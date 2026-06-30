Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν διαμήνυσε στις ΗΠΑ ότι η Τεχεράνη θα τηρήσει τις δεσμεύσεις της μόνο εφόσον το ίδιο κάνει και η Ουάσινγκτον, ενώ το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν προγραμματισμένες νέες συνομιλίες, με προτεραιότητα την εφαρμογή του υπάρχοντος μνημονίου.

Το μήνυμα Πεζεσκιάν προς την Ουάσινγκτον

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Μασούντ Πεζεσκιάν υπογράμμισε ότι η πρόοδος στις σχέσεις των δύο χωρών προϋποθέτει αμοιβαία συνέπεια.

«Η αμοιβαία κατανόηση είναι δρόμος δύο κατευθύνσεων. Αν η αμερικανική πλευρά τηρήσει τη συμφωνία, θα εκπληρώσουμε και εμείς τις δεσμεύσεις μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Χωρίς να κατονομάσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο Ιρανός πρόεδρος άφησε αιχμές κατά του Λευκού Οίκου, τονίζοντας ότι η Τεχεράνη αντιμετωπίζει «τις παράλογες γκρίνιες και τις αβάσιμες απειλές» με λογική και σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, αλλά απαντά «αποφασιστικά και χωρίς δισταγμό όταν απαιτείται δράση».

تفاهم امری طرفینی است. اگر طرف آمریکایی به تفاهم نامه پایبند باشد ما هم به تعهداتمان عمل می‌کنیم.

رویکرد ما در مقابل رجزخوانی‌های نامعقول و تهدیدهای بی‌پشتوانه، تکیه بر عقلانیت و کرامت انسانی در تصمیم‌گیری‌ها و دفاع قاطع و بی‌پروا به هنگام عمل است. June 29, 2026

«Δεν υπάρχουν προγραμματισμένες συνομιλίες»

Με επιφυλακτικότητα αλλά και αισιοδοξία αναφέρθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στις επαφές που αναμένεται να πραγματοποιηθούν στη Ντόχα με αντικείμενο το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Την ώρα που η Ουάσινγκτον μιλά για προγραμματισμένες συνομιλίες, η Τεχεράνη επιμένει ότι δεν υπάρχει καμία συνάντηση σε επίπεδο διαπραγματεύσεων τις επόμενες ημέρες.

Αρχικά μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Truth Social και στη συνέχεια μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στις επαφές που, όπως είπε, θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη στη Ντόχα του Κατάρ.

«Θα γίνει μια συνάντηση γι’ αυτό αύριο στη Ντόχα. Πηγαίνουν στο Κατάρ, νομίζω ότι έχουν ήδη φύγει ή ετοιμάζονται να φύγουν. Θα δούμε πώς θα πάει», δήλωσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τις συνομιλίες «ίσως σημαντικές, ίσως και όχι», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβασή τους.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο στην προσπάθεια αποπυρηνικοποίησης του Ιράν.

U.S. President Donald Trump said Iran had agreed it would not obtain a nuclear weapon and announced that U.S. and Iranian officials would meet in Doha on Tuesday. pic.twitter.com/zkeID6PrYe — Iran International English (@IranIntl_En) June 30, 2026

«Θα έλεγα ότι έχει σχεδόν κερδηθεί στρατιωτικά», ανέφερε, προσθέτοντας ότι βασικός στόχος της Ουάσινγκτον παραμένει να μην αποκτήσει ποτέ η Τεχεράνη πυρηνικό όπλο.

Μάλιστα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι το Ιράν έχει ήδη συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνική δυνατότητα.

Οι όροι του μνημονίου

Σύμφωνα με τον Μπαγκαεΐ, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη εκδώσει τις απαιτούμενες άδειες που προβλέπονται από τη ρήτρα 10 του μνημονίου, η οποία αφορά τις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η εφαρμογή της ρήτρας 11, που σχετίζεται με την αποδέσμευση των δεσμευμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Στο πλαίσιο αυτό, αντιπροσωπεία εμπειρογνωμόνων του Ιράν αναμένεται να μεταβεί αργότερα μέσα στην εβδομάδα στη Ντόχα για να παρακολουθήσει την πορεία εφαρμογής της συμφωνίας.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών διευκρίνισε ότι οι δύο πλευρές δεν έχουν ακόμη εισέλθει στη φάση διαπραγμάτευσης μιας τελικής συμφωνίας. Όπως εξήγησε, βάσει της ρήτρας 13 του μνημονίου, οι συνομιλίες για οριστική συμφωνία μπορούν να ξεκινήσουν μόνο αφού έχει αρχίσει η εφαρμογή των ρητρών 1, 4, 5, 10 και 11, διαδικασία που εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πρόσθεσε ακόμη ότι ενδεχόμενη επίσκεψη Αμερικανών αξιωματούχων στο Κατάρ δεν συνδέεται με την αποστολή της ιρανικής αντιπροσωπείας, η οποία αφορά αποκλειστικά την παρακολούθηση της εφαρμογής του μνημονίου.

Μειωμένη αλλά σταθερή η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ

Την ίδια ώρα, περισσότερα από 25 εμπορικά πλοία διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με στοιχεία της MarineTraffic, ενόψει των ειρηνευτικών συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν που, σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να πραγματοποιηθούν αύριο.

Συγκεκριμένα, έξι δεξαμενόπλοια και οκτώ φορτηγά πλοία εξήλθαν από τον Περσικό Κόλπο, ενώ πέντε δεξαμενόπλοια και έξι φορτηγά εισήλθαν σε αυτόν.

Οι αριθμοί αυτοί κινούνται στα επίπεδα των τελευταίων ημερών, αν και παραμένουν αισθητά χαμηλότεροι από την προπολεμική περίοδο, όταν κατά μέσο όρο περίπου 110 πλοία διέρχονταν καθημερινά από τα Στενά του Ορμούζ.

Παράλληλα, το τελευταίο διάστημα έχει μειωθεί σημαντικά και το φαινόμενο του GPS spoofing, δηλαδή της ηλεκτρονικής παρεμβολής στα συστήματα δορυφορικής πλοήγησης, που είχε προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στη ναυσιπλοΐα τους προηγούμενους μήνες.

protothema.gr