Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Για χρόνια, το μεγάλο όνειρο της ιδιοκατοίκησης μοιάζει ολοένα και περισσότερο με οφθαλμαπάτη για τη γενιά των ενοικιαστών. Παγιδευμένοι σε έναν φαύλο κύκλο εκτόξευσης των ενοικίων και εξουθενωτικά υψηλών απαιτήσεων για προκαταβολές, χιλιάδες νέοι βλέπουν το πρώτο σκαλοπάτι της αγοράς ακινήτων να απομακρύνεται οριστικά. Όμως, στον πρόσφατο Φθινοπωρινό Προϋπολογισμό, η Βρετανική κυβέρνηση έριξε μια νέα σανίδα σωτηρίας: το σχέδιο «Η Πρώτη σου Κατοικία» (Your First Home).

Καθώς η Κύπρος αντιμετωπίζει τη δική της, οξύτατη στεγαστική κρίση, η ανάλυση αυτού του βρετανικού μοντέλου παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον. Τι θα γινόταν αν εισάγαμε ένα παρόμοιο σχέδιο στην Κύπρο, με τον Κυπριακό Οργανισμό Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ) να αναλαμβάνει τον ρόλο του κρατικού αρωγού; Είναι αυτή η λύση μια πραγματική διέξοδος ή απλώς μια πολιτική που κινδυνεύει να φουσκώσει περαιτέρω τις τιμές;

Η Μηχανική του Σχεδίου: Πώς Λειτουργεί

Στον πυρήνα της βρετανικής πρωτοβουλίας βρίσκεται ένα οικονομικό «κοκτέιλ» τριών μερών, του Αγοραστή, του Κράτους και των Τραπεζών, σχεδιασμένο να ελαχιστοποιήσει τα μετρητά που απαιτούνται προκαταβολικά. Για να ξεκλειδώσει την πόρτα του σπιτιού, ο αγοραστής χρειάζεται να καταβάλει μια ελάχιστη προκαταβολή ύψους μόλις 2,5% της αξίας του ακινήτου (με ανώτατο όριο το 15%).

Μόλις κατατεθεί το ποσό του αγοραστή, το κράτος παρεμβαίνει με ένα «μετοχικό δάνειο» (equity loan) που καλύπτει ακριβώς το 20% της τιμής αγοράς. Στη συνέχεια, ο αγοραστής εξασφαλίζει ένα τυπικό στεγαστικό δάνειο από εμπορική τράπεζα για το υπόλοιπο ποσό (μεταξύ 65% και 77,5%).

Το άμεσο όφελος είναι διπλό: Αφενός, η αποταμίευση ενός 2,5% απαιτεί δραματικά λιγότερο χρόνο από το 20% ή 30% που ζητούν σήμερα οι τράπεζες στην Κύπρο. Αφετέρου, επειδή ο αγοραστής λαμβάνει μικρότερο τραπεζικό δάνειο σε σχέση με τη συνολική αξία του ακινήτου, εξασφαλίζει φθηνότερα επιτόκια, μειώνοντας άμεσα τις μηνιαίες του δόσεις.

Η Κυπριακή Εφαρμογή: Σε ένα αντίστοιχο κυπριακό σενάριο, ο ΚΟΑΓ θα μπορούσε να είναι ο κάτοχος αυτού του 20%. Αντί να χτίζει μόνο δικά του έργα, ο Οργανισμός θα μπορούσε να συγχρηματοδοτεί τους νέους, αποκτώντας ένα μερίδιο 20% στο ακίνητο που επιλέγουν από την ελεύθερη αγορά, διευκολύνοντας την άμεση πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό.

Το Τίμημα της Κρατικής Βοήθειας

Φυσικά, το κρατικό χρήμα σπάνια είναι δωρεάν. Για να διατηρηθεί το αρχικό κόστος διαχειρίσιμο για τους πιεσμένους αγοραστές, το μετοχικό δάνειο του 20% έχει κλιμακωτή δομή επιτοκίων.

Στη Βρετανία, για τα πρώτα 5 χρόνια, το δάνειο είναι εντελώς άτοκο. Αυτή η περίοδος χάριτος δίνει στους νέους ιδιοκτήτες τον απαραίτητο χώρο να προσαρμοστούν. Τον 6ο χρόνο, εφαρμόζεται επιτόκιο 1,5%, το οποίο διπλασιάζεται στο 3% από τον 7ο χρόνο και μετά. Το κρίσιμο είναι ότι αυτές οι πληρωμές τόκων δεν μειώνουν το κεφάλαιο του δανείου, είναι απλώς το κόστος δανεισμού των κρατικών χρημάτων.

Το πιο σημαντικό στοιχείο που πρέπει να κατανοήσουν οι αγοραστές (και που θα ίσχυε και σε ένα μοντέλο του ΚΟΑΓ) κρύβεται στη λέξη «μετοχικό» (equity). Η κυβέρνηση, ή ο ΚΟΑΓ, δεν δανείζει ένα σταθερό ποσό σε μετρητά, αγοράζει ένα μερίδιο 20% στο ακίνητο.

Όταν ο ιδιοκτήτης αποφασίσει τελικά να πουλήσει το σπίτι ή να αποπληρώσει το δάνειο, πρέπει να παραδώσει το 20% της τρέχουσας αγοραίας αξίας του ακινήτου. Αν, για παράδειγμα, ένα σπίτι αγοραστεί στην Κύπρο για €300.000 και η αξία του αυξηθεί στις €400.000 σε μια δεκαετία, ο δανειολήπτης θα οφείλει στον ΚΟΑΓ €80.000, ένα σημαντικό άλμα από τις αρχικές €60.000. Αντιστρόφως, αν η αγορά καταρρεύσει, ο κρατικός φορέας απορροφά το μερίδιο του στη ζημιά.

Κρατώντας τους Επενδυτές Εκτός

Αποφασισμένο να αποφύγει τις επικρίσεις του παρελθόντος, ότι τα προηγούμενα σχέδια επιδοτούσαν τα κέρδη των μεγάλων εργολάβων και βοηθούσαν ανθρώπους που ούτως ή άλλως μπορούσαν να αγοράσουν σπίτι, το Βρετανικό Υπουργείο Οικονομικών περιόρισε το «Η Πρώτη σου Κατοικία» με αυστηρούς κανόνες, τους οποίους η Κύπρος θα έπρεπε να αντιγράψει πιστά:

Μόνο για Αγοραστές Πρώτης Κατοικίας & Νεόκτιστα : Το σχέδιο αφορά αποκλειστικά όσους αγοράζουν σπίτι για πρώτη φορά και μόνο για νέες κατασκευές, αποκλείοντας άμεσα τους επενδυτές (buy-to-let) και όσους ψάχνουν εξοχικό. Το σπίτι πρέπει να είναι η κύρια κατοικία. Εισοδηματικά Κριτήρια: Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το συνολικό ετήσιο εισόδημα του νοικοκυριού δεν μπορεί να υπερβαίνει τις £110.000 (εκτός Λονδίνου) ή τις £140.000 (στο Λονδίνο). Στην Κύπρο, τα κριτήρια του ΚΟΑΓ θα μπορούσαν να προσαρμοστούν στα κυπριακά δεδομένα (π.χ. €50.000 – €70.000 για ζευγάρια), ώστε η βοήθεια να κατευθύνεται στη μεσαία τάξη. Τοπικά Ανώτατα Όρια Τιμών: Για να μην επιδοτείται η πολυτελής κατασκευή, η Βρετανία έθεσε περιφερειακά όρια (π.χ. £650.000 στο κεντρικό Λονδίνο, £355.000 στο Μάντσεστερ). Αντίστοιχα, μια πρωτοβουλία του ΚΟΑΓ θα απαιτούσε διαφορετικά πλαφόν αξίας για ακίνητα στη Λεμεσό σε σχέση με τη Λευκωσία ή τη Λάρνακα.

Ο Δρόμος Μπροστά: Θα Ακολουθήσει η Κύπρος;

Στη Βρετανία, οι αντιδράσεις είναι ανάμεικτες. Οι κατασκευαστές ακινήτων καλωσόρισαν θερμά το σχέδιο, ενώ οικονομικά ινστιτούτα προειδοποιούν ότι η επιδότηση της ζήτησης, χωρίς ταυτόχρονη μαζική αύξηση της προσφοράς (ανέγερση νέων κατοικιών), θα ωθήσει απλώς τις τιμές των νεόκτηστων προς τα πάνω, εξουδετερώνοντας το όφελος της μικρής προκαταβολής.

Το βρετανικό χρονοδιάγραμμα έχει τεθεί: οι προεγγραφές ανοίγουν στα τέλη Δεκεμβρίου 2026, οι αιτήσεις τον Φεβρουάριο του 2027 και οι πρώτες αγοραπωλησίες αναμένονται τον Απρίλιο.

Για την Κύπρο, το ερώτημα παραμένει ανοιχτό. Καθώς το χάσμα μεταξύ μισθών και τιμών ακινήτων διευρύνεται, ίσως ήρθε η ώρα το κράτος, μέσω του ΚΟΑΓ, να εξετάσει ριζοσπαστικά εργαλεία όπως το μετοχικό δάνειο. Το αν ένα τέτοιο σχέδιο θα θεραπεύσει τη στρεβλή στεγαστική αγορά ή αν απλώς θα βάλει ένα ακριβό τσιρότο σε μια ανοιχτή πληγή, μένει να φανεί. Για χιλιάδες απογοητευμένους νέους, ωστόσο, ένα τέτοιο μοντέλο θα αποτελούσε την πιο αξιόπιστη αχτίδα ελπίδας των τελευταίων ετών.