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Eπιδίωξή μας είναι να μετατρέπουμε τις διεθνείς επαφές σε συνεργασίες, επενδύσεις και πραγματικές ευκαιρίες για την Κύπρο αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Προέδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης ανακοινώνοντας τη συμμετοχή της χώρας στο Plug and Play Silicon Valley Winter Summit, με επικεφαλής τον Υφυπουργό Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και με την ενεργό παρουσία του Cyprus Catalyst, καθώς και τη μετάβασή του ιδίου και πάλι στις ΗΠΑ στο τέλος Νοεμβρίου για ενίσχυση αυτής της δυναμικής.

Στην ανάρτησή του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπενθυμίζει ότι τον περασμένο Απρίλιο, κατά την επίσκεψή του στο Σαν Φρανσίσκο, είχε συναντηθεί με Κύπριους επιστήμονες και επιχειρηματίες που διαπρέπουν στον τομέα της τεχνολογίας και της καινοτομίας κι από εκείνη την συνάντηση γεννήθηκε το Cyprus Catalyst. «Μια πρωτοβουλία Κυπρίων επαγγελματιών της τεχνολογίας, της επιστήμης και της καινοτομίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, που συνδέει την κυπριακή επιχειρηματικότητα με το αμερικανικό τεχνολογικό οικοσύστημα, δημιουργώντας δίκτυα συνεργασίας, επενδυτικές ευκαιρίες και προοπτικές ανάπτυξης. Σήμερα, αυτή η προσπάθεια αποκτά ουσιαστική συνέχεια», αναφέρει.

Στην ίδια κατεύθυνση, προσθέτει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, μέσα από την πρωτοβουλία Minds in Cyprus, ενισχύουν τους δεσμούς με τους συμπατριώτες μας στο εξωτερικό, αξιοποιούν τη γνώση και την εμπειρία τους και δημιουργούν ουσιαστικά κίνητρα και προοπτικές για τον επαναπατρισμό τους.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρει ότι στο τέλος του μήνα θα μεταβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, «για να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο αυτή τη δυναμική, να εμβαθύνουμε τις συνεργασίες μας και να ανοίξουμε νέους δρόμους για την Κύπρο. Από τις επαφές στις συνεργασίες. Από τις πρωτοβουλίες στα αποτελέσματα. Η Κύπρος αλλάζει».