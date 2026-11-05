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Με 39 ψήφους υπέρ και εννέα κατά, από το ΕΛΑΜ και το Κίνημα ΑΛΜΑ, η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε την τροποποίηση του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου, εισάγοντας διαδικασία αυτεπάγγελτου δικαστικού ελέγχου της νομιμότητας της παράτασης της κράτησης υπηκόων τρίτων χωρών πέραν των έξι μηνών.

Η νομοθετική ρύθμιση αποσκοπεί στην εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με ευρωπαϊκή οδηγία και στην εφαρμογή σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την Κυπριακή Δημοκρατία, στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για την ένταξη της Κύπρου στον χώρο Schengen.

Με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία, η κράτηση υπηκόων τρίτων χωρών μπορεί να διαρκέσει μέχρι έξι μήνες, ενώ υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις είναι δυνατή η παράτασή της για επιπλέον διάστημα μέχρι και 12 μήνες. Με τη νέα ρύθμιση, σε περιπτώσεις παρατεταμένης κράτησης θα ενεργοποιείται δικαστικός έλεγχος της νομιμότητας της συνέχισής της, μέσω αίτησης για έκδοση εντάλματος habeas corpus.

Συγκεκριμένα, την αίτηση θα καταχωρίζει ο διευθυντής του Τμήματος Μετανάστευσης, εξουσιοδοτημένος λειτουργός του Τμήματος ή δικηγόρος που τον εκπροσωπεί, προκειμένου το αρμόδιο δικαστήριο να εξετάζει κατά πόσο δικαιολογείται η συνέχιση της κράτησης.

Κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια, ο Βουλευτής του Κινήματος ΑΛΜΑ Μιχάλης Παρασκευά ανέφερε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει υποχρέωση να εφαρμόσει συγκεκριμένη ευρωπαϊκή απόφαση, ωστόσο εξέφρασε επιφυλάξεις για τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώθηκε η διαδικασία.

Ειδικότερα, ο κ. Παρασκευά χαρακτήρισε παράδοξο το γεγονός ότι το ίδιο πρόσωπο, δηλαδή ο διευθυντής του Τμήματος Μετανάστευσης, που ζητά τη συνέχιση της κράτησης, θα είναι εκείνο που θα καταχωρίζει και την αίτηση για την ενεργοποίηση του δικαστικού ελέγχου.

Είπε ότι είχε καταθέσει τροπολογία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή, ώστε η αίτηση να μην καταχωρίζεται από τον διευθυντή εκ μέρους του κρατουμένου, διερωτώμενος γιατί αυτή δεν έγινε αποδεκτή. Όπως είπε το θέμα είναι ενάντια στα ευρωπαϊκά θέσμια και η Κύπρος θα το βρει μπροστά της.

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ Λίνος Ιωάννης Χατζηγεωργίου είπε ότι το κόμμα του θα καταψηφίσει το νομοσχέδιο, υποστηρίζοντας ότι η νέα διαδικασία θα διευκολύνει την αποφυλάκιση υπηκόων τρίτων χωρών που ενδεχομένως βρίσκονται παράνομα στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικών, Βουλευτής ΑΚΕΛ, Άριστος Δαμιανού ανέφερε ότι η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε από λανθασμένη πρόνοια που είχε περιληφθεί στην εθνική νομοθεσία για το Σύμφωνο Μετανάστευσης, η οποία, όταν εντοπίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναγνωρίστηκε από την Κυβέρνηση ως λάθος που έπρεπε να διορθωθεί. Πρόσθεσε ότι υπάρχει σχετικός ευρωπαϊκός κανονισμός και ότι, ανεξαρτήτως της τροποποίησης, το ευρωπαϊκό δίκαιο υπερισχύει και θα εφαρμοστεί και στην Κύπρο.

Η Βουλευτής του ΔΗΣΥ Νικολέτα Κωνσταντίνου δήλωσε ότι το κόμμα της θα υπερψηφίσει τη νομοθεσία, επισημαίνοντας πως η συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο αποτελεί υποχρέωση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Παράλληλα, η κ. Κωνσταντίνου τόνισε την ανάγκη αποτελεσματικής εφαρμογής της νέας διαδικασίας, με την απαραίτητη διοικητική και δικαστική υποστήριξη, ώστε να αποφεύγονται καθυστερήσεις. Αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη συνέχισης και ενίσχυσης των αποτελεσματικών επιστροφών, μέσα από ταχύτερες διαδικασίες, καλύτερο συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών και συνεργασία με τρίτες χώρες.

ΚΥΠΕ