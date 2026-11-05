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Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και οι δηλώσεις αξιωματούχων του Ιράν, είχαν παρενέργειες και για αθλητική αποστολή της Κύπρου που βρισκόταν στο Κατάρ στο πλαίσιο διεθνών αγώνων.

Όπως επιβεβαίωσε πριν από λίγο μιλώντας στο philenews ο πρόεδρος της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Κύπρου, Λένος Κυριάκου, η 9μελης αποστολή της Κύπρου στους αγώνες της Ντόχα, αποσύρθηκε.

Ο κ. Κυριάκου μας ενημέρωσε ότι αναμένεται η αποστολή να φτάσει αεροπορικώς στην Αθήνα και από εκεί επρόκειτο να πάρει πτήση για την Κύπρο.

Ο πρόεδρος της ΣΚΟΚ μάς ανέφερε πως η εν λόγω απόφαση λήφθηκε κατόπιν συνεννόησης με τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού και το Υπουργείο Εξωτερικών. Απαντώντας σε ερώτημά μας ο κ. Κυριάκου, εξήγησε πως δεν υπήρχε άλλη επιλογή βάσει των δεδομένων.

«Αθλητές χωρών όπως αυτοί της Σουηδίας, της Νορβηγίας έφυγαν από τις προπονήσεις, ενώ η ομάδα της Ισπανίας δεν εμφανίστηκε καθόλου» είπε ο κ. Κυριάκου. Πρόσθεσε, μάλιστα, πως λήφθηκε υπόψιν το γεγονός ότι η ομάδα των ΗΠΑ αποσύρθηκε.

Εξήγησε, ακόμη, πως ματαιώθηκε ταξίδι αθλητών της σκοποβολής προς τη χώρα του Κόλπου που ήταν προγραμματισμένο για σήμερα.

Στις 30 Οκτωβρίου το Υπουργείο Εξωτερικών επικαιροποιώντας τις ταξιδιωτικές οδηγίες για το Κατάρ συνέστησε να αποφεύγονται όλα τα ταξίδια προς τη χώρα. Στο συνοδευτικό σημείωμα καταγράφονταν τα ακόλουθα: «Το Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα κατάσταση ασφαλείας, συνιστά στους Κύπριους πολίτες όπως αποφεύγουν όλα τα ταξίδια στο Κατάρ. Συνιστάται στους Κύπριους πολίτες που βρίσκονται στη χώρα να παραμείνουν σε εγρήγορση(…)».

Στις 23/6/2025 το Ιράν είχε εξαπολύσει πυραυλική επίθεση εναντίον της αμερικανικής αεροπορικής βάσης Αλ Ουντέιντ (Al Udeid), στο Κατάρ, κοντά στην Ντόχα. Η επίθεση πραγματοποιήθηκε ως αντίποινα για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων, στις 22 Ιουνίου 2025.

Πριν από την προαναφερθείσα απόφαση υπήρξε έντονη κινητοποίηση από τον πρόεδρο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, Γιάννη Ιωάννου. Ο κ. Ιωάννου, όπως έγκυρα πληροφορείται το philenews, είχε συνεννόηση με τον πρόεδρο της ΣΚΟΚ και είχε επαφές με τον υπουργό Εξωτερικών, Κωνσταντίνο Κόμπο και τον πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Κατάρ, Ελπιδοφόρο Οικονόμου.

Χθες, ο κ. Ιωάννου είχε στείλει επιστολή στον πρόεδρο της ΣΚΟΚ με την οποία διδόταν συμβουλή να μην γίνει το προγραμματισμένο για σήμερα ταξίδι των αθλητών του αγωνίσματος «τραπ», ενώ γινόταν σύσταση προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο επαναπατρισμού των στελεχών της κυπριακής αποστολής.

Στην αποστολή που είχε μεταβεί στην Ντόχα την περασμένη Δευτέρα συμμετείχαν οι αθλήτριες και αθλητές του ΣΚΙΤ Αναστασία Ελευθερίου, Κωνσταντίνα Νικολάου, Παναγιώτα Ανδρέου, Στέφανος Νικολαΐδης, Δημήτρης Κωνσταντίνου και Πέτρος Εγγλεζούδης. Συνοδεύονταν από τους ομοσπονδιακούς προπονητές Μιχάλη Κατζιανή και Τάκη Χριστοφόρου, καθώς και τον προπονητή Χρίστο Κουρτέλλα.