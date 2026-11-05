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Τραγικό θάνατο βρήκαν μια μητέρα και η κόρη της στη Βρετανική Κολομβία του Καναδά, έπειτα από επίθεση που φέρεται να δέχθηκαν από αρκούδα γκρίζλι (grizzly).

Οι δύο γυναίκες, η Τζένιφερ Μπαλκάρας, 48 ετών, και η κόρη της Σέλα Ριντ, 20 ετών, αναφέρθηκαν ως αγνοούμενες την Κυριακή, 1 Νοεμβρίου, όταν δεν επέστρεψαν από σύντομη βραδινή βόλτα, σύμφωνα με την οικογένεια.

Τα λείψανά τους βρέθηκαν την Τρίτη σε μονοπάτι, με τα πρώτα στοιχεία να υποδεικνύουν την εμπλοκή ζώου, χωρίς να αποκλείεται να ήταν περισσότερα από ένα.

Η αρκούδα που επιτέθηκε στις γυναίκες δεν έχει εντοπιστεί ακόμη, αναφέρει το BBC. Αν βρεθεί και διαπιστωθεί ότι εμπλέκεται στην επίθεση, θα θανατωθεί σύμφωνα με τους κανόνες που είναι σε ισχύ.

Οι αρκούδες γκρίζλι έχουν χαρακτηριστεί ως είδος «ιδιαίτερης ανησυχίας» βάσει της ομοσπονδιακής νομοθεσίας στον Καναδά. Εκτιμάται ότι στη Βρετανική Κολομβία ζουν 10.000 με 13.000 γκρίζλι.

Σύμφωνα με το υπουργείο, τα περιστατικά μεταξύ αρκούδων και ανθρώπων είναι «σχετικά σπάνια», εκτός αν τα ζώα τρομάξουν ή προστατεύουν τα μικρά τους και την τροφή τους.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί αρκετές επιθέσεις στη Βρετανική Κολομβία.

Μια γκρίζλι τραυμάτισε δύο πεζοπόρους στην περιοχή του βουνού ΜακΓκρέγκορ τον Οκτώβριο του 2025, εκ των οποίων ο ένας πέθανε αργότερα. Η αρκούδα βρέθηκε αργότερα νεκρή.

Τον επόμενο μήνα, μια αρκούδα επιτέθηκε σε μια σχολική ομάδα τραυματίζοντας 11 άτομα.

protothema.gr