης αριθμούς κινητών τηλεφώνων, ώστε ο αποθηκάριος ή οι μεταφορείς να διευθετούν απευθείας τις παραδόσεις.

Τα 58 κιλά κοκαΐνης και τα 40 κιλά κάνναβης

Για τον δεύτερο ύποπτο, ο ανακριτής αναφέρθηκε σε συνομιλίες με τον αποθηκάριο για τη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών. Από την εξέταση των επικοινωνιών, σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν ενώπιον του δικαστηρίου, προέκυψε ότι φέρεται να συνεργαζόταν τόσο με εκείνον όσο και με τον πρώτο ύποπτο.

Στον δεύτερο αποδίδεται κατοχή μέρους των ναρκωτικών που κατασχέθηκαν στην αποθήκη και συγκεκριμένα τουλάχιστον περίπου 58 κιλών κοκαΐνης και 40 κιλών κάνναβης. Φέρεται επίσης να παραλάμβανε μεγάλα χρηματικά ποσά από τον αποθηκάριο, κατόπιν οδηγιών του πρώτου υπόπτου.

Ξεχωριστή αναφορά έγινε σε συνομιλία της 12ης Φεβρουαρίου, κατά την οποία ο δεύτερος ύποπτος φέρεται να έστειλε γεωγραφικές συντεταγμένες για τη στάθμευση οχήματος τύπου βαν στην επαρχία Λάρνακας. Ο αποθηκάριος θα ενημέρωνε σχετικά δύο από τους μεταφορείς.

Βάσει των όσων ανέφερε, ο ανακριτής, «σύμφωνα με την πληροφορία που λήφθηκε κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης το 3ο και 4ο πρόσωπο (μεταφορείς) μετέβηκαν σε συγκεκριμένο σημείο στην Αραδίππου όπου μετέφεραν όχημα τύπου βαν το οποίο παρέλαβαν στις 13 Φεβρουαρίου μεταφέροντας στη Λευκωσία 100 κιλά ναρκωτικών ουσιών.»

Οι συντεταγμένες και το ομοίωμα πιστολιού

Για τον τρίτο ύποπτο, ο ανακριτής ανέφερε ότι από τις συνομιλίες προκύπτει πως αποθήκευε ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης στους χώρους του φερόμενου αποθηκάριου. Εντοπίστηκαν επίσης επικοινωνίες μεταξύ τους για μεταφορές ναρκωτικών.

Όσον αφορά τον τέταρτο ύποπτο με καταγωγή από τη Βουλγαρία, σύμφωνα με την αστυνομική μαρτυρία , έστελνε στον αποθηκάριο γεωγραφικές συντεταγμένες, ο οποίος κατόπιν φέρεται να τις προωθούσε στους μεταφορείς, ώστε να γίνουν οι παραδόσεις ναρκωτικών.

Για τον ίδιο ύποπτο παρουσιάστηκε και επιστημονική μαρτυρία. Σύμφωνα με τον ανακριτή, το γενετικό του προφίλ ταυτίζεται με γενετικό υλικό που εντοπίστηκε σε ομοίωμα πιστολιού, το οποίο είχε βρεθεί σε μία από τις αποθήκες στις 19 Φεβρουαρίου.

Οι συλλήψεις και οι απαντήσεις τους

Όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο, ο πρώτος συνελήφθη σήμερα στις 5.00 το πρωί στις Κεντρικές Φυλακές, απαντώντας «Δεν ξέρω τίποτε». Σύμφωνα με πληροφορίες ο εν λόγω κατάδικος, καταδικάστηκε στο παρελθόν για άλλη υπόθεση ναρκωτικών ουσιών.

Ο δεύτερος εντοπίστηκε να οδηγεί στη Λάρνακα και συνελήφθη στις 4.30 το πρωί, απαντώντας «Εν έχω να πω τίποτε», απάντηση την οποία έδωσε και ο τέταρτος ύποπτος.

Ο τρίτος συνελήφθη στις 5.00 το πρωί και απάντησε «Θέλω το δικηγόρο μου». Στην έρευνα στην οικία του εντοπίστηκαν €2.515 και δύο κινητά τηλέφωνα, τα οποία δήλωσε ότι του ανήκουν.

Γενετικά προφίλ 11 ανδρών και μίας γυναίκας

«Για την συμπλήρωση των ανακρίσεων υπολείπεται σημαντικό ανακριτικό έργο», ανέφερε ο ανακριτής, ζητώντας την κράτηση τους για πέντε ημέρες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, εκκρεμεί η λήψη περίπου οκτώ καταθέσεων από το οικογενειακό, φιλικό και εργασιακό περιβάλλον των υπόπτων, καθώς και ανακριτικών καταθέσεων από τους ίδιους και η διερεύνηση τυχόν ισχυρισμών τους.

Σε τεκμήρια της υπόθεσης, όπως αναφέρθηκε, εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων, γενετικά προφίλ 11 αγνώστων ανδρών και μίας άγνωστης γυναίκας.

Η δικαστής: «Έχω ικανοποιηθεί για την σύνδεση των υπόπτων»

Παρότι οι συνήγοροι δεν υπέβαλαν ένσταση στο αίτημα προσωποκράτησης, η δικαστής επισήμανε ότι όφειλε να το εξετάσει. Ξεκαθάρισε ότι, στο παρόν στάδιο, αντικείμενο είναι η διακρίβωση του εύλογου των υπονοιών και δεν αξιολογείται η ουσία της μαρτυρίας.

Με βάση όσα τέθηκαν ενώπιόν της, έκρινε ότι αποκαλύπτεται η διάπραξη των υπό διερεύνηση αδικημάτων και ότι υπάρχει μαρτυρία που συνδέει και τους τέσσερις υπόπτους με αυτά. Αναφέρθηκε επίσης στη σύνδεσή τους με το πρόσωπο της αρχικής υπόθεσης που ήδη δικάζεται στο Κακουργιοδικείο.

Καταλήγοντας ανέφερε: «Έχω ικανοποιηθεί για την σύνδεση των υπόπτων με τα υπό διερεύνηση αδικήματα», διατάσσοντας την πενθήμερη κράτηση τους.

Η επιχείρηση «Πλέγμα» και οι 26 συλλήψεις

Στο μεταξύ, επτά εκ των 26 συλληφθέντων, οδηγήθηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για σκοπούς έκδοσης διαταγμάτων προσωποκράτησής τους.

Τέσσερα πρόσωπα ηλικίας 30, 34, 37 και 41 ετών, οδηγήθηκαν ενώπιον δικαστηρίου για αδικήματα παράνομης κατοχής ναρκωτικών ουσιών και συναφή αδικήματα. Εναντίον τους εξασφαλίστηκε διάταγμα προσωποκράτησής διάρκειας πέντε ημερών.

Άλλα τρία πρόσωπα ηλικίας 33, 35 και 48 ετών οδηγήθηκαν επίσης ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, σε ξεχωριστές διαδικασίες που αφορούσαν, μεταξύ άλλων, παράνομη κατοχή εκρηκτικών υλών. Εναντίον τους εξασφαλίστηκε διάταγμα προσωποκράτησης πέντε ημερών για τον 33χρονο και 35χρονο, ενώ για τον 48χρονο διάταγμα διάρκειας δύο ημερών.

Όσον αφορά τους υπόλοιπους συλληφθέντες, κάποιοι εξ αυτών ανακρίθηκαν και κατηγορήθηκαν γραπτώς για να κλητευθούν αργότερα ενώπιον δικαστηρίου, ενώ κάποιοι άλλοι αφέθηκαν ελεύθεροι εν αναμονή των ανακριτικών εξετάσεων.

Σε ότι αφορά τους υπόλοιπους συλληφθέντες, κάποιοι ανακρίθηκαν και κατηγορήθηκαν γραπτώς για να κλητευθούν σε μεταγενέστερο στάδιο ενώπιον Δικαστηρίου, ενώ οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι εν αναμονή των περαιτέρω ανακριτικών εξετάσεων.