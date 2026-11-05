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Εντός του Σαββατοκύριακου αναμένεται, κατά πάσα πιθανότητα, η έκδοση NAVTEX για την επανέναρξη των ερευνών πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου – Κρήτης (GSI), εξέλιξη που εκτιμάται ότι θα κλείσει μια σημαντική εκκρεμότητα τόσο για την υλοποίηση του έργου όσο και για την άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας. Αυτές είναι οι τελευταίες πληροφορίες που μεταδίδουν τα Ελλαδικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 2 Νοεμβρίου ενημερώθηκαν τα μέλη της ειδικής διυπουργικής επιτροπής (ΕΧΑΕΘ), που λειτουργεί υπό την αιγίδα του ΥΠΕΞ, προκειμένου να παραδώσουν μέχρι αύριο, Παρασκευή, τις εισηγήσεις τους σχετικά με την αδειοδότηση του έργου. Εφόσον δοθεί η θετική, όπως αναμένεται, απάντηση, το Λιμενικό θα εκδώσει την «άδεια εξαίρεσης» του πλοίου υπό γαλλική σημαία Abeille Marengo. Θα ακολουθήσει το επίσημο αίτημα της εταιρείας διαχείρισης του έργου για την έκδοση NAVTEX, το οποίο θα διαβιβαστεί στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ώστε να εκδοθεί άμεσα η NAVTEX από την Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού.

Η ισχύς της NAVTEX, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θα είναι άμεση, που σημαίνει ότι το γαλλικό ερευνητικό σκάφος, το οποίο παραμένει στο λιμάνι του Ηρακλείου, θα αποπλεύσει άμεσα για την περιοχή των ερευνών.

Οι εκτιμήσεις καλά ενημερωμένων πηγών είναι ότι το περιβάλλον, όπως διαμορφώθηκε μετά και τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, δημιουργεί ευνοϊκή συγκυρία για την επανέναρξη των ερευνών και περιορίζει το ενδεχόμενο επανάληψης του επεισοδίου του 2024, όταν οι έρευνες διακόπηκαν μετά την παρέμβαση τουρκικών πολεμικών πλοίων. Εκτιμάται ότι, μετά και τη συνεννόηση που έχει υπάρξει μεταξύ της γαλλικής και της τουρκικής πλευράς, είτε δεν θα υπάρξει αντίδραση από τουρκικής πλευράς είτε αυτή θα περιοριστεί στη συνήθη, όπως τείνει να εξελιχθεί, διαδικασία του hailing (παρενόχληση μέσω ασυρμάτου).

Με ένα νέο Κογκρέσο στο οποίο ο έλεγχος ανήκει στο Δημοκρατικό Κόμμα, περιορίζοντας έτσι τις δυνατότητες ελιγμών του προέδρου Τραμπ για την ικανοποίηση των αιτημάτων της Άγκυρας, με πρώτο την επιστροφή της στο πρόγραμμα των F-35, εκτιμάται ότι η τουρκική πλευρά δεν θα επιχειρήσει σοβαρή κλιμάκωση, η οποία θα την έφερνε στο «ραντάρ» του Κογκρέσου.

Επίσης, τη στιγμή που η Άγκυρα παρακολουθεί με ικανοποίηση την υποχώρηση της επιρροής του Ισραήλ στις ΗΠΑ και κυρίως τη στοχοποίησή του για το ζήτημα του πολέμου στο Ιράν, στον οποίο αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό και η οικονομική κρίση που σφράγισε το εκλογικό αποτέλεσμα στις ΗΠΑ, θα ήταν κίνηση υψηλού ρίσκου για την Τουρκία να προκαλέσει ένταση στην περιοχή. Μια τέτοια εξέλιξη θα ανέτρεπε και το δικό της επιχείρημα ότι ο «ταραχοποιός» της περιοχής είναι ο Νετανιάχου και το Ισραήλ, με αποτέλεσμα να βρεθεί αυτομάτως και η ίδια στο στόχαστρο.

Βεβαίως, αυτό δεν σημαίνει ότι η Άγκυρα είναι πρόθυμη να αποδεχθεί κινήσεις που θεωρεί ότι αντιβαίνουν στις δικές της επιδιώξεις και διεκδικήσεις, ενώ έχει προειδοποιήσει ότι θα «προστατεύσει τα δικαιώματά της» και δεν θα επιτρέψει «μη εξουσιοδοτημένες έρευνες στην περιοχή της τουρκικής υφαλοκρηπίδας».

Σύμφωνα, πάντως, με πληροφορίες, η γαλλική φόρμουλα για «ενημέρωση» της τουρκικής πλευράς σχετικά με τις έρευνες φαίνεται ότι έχει γίνει αποδεκτή από την Άγκυρα, καθώς προσφέρει μια εύσχημη διέξοδο, παρά το γεγονός ότι εκφράζονται απόψεις ότι η φόρμουλα αυτή έχει «γκρίζα σημεία» καθώς δεν υπάρχει καμία υποχρέωση ενημέρωσης σε άλλο πλην του παράκτιου της υφαλοκρηπίδας κράτους το οποίο δέχεται την αίτηση αδειοδότησης και εκδίδει την σχετική NAVTEX..

Η τουρκική πλευρά πιθανότατα θα παρουσιάσει την «ενημέρωση» ως αίτημα άδειας, οπότε αναμένεται να εκδώσει και τη δική της NAVTEX για τις έρευνες. Για την τελευταία, σύμφωνα με την πρακτική που ακολουθείται, ο Σταθμός του Ηρακλείου θα εκδώσει αντί-NAVTEX, επισημαίνοντας ότι οι έρευνες πραγματοποιούνται εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και ότι η ελληνική NAVTEX είναι εκείνη που εκδίδεται από τον Σταθμό που έχει τη σχετική αρμοδιότητα.

protothema.gr