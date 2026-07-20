Στο πλευρό των Κυπρίων επαγγελματιών του εξωτερικού, αναδεικνύοντας ευκαιρίες καριέρας και εξέλιξης στην πατρίδα

Η ΕΚΟ συμμετείχε στο Minds in Cyprus 2026, τη σημαντική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης και του Invest Cyprus που φέρνει σε επαφή Κύπριους επαγγελματίες του εξωτερικού με κορυφαίους εργοδότες της χώρας, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της να επενδύει στους ανθρώπους και στο ανθρώπινο δυναμικό του αύριο.

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στις 22 Ιουνίου στο Μπέρμιγχαμ και στις 23 Ιουνίου στο Λονδίνο, προσελκύοντας περισσότερους από 350 Κύπριους επαγγελματίες που ζουν και εργάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Συνολικά, 24 εταιρείες και οργανισμοί από την Κύπρο παρουσίασαν περισσότερες από 110 θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης σε τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, η έρευνα και η καινοτομία.

Την ΕΚΟ εκπροσώπησε η Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού, κα Θάλεια Καϊτατζίδου, η οποία πραγματοποίησε συναντήσεις με Κύπριους επαγγελματίες που ζουν και εργάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, παρουσιάζοντας τις επαγγελματικές ευκαιρίες και τις προοπτικές εξέλιξης που προσφέρει η ΕΚΟ.

«Στην ΕΚΟ πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι είναι η κινητήρια δύναμη της ανάπτυξής μας. Γι’ αυτό και επενδύουμε διαχρονικά σε αυτούς και αναζητούμε επαγγελματίες με γνώσεις, εμπειρία και διάθεση για εξέλιξη. Μέσα από πρωτοβουλίες όπως το Minds in Cyprus, έχουμε την ευκαιρία να αναδείξουμε τις δυνατότητες που προσφέρει η κυπριακή αγορά και να ενισχύσουμε τους δεσμούς μας με την κυπριακή διασπορά. Πιστεύουμε ότι η προσέλκυση και αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού υψηλής κατάρτισης αποτελεί βασικό παράγοντα για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας και τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας», δήλωσε η κα Θάλεια Καϊτατζίδου.

Η ΕΚΟ αναγνωρίζει τη σημασία της σύνδεσης της κυπριακής επιχειρηματικής κοινότητας με τους Κύπριους επαγγελματίες που διακρίνονται στο εξωτερικό, δημιουργώντας ευκαιρίες για ανταλλαγή γνώσης, εμπειρίας και τεχνογνωσίας προς όφελος της κυπριακής οικονομίας.

Μέσα από τη συμμετοχή της στο Minds in Cyprus, η ΕΚΟ συνέβαλε σε μια πρωτοβουλία που ενισχύει τους δεσμούς με την κυπριακή διασπορά, αναδεικνύει τις επαγγελματικές προοπτικές που προσφέρει η χώρα και δημιουργεί γέφυρες επικοινωνίας μεταξύ επιχειρήσεων και εξειδικευμένων επαγγελματιών.

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