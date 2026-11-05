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Παραδέχθηκε τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο 26χρονος Ισραηλινός, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκε έμφορτο κυνηγετικό όπλο με κομμένες κάννες, καθώς και 11 πλήρη φυσίγγια, σε όχημα στη Λεμεσό. Η υπόθεση καταχωρίσθηκε σήμερα (5/11) ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, όπου ο 26χρονος κλήθηκε να απαντήσει στις κατηγορίες που αντιμετωπίζει, οι οποίες αφορούν την παράνομη κατοχή και μεταφορά πυροβόλου όπλου, συγκεκριμένα δίκαννου με κομμένες κάννες, καθώς και την κατοχή και μεταφορά εκρηκτικών υλών, δηλαδή φυσιγγίων.

Ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε τις κατηγορίες και, μετά την εξέλιξη αυτή, τέθηκε υπό κράτηση μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα, οπότε και αναμένεται να του επιβληθεί ποινή. Σε ό,τι αφορά την 21χρονη γυναίκα που βρισκόταν μαζί του, αυτή αφέθηκε ελεύθερη χωρίς να κατηγορηθεί.

Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης, γύρω στη 1:25 τα ξημερώματα της 31ης Οκτωβρίου, πολίτης ενημέρωσε μέλη του ΟΠΕ Λεμεσού ότι σε σταθμευμένο όχημα, υπήρχε πυροβόλο όπλο. Τα μέλη της Αστυνομίας έθεσαν το όχημα υπό διακριτική παρακολούθηση και γύρω στη 1:45, είδαν έναν άνδρα και μία γυναίκα να εισέρχονται σε αυτό. Αφού τους υπέδειξαν την αστυνομική τους ιδιότητα, καθώς βρίσκονταν με πολιτική περιβολή, προχώρησαν σε έρευνα του οχήματος.

Κατά τη διάρκειά της, στο πίσω κάθισμα εντοπίστηκε έμφορτο δίκαννο με κομμένες κάννες. Όταν το όπλο υποδείχθηκε στους δύο, αυτοί αρνήθηκαν ότι τους ανήκει, με αποτέλεσμα να συλληφθούν. Σε περαιτέρω έρευνα εντοπίστηκε επίσης τσάντα, η οποία περιείχε 11 πλήρη φυσίγγια. Από τις εξετάσεις που έγιναν μέσω του μηχανογραφημένου συστήματος της Αστυνομίας διαπιστώθηκε ότι το συγκεκριμένο δίκαννο ήταν εγγεγραμμένο σε πρόσωπο που απεβίωσε τον Μάρτιο του 2024. Ο 26χρονος είχε αφιχθεί στην Κύπρο τον περασμένο Σεπτέμβριο ως επισκέπτης ενώ ανέφερε στους αστυνομικούς ότι βρισκόταν στη Λεμεσό για περίπατο, καθώς διαμένει σε άλλη πόλη της Κύπρου.