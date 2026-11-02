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Αυστηρές κυρώσεις σε όσους εμπλέκονται στα βίαια επεισόδια που ξέσπασαν μετά τις μαζικές κινητοποιήσεις της Gen Z στη Γερμανία προανήγγειλε ο ομοσπονδιακός υπουργός Εσωτερικών, Αλεξάντερ Ντόμπριντ. Ο Γερμανός υπουργός απέδωσε την ευθύνη για τις ταραχές σε «αριστερές ομάδες επιρρεπείς στη βία» και σε άτομα από την κοινότητα των μεταναστών, τα οποία χαρακτήρισε «ταραχοποιούς».

Οι δηλώσεις του προκάλεσαν πολιτική αντιπαράθεση, με τον υπουργό Άμυνας Μπόρις Πιστόριους να αμφισβητεί δημόσια τη σύνδεση των επεισοδίων με το μεταναστευτικό υπόβαθρο των δραστών.

Οι διαδηλώσεις, που πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο (31/10) σε περισσότερες από 30 γερμανικές πόλεις, είχαν ως βασικά αιτήματα τη βελτίωση της εκπαίδευσης, τη μείωση του κόστους ζωής και την κατάργηση της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας. Παρότι το μεγαλύτερο μέρος των κινητοποιήσεων εξελίχθηκε ειρηνικά, μετά την ολοκλήρωσή τους σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια, κυρίως στη Φρανκφούρτη και την Κολωνία, με επιθέσεις εναντίον αστυνομικών, καταστροφές καταστημάτων και λεηλασίες.

Μιλώντας στην Bild, ο Ντόμπριντ υποστήριξε ότι η στρατηγική των γερμανικών δυνάμεων ασφαλείας αποδείχθηκε αποτελεσματική, παρά τα περιστατικά βίας.

«Υπερβολές βίας όπως αυτές στο Παρίσι απετράπησαν χάρη στις εξαιρετικά αφοσιωμένες αστυνομικές μας δυνάμεις», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι η μαζική παρουσία αστυνομικών και η αποκεντρωμένη ανάπτυξη δυνάμεων απέδωσαν.

Ο υπουργός Εσωτερικών κατηγόρησε συγκεκριμένες ομάδες ότι εκμεταλλεύτηκαν τις ειρηνικές συγκεντρώσεις των νέων για να προκαλέσουν επεισόδια.

«Αριστερές ομάδες επιρρεπείς στη βία και ταραχοποιοί από την κοινότητα των μεταναστών κατέλαβαν τις ειρηνικές διαδηλώσεις», υποστήριξε, προσθέτοντας ότι όσοι συμμετείχαν σε λεηλασίες και επιθέσεις θα εντοπιστούν και θα λογοδοτήσουν.

«Δεν ήταν φοιτητές. Περιμένω να αντιμετωπίσουν σκληρή τιμωρία», τόνισε.

Πιστόριους κατά Ντόμπριντ: «Τι ακριβώς εννοούμε με τον όρο μεταναστευτικές ομάδες;»

Οι δηλώσεις του Ντόμπριντ προκάλεσαν την αντίδραση του υπουργού Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, ο οποίος διαχώρισε τη θέση του, επισημαίνοντας ότι δεν διαθέτει επαρκή στοιχεία για να επιβεβαιώσει τους ισχυρισμούς του συναδέλφου του.

«Τι ακριβώς είναι οι μεταναστευτικές ομάδες; Είναι άνθρωποι που ζουν στη Γερμανία επί τρεις γενιές και έχουν γερμανική υπηκοότητα; Πού σταματάμε να κάνουμε τέτοιες διακρίσεις;», διερωτήθηκε ο Πιστόριους, μιλώντας στο ZDF.

Ο υπουργός Άμυνας ξεκαθάρισε πάντως ότι όσοι επιτέθηκαν σε αστυνομικούς, προκάλεσαν τραυματισμούς ή σοβαρές υλικές ζημιές πρέπει να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες των πράξεών τους.

Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι η γενίκευση με βάση την καταγωγή των πιθανών δραστών οδηγεί σε λανθασμένη κατεύθυνση, εκφράζοντας σαφή διαφωνία με τη ρητορική του υπουργού Εσωτερικών.

«Όποιος επιτίθεται στην αστυνομία, επιτίθεται στο κράτος δικαίου»

Ανάλογα αυστηρή στάση απέναντι στους υπεύθυνους των επεισοδίων υιοθέτησε ο υπουργός Εσωτερικών της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας Χέρμπερτ Ρόιλ, ο οποίος κατηγόρησε αριστερούς εξτρεμιστές και ομάδες νεαρών ότι επιχείρησαν να κλιμακώσουν σκόπιμα την ένταση στην Κολωνία.

«Όποιος πετάει πέτρες και κροτίδες σε αστυνομικούς, πυροδοτεί πυροτεχνήματα και προκαλεί ταραχές στους δρόμους, δεν έχει πολιτική ατζέντα», δήλωσε.

Ο Ρόιλ αναγνώρισε ότι οι νέοι έχουν κάθε δικαίωμα να διατυπώνουν αιτήματα για το μέλλον τους, τονίζοντας όμως ότι η βία υπονομεύει τον σκοπό των κινητοποιήσεων.

«Όποιος επιτίθεται στην αστυνομία μας, επιτίθεται στο κράτος δικαίου μας», πρόσθεσε, προαναγγέλλοντας αποφασιστική αντιμετώπιση των δραστών.

Πράσινοι και Αριστερά: Να μη χαθεί το μήνυμα των νέων

Την ανάγκη να διαχωριστούν τα επεισόδια από τα αιτήματα των διαδηλωτών υπογράμμισαν οι Πράσινοι και η Αριστερά.

Η επικεφαλής των Πρασίνων Φραντσίσκα Μπράντνερ καταδίκασε τη βία, επισημαίνοντας ότι τέτοιες ενέργειες πλήττουν τον νόμιμο σκοπό όσων συμμετείχαν ειρηνικά στις κινητοποιήσεις.

«Όπου υπήρξαν ταραχές, τις καταδικάζω απερίφραστα. Ταυτόχρονα, το μήνυμα των νέων είναι αδιαμφισβήτητο και η κυβέρνηση πρέπει να ανταποκριθεί», δήλωσε στην Rheinische Post.

Στο ίδιο μήκος κύματος, η επικεφαλής της Αριστεράς Ινές Σβέρτντνερ προειδοποίησε ότι τα αιτήματα της Gen Z δεν πρέπει να περάσουν σε δεύτερη μοίρα εξαιτίας της δράσης μικρών ομάδων που προκάλεσαν επεισόδια.

Από την πλευρά της, η επικεφαλής της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) Αλίς Βάιντελ επιχείρησε να συνδέσει τις ταραχές με την πολιτική του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση αποτελεί αποτέλεσμα της ανοχής απέναντι στον αριστερό εξτρεμισμό και της μεταναστευτικής πολιτικής των τελευταίων ετών.

Αποστασιοποιούνται οι διοργανωτές της Gen Z

Την ίδια ώρα, οι διοργανωτές των κινητοποιήσεων αποστασιοποιήθηκαν από τα βίαια επεισόδια, τονίζοντας ότι δεν είχαν καμία σχέση με όσα συνέβησαν μετά τη λήξη των συγκεντρώσεων.

«Δεν είχαμε καμία επιρροή σε ό,τι συνέβη μετά το τέλος των διαδηλώσεων», δήλωσε εκπρόσωπος της πρωτοβουλίας «Gen Z regelt» («Η Gen Z ρυθμίζει»).

Η πρωτοβουλία επιμένει ότι στόχος της είναι να αναδείξει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η νέα γενιά στη Γερμανία, με έμφαση στην εκπαίδευση, την ακρίβεια και τις προοπτικές των νέων.

Παρά τα επεισόδια, οι διοργανωτές σχεδιάζουν νέες κινητοποιήσεις μέσα στον Νοέμβριο, επιδιώκοντας να διατηρήσουν την πίεση προς την κυβέρνηση για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

protothema.gr