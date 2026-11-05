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Συναγερμός σήμανε κατά τη διάρκεια πτήσης από το Δουβλίνο προς τη Ρώμη, όταν αναφέρθηκε απειλή για τοποθέτηση βόμβας σε επιβατικό αεροσκάφος τύπου Airbus A320. Η απειλή οδήγησε στην εκτροπή του αεροσκάφους προς τη στρατιωτική αεροπορική βάση του Εβρέ (Évreux), στην περιοχή της Νορμανδίας στη Γαλλία.

Την πληροφορία επιβεβαίωσε το πρωθυπουργικό γραφείο της Γαλλίας (Matignon) στο BFMTV, διευκρινίζοντας ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες του πρωθυπουργού παρακολουθούν την κατάσταση σε πραγματικό χρόνο.

«Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια. Οι 151 επιβάτες και τα έξι μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και οι ομάδες εξουδετέρωσης βομβών επεμβαίνουν», ανακοινώθηκε αργότερα στην εφημερίδα Le Parisien.

Σύμφωνα με το Flightradar24, το οποίο επιτρέπει την παρακολούθηση των αεροσκαφών σε πραγματικό χρόνο, το αεροπλάνο δεν είχε προσγειωθεί. Η προσγείωσή του έχει προγραμματιστεί προς το παρόν για τις 11 :00 π.μ ώρα Κύπρου.

Την πτήση συνόδευσε γαλλικό μαχητικό

Το αεροσκάφος εξέπεμψε κωδικό Squawk 7 700. Ένα σήμα που εκδίδεται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια της πτήσης, το οποίο συνίσταται σε αίτημα για άμεση βοήθεια από τους πιλότους.

«Η ομάδα επιχειρησιακής ετοιμότητάς μας απογειώθηκε για να αναχαιτίσει αυτό το επιβατικό αεροσκάφος μετά από απειλή για βόμβα», δήλωσε η Γαλλική Αεροπορική και Διαστημική Δύναμη στο AFP. Αυτή η πληροφορία επιβεβαιώθηκε επίσης από το γραφείο του Γάλλου πρωθυπουργού στο BFMTV, το οποίο πρόσθεσε ότι «η ειδοποίηση διαβιβάστηκε από έναν Ιταλό εταίρο».

Πηγή: iefimerida.gr