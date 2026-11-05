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Με διαμαρτυρίες και συνθήματα υπέρ των δικαιωμάτων των τρανς ατόμων σημαδεύτηκε η έναρξη λειτουργίας του νέου κεντρικού καταστήματος «Χάρι Πότερ» (Harry Potter) στην περίφημη οδό Όξφορντ του Λονδίνου. Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το κατάστημα, την ώρα που ολοκληρώνονταν οι προετοιμασίες για να υποδεχθεί τους πρώτους επισκέπτες του.

Εν μέσω της συνεχιζόμενης αντιπαράθεσης γύρω από τις απόψεις της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ σχετικά με το φύλο, ομάδα έξι ατόμων συγκεντρώθηκε χθες ακριβώς έξω από το κατάστημα, κρατώντας πλακάτ που έγραφαν «προστατέψτε τις ζωές των τρανς ατόμων» και «σταματήστε να χρηματοδοτείτε την εξαφάνιση των τρανς ατόμων».

Οι διαδηλωτές από μεγάφωνα, φώναζαν συνθήματα όπως «τα δικαιώματα των τρανς είναι ανθρώπινα δικαιώματα» και «όταν οι τρανς δέχονται επίθεση, τι κάνουμε; Σηκωνόμαστε, εναντιωνόμαστε».

Trans rights protesters gather outside of the new #HarryPotter store in London.



A group of around 16 demonstrators assembled outside the shop on Oxford Street, carrying signs reading “protect trans lives” and “stop funding trans erasure.”https://t.co/2yBSfyOstO pic.twitter.com/YXQJgDZQuC — Variety (@Variety) November 4, 2026

Η διαμαρτυρία πραγματοποιήθηκε αφότου η νέα σειρά του HBO για τον Χάρι Πότερ —στην οποία η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ συμμετέχει ως εκτελεστική παραγωγός και η οποία βασίζεται στις ταινίες— βρέθηκε στο επίκεντρο αντιπαραθέσεων.

Η Ρόουλινγκ έχει εκφράσει έντονη αντίθεση της στην προάσπιση των δικαιωμάτων των τρανς ατόμων. Η συγγραφέας έχει υπερασπιστεί επανειλημμένα τις θέσεις της —οι οποίες αμφισβητούν την ταυτότητα φύλου— υποστηρίζοντας ότι οι νομικές διασφαλίσεις που βασίζονται στο βιολογικό φύλο είναι απαραίτητες για τα δικαιώματα των γυναικών. Οι απόψεις της έχουν προκαλέσει μποϊκοτάζ και διαμαρτυρίες που στρέφονται κατά εγχειρημάτων που σχετίζονται με τον «Χάρι Πότερ».

Οι ηθοποιοί που συμμετέχουν στη σειρά έχουν πάρει αποστάσεις από τις απόψεις της, ανάμεσά τους ο Τζον Λίθγκοου, ο οποίος υποδύεται τον Ντάμπλντορ και ο Νικ Φροστ που ενσαρκώνει τον ρόλο του Χάγκριντ.

Διαδικτυακή αίτηση από το «Good Law Project», με στόχο να αποτραπεί η τοποθέτηση χριστουγεννιάτικου φωτισμού με θέμα τον Χάρι Πότερ στην οδό Όξφορντ (Oxford Street), έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 11.000 υπογραφές.

ΑΠΕ – ΜΠΕ