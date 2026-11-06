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Μια δυσάρεστη όσο και πρωτοφανής έκπληξη περίμενε τον Άδωνη Γεωργιάδη, ανήμερα των γενεθλίων του, αφού όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο ίδιος, άγνωστοι χάκαραν το e-mail του και παρήγγειλαν 50 Porsche Cayenne, 50 Mercedes Maybach και όπλα.

Ο υπουργός Υγείας αναφέρει ότι επικοινώνησε με τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και θα κινηθεί νομικά.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνη Γεωργιάδη:

Ανήμερα των γενεθλίων μου, μου επιφύλαξαν την εξής έκπληξη. “Χάκαραν» το email μου και χρησιμοποιώντας το όνομα μου, έκαναν τις ακόλουθες παραγγελίες. 1, 24 Benelli καραμπίνες και 1 Springfield Armory Echelon όπλο. Τους ευχαριστώ για τον πρωτότυπο τρόπο να μου ευχηθούν για τα γενέθλια μου αλλά τους ενημερώνω ότι μόλις επικοινώνησα με την Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και θα κινηθώ νομικά. Χρόνια μου Πολλά, λοιπόν… Υ.Γ. Ευτυχώς, δεν έχω τέτοια απωθημένα…

Ανήμερα των γενεθλίων μου, μου επιφύλαξαν την εξής έκπληξη. “Χάκαραν» το email μου και χρησιμοποιώντας το όνομα μου, έκαναν τις ακόλουθες παραγγελίες. 150 Porsche Cayenne, 50 Mercedes Maybach, 24 Benelli καραμπίνες και 1 Springfield Armory Echelon όπλο.

Τους ευχαριστώ για τον… pic.twitter.com/8rX3SazlFV — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 6, 2026

cnn.gr