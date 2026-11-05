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Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τέθηκαν σήμερα οι αεροπορικές Αρχές στην Ευρώπη, καθώς νέο κύμα απειλών για βόμβες επηρέασε τουλάχιστον 27 πτήσεις, προκαλώντας αναγκαστικές προσγειώσεις, εκτροπές δρομολογίων και κινητοποίηση μαχητικών αεροσκαφών.

Πρόκειται για το δεύτερο αντίστοιχο περιστατικό μαζικής αναστάτωσης μέσα στην ίδια εβδομάδα, με τις Αρχές να διερευνούν κατά πόσο οι απειλές συνδέονται μεταξύ τους.

Ορισμένες από τις ψευδείς απειλές για την ύπαρξη βόμβας σε επιβατικά αεροσκάφη φέρεται να έφεραν την υπογραφή των «Μαχητών του Ανδρικού Κράτους», ονομασία που χρησιμοποιεί ρωσική εξτρεμιστική οργάνωση, σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, το Γαλλικό Πρακτορείο και το BBC.

Μια απειλή σε πτήση με προορισμό το αεροδρόμιο της Σόφιας στη Βουλγαρία είχε υπογραφή από αυτή την οργάνωση. «Εμείς, οι Μαχητές του Ανδρικού Κράτους, θα γράψουμε ιστορία με τις σημερινές μας ενέργειες. Το φεμινιστικό σας καθεστώς θα το θυμάται αυτό για πάντα. Η έκρηξη θα γίνει σε 60 λεπτά. Σήμερα, ο ουρανός σας θα γίνει κόκκινος», έγραφε email που περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Στην Ιταλία, όπου επίσης δύο πτήσεις (Ελσίνκι-Ρώμη και Δουβλίνο-Ρώμη) δέχθηκαν απειλές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τόνισε εκπρόσωπος των Αεροδρομίων της Ρώμης. Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, το email (γραμμένο στα ιταλικά) είχε υπογραφή από τους «Μαχητές του Ανδρικού Κράτους»: «Είστε όλοι συνένοχοι σε ένα εγκληματικό σχέδιο. Θέλουμε να σας εξαφανίσουμε για αυτό (…). Το φεμινιστικό σας καθεστώς θα το θυμάται αυτό για πάντα. Η έκρηξη θα συμβεί σε 60 λεπτά. Σήμερα, ο ουρανός σας θα είναι κόκκινος».

Bomb threats spark chaos across Europe as planes make emergency landings and passengers evacuate https://t.co/9ImFGvYICc pic.twitter.com/gBvZlYafT0 — New York Post (@nypost) November 5, 2026

Δεν εντοπίστηκε εκρηκτικός μηχανισμός

Από την Ιρλανδία και τη Βρετανία μέχρι τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Τσεχία και τη Βουλγαρία, αεροπορικές εταιρείες και αεροδρόμια ενεργοποίησαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Μέχρι στιγμής, κανένας εκρηκτικός μηχανισμός δεν έχει εντοπιστεί σε αεροσκάφος που επηρεάστηκε από τις απειλές.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει το Reuters, παρότι οι απειλές για βόμβες δεν αποτελούν πρωτοφανές φαινόμενο στις αερομεταφορές, ο μεγάλος αριθμός τους, ο χρονικός συγχρονισμός και η γεωγραφική διασπορά τους προκαλούν προβληματισμό στους ειδικούς της αεροπορικής ασφάλειας.

Ο Ρις Τζόουνς, αναλυτής της Osprey Flight Solutions, εταιρείας που ειδικεύεται στην παροχή πληροφοριών για την ασφάλεια των αερομεταφορών, εκτίμησε ότι η εμπιστοσύνη των αεροπορικών εταιρειών στα συστήματα ασφαλείας των ευρωπαϊκών αεροδρομίων δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε αλλαγές των καθιερωμένων πρωτοκόλλων μετά τις ψευδείς απειλές.

Όπως επισήμανε, ωστόσο, «μία από τις φυσικές αντιδράσεις θα είναι η ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας, η αυξημένη κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης και η εντεινόμενη ανησυχία του κοινού για τα αεροπορικά ταξίδια». Σύμφωνα με τον ίδιο, τα περιστατικά φαίνεται να συνδέονται μεταξύ τους, χωρίς όμως να προκύπτει κάποια συγκεκριμένη γεωγραφική στόχευση. Χαρακτήρισε μάλιστα την κατάσταση ως «μια μάλλον χαοτική εκστρατεία, χωρίς να στοχοποιείται κάποια συγκεκριμένη περιοχή».

Ο Τζόουνς προειδοποίησε ότι η επανάληψη τέτοιων περιστατικών ενδέχεται να οδηγήσει σταδιακά σε εξοικείωση με τις απειλές, αποδυναμώνοντας τις αντιδράσεις των μηχανισμών ασφαλείας στο μέλλον. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι για όσους βρίσκονται πίσω από τις ψευδείς προειδοποιήσεις, ακόμη και η πρόκληση αναστάτωσης στις αερομεταφορές μπορεί να θεωρείται από μόνη της επιτυχία.

Multiple flights in Europe made emergency landings on Thursday after being diverted because of bomb threats, authorities said. The incidents followed hoax bomb threats earlier this week that prompted searches, diversions and in one case a military escort. pic.twitter.com/kPyTZ7yQtX — The Associated Press (@AP) November 5, 2026

Μαχητικά συνόδευσαν αεροσκάφη σε Γαλλία, Βουλγαρία και Ιταλία

Νωρίτερα, στον γαλλικό εναέριο χώρο, μαχητικά αεροσκάφη κινητοποιήθηκαν για την πτήση της Aer Lingus από το Δουβλίνο προς τη Ρώμη. Σύμφωνα με το γραφείο του Γάλλου πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί, τα μαχητικά απογειώθηκαν προκειμένου να συνοδεύσουν το επιβατικό αεροσκάφος στη στρατιωτική αεροπορική βάση στο Εβρέ, δυτικά του Παρισιού.

Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε καθώς ο κυβερνήτης του αεροσκάφους δεν συνεργάστηκε με τις Αρχές με τον αναμενόμενο τρόπο. Δεν δόθηκαν περαιτέρω διευκρινίσεις για τη συμπεριφορά του πιλότου, ενώ η πτήση προσγειώθηκε με ασφάλεια.

Τηλεφώνημα για βόμβα δέχθηκε επίσης και πτήση της Aegean από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό το Μιλάνο. Η πτήση προσγειώθηκε κανονικά στο ιταλικό αεροδρόμιο. Παράλληλα, απειλή για βόμβα σημειώθηκε και σε δεύτερη πτήση της ίδιας εταιρείας από Αθήνα με προορισμό τη Βιέννη. Και σε αυτή την περίπτωση το αεροπλάνο προσγειώθηκε κανονικά.

Στη Βουλγαρία, η Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι μαχητικά συνόδευσαν τρία επιβατικά αεροσκάφη μέχρι την προσγείωσή τους. Δύο πτήσεις της Ryanair, από την Κοπεγχάγη και τη Μαδρίτη προς τη Σόφια, έφτασαν κανονικά στον προορισμό τους, ενώ τρίτη πτήση από το Λονδίνο προς τη βουλγαρική πρωτεύουσα εκτράπηκε προς το Πλόβντιβ, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας.

A series of hoax bomb threats hit European airlines from Ireland to Bulgaria for the second time this week, with some of at least 25 affected flights making unplanned landings or escorted by fighter jets https://t.co/p39iYDL3S4 pic.twitter.com/n14uFOknHj — Reuters (@Reuters) November 5, 2026

Παρόμοια κινητοποίηση καταγράφηκε και στην Ιταλία, όπου μαχητικά της Πολεμικής Αεροπορίας συνόδευσαν πτήση της Finnair από το Ελσίνκι μέχρι την προγραμματισμένη προσγείωσή της στη Ρώμη.



Απειλές σε Ισπανία, Πολωνία, Τσεχία και Δανία

Στην Ισπανία, οι Αρχές έλαβαν τρία ηλεκτρονικά μηνύματα με απειλές για βόμβες μέσα σε λιγότερο από 20 λεπτά. Οι προειδοποιήσεις αφορούσαν δύο πτήσεις της Air Europa από τη Μαδρίτη προς το Παρίσι και τέσσερις εισερχόμενες πτήσεις της Iberia από τη Ρώμη και το Μιλάνο.

Αρκετά αεροσκάφη στο αεροδρόμιο της Μαδρίτης ακινητοποιήθηκαν ή επέστρεψαν στις θέσεις στάθμευσης, ενώ οι επιβάτες αποβιβάστηκαν προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι ασφαλείας.

Στην Πολωνία, πτήση της LOT από τη Βαρσοβία προς το Παρίσι σταμάτησε ενώ τροχοδρομούσε για απογείωση. Οι επιβάτες μεταφέρθηκαν σε άλλο αεροσκάφος, προκειμένου να συνεχίσουν το ταξίδι τους.

Passengers evacuated from LOT aircraft at Warsaw Airport after report of a dangerous object on board



On November 5, passengers were evacuated from a LOT Polish Airlines aircraft scheduled to fly to Paris. Warsaw Chopin Airport authorities received information about the possible… https://t.co/V7x6SMdz3d pic.twitter.com/fRzcNmVyQ1 — NEXTA (@nexta_tv) November 5, 2026

Στην Ιρλανδία, πτήση από το Κορκ καθυστέρησε κατά 90 λεπτά, έπειτα από απειλή που έλαβε το αεροδρόμιο, σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία του.

Στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε δύο αεροσκάφη, ενώ στην Τσεχία αρκετές πτήσεις με προορισμό την Πράγα τέθηκαν υπό ειδική παρακολούθηση.

Δύο πτήσεις της EasyJet από τη Βρετανία, μία από την Ιρλανδία και μία από την Ελλάδα προσγειώθηκαν κανονικά στην Πράγα, παρά τις απειλές που είχαν δεχθεί.



Κανονικές προσγειώσεις παρά τις προειδοποιήσεις

Απειλές καταγράφηκαν και σε άλλες ευρωπαϊκές αεροπορικές συνδέσεις, χωρίς να χρειαστεί σε όλες τις περιπτώσεις να τροποποιηθούν τα δρομολόγια.

Πτήση της Finnair από το Ελσίνκι προς τη Βιέννη, καθώς και πτήση της LOT από τη Βαρσοβία προς τις Βρυξέλλες, προσγειώθηκαν κανονικά στους προορισμούς τους. Το ίδιο συνέβη με πτήση της Wizz Air από το Μιλάνο προς το Βουκουρέστι και πτήση της Air Serbia από το Βελιγράδι προς τη ρουμανική πρωτεύουσα.

Αντίθετα, σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, αεροσκάφος της Wizz Air που εκτελούσε το δρομολόγιο Μιλάνο – Βαρσοβία άλλαξε πορεία και προσγειώθηκε στη Βιέννη. Το ιταλικό πρακτορείο ANSA μετέδωσε επίσης ότι δύο αεροσκάφη προσγειώθηκαν κανονικά στο Μιλάνο, παρά τις απειλές. Η διαχειρίστρια εταιρεία του αεροδρομίου Φιουμιτσίνο της Ρώμης ανακοίνωσε ότι η λειτουργία του δεν επηρεάστηκε από τα περιστατικά.



Πώς φτάνουν οι απειλές στις αεροπορικές εταιρείες

Οι απειλές για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών σε αεροσκάφη διατυπώνονται συνήθως μέσω ανώνυμων ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή τηλεφωνημάτων προς αεροπορικές εταιρείες, αεροδρόμια και αρμόδιες υπηρεσίες ασφαλείας.

Οι Αρχές δεν δημοσιοποιούν πάντοτε τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται τέτοιες προειδοποιήσεις, καθώς η αποκάλυψη λεπτομερειών θα μπορούσε να ενθαρρύνει μιμητές ή να δυσχεράνει τις έρευνες.

Εκπρόσωπος του αεροδρομίου της Πράγας δήλωσε στο CNN ότι την Πέμπτη ελήφθη απειλητικό μήνυμα από ανώνυμη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η τσεχική αστυνομία επιβεβαίωσε ότι παρόμοια μηνύματα είχαν αποσταλεί και σε άλλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια.



Στο μικροσκόπιο το ενδεχόμενο υβριδικών επιθέσεων

Ο Έρικ Σχάουτεν, επικεφαλής της εταιρείας αεροπορικής ασφάλειας Dyami, εξήγησε στο Reuters ότι εξετάζεται αρχικά η απειλή βάσει συγκεκριμένου καταλόγου κριτηρίων. Στη συνέχεια ενημερώνονται οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, οι οποίες μπορούν να αποφασίσουν την απογείωση μαχητικών αεροσκαφών ή την εκτροπή μιας πτήσης σε συγκεκριμένο αεροδρόμιο, όπου πραγματοποιείται εξονυχιστικός έλεγχος.

«Από γεωπολιτική άποψη, πιστεύω ότι πρέπει πάντα να λαμβάνουμε υπόψη το σενάριο του υβριδικού πολέμου, όπου μια χώρα με αυτόν τον τρόπο μας επιτίθεται σε πολλαπλά μέτωπα, από τους σιδηροδρόμους έως τα σούπερ μάρκετ και, πιο πρόσφατα, τις τράπεζες αίματος. Ο ενεργειακός τομέας, ο τομέας του διαδικτύου και ο τομέας των αερομεταφορών συγκαταλέγονται μεταξύ αυτών» ανέφερε ο Σχάουτεν.

Παρότι η συντριπτική πλειονότητα των απειλών αποδεικνύεται ψευδής, κάθε περιστατικό αντιμετωπίζεται ως δυνητικά πραγματικό μέχρι να ολοκληρωθεί η αξιολόγησή του.

Εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης χαρακτήρισε τα περιστατικά της εβδομάδας «κακόβουλες ψευδείς απειλές», επισημαίνοντας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτει «ένα από τα ισχυρότερα συστήματα αεροπορικής ασφάλειας στον κόσμο».

Σύμφωνα με το Reuters, ακόμη και ένας ψευδής συναγερμός μπορεί να διαταράξει τις λειτουργίες των αεροπορικών εταιρειών, καθώς οι εκτροπές πτήσεων και οι διεξοδικοί έλεγχοι ασφαλείας προκαλούν καθυστερήσεις για τους επιβάτες. Οι αερομεταφορείς συνήθως επιβαρύνονται με πρόσθετα έξοδα, όπως καύσιμα, αλλαγή κρατήσεων επιβατών και εκτροπές αεροσκαφών.

protothema.gr