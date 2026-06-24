Ισχυρό ενδιαφέρον για τις επαγγελματικές ευκαιρίες και τα κίνητρα επιστροφής στην Κύπρο καταγράφηκε στις εκδηλώσεις της πρωτοβουλίας Minds in Cyprus στο Μπέρμιγχαμ και το Λονδίνο, με τη συμμετοχή περισσότερων από 350 Κυπρίων επαγγελματιών που ζουν και εργάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Στις εκδηλώσεις, που πραγματοποιήθηκαν στις 22 Ιουνίου στο Μπέρμιγχαμ και στις 23 Ιουνίου στο Λονδίνο, συμμετείχαν 24 εταιρείες και οργανισμοί από την Κύπρο, παρουσιάζοντας περισσότερες από 110 θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης σε κλάδους αιχμής της κυπριακής οικονομίας.

Η πρωτοβουλία επέστρεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο έναν χρόνο μετά την πρώτη παρουσίασή της στο Λονδίνο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Την Κυβέρνηση εκπροσώπησε η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω Ειρήνη Πική, η οποία παρουσίασε την πρόοδο του πρώτου χρόνου εφαρμογής του προγράμματος, τα διαθέσιμα κίνητρα και τις επαγγελματικές προοπτικές που διαμορφώνονται στην Κύπρο.

Στόχος ήταν η άμεση διασύνδεση Κυπρίων του εξωτερικού με επιχειρήσεις και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στη χώρα. Οι συμμετέχοντες προέρχονταν από τομείς όπως η τεχνολογία, το fintech, οι χρηματοοικονομικές και επαγγελματικές υπηρεσίες, η έρευνα, η καινοτομία και η ενέργεια.

Στο Λονδίνο, η διοργάνωση έλαβε τη μορφή έκθεσης επαγγελματικών ευκαιριών, ενώ στο Μπέρμιγχαμ πραγματοποιήθηκε ανοικτή συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για τις προοπτικές της κυπριακής οικονομίας, τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση των δεσμών με την κυπριακή διασπορά.

Η κ. Πική ανέφερε ότι το Minds in Cyprus αποτελεί μια συντονισμένη προσπάθεια για να καταστεί η Κύπρος αξιόπιστη επιλογή για επαγγελματίες που εξετάζουν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους. Όπως σημείωσε, η επιδίωξη δεν είναι απλώς η επιστροφή Κυπρίων στη χώρα, αλλά η δημιουργία των συνθηκών ώστε η επιστροφή ή η συνεργασία με την Κύπρο να αποτελεί ρεαλιστική επαγγελματική επιλογή.

Αναφερόμενη στις οικονομικές επιδόσεις της χώρας, η Υφυπουργός σημείωσε ότι η κυπριακή οικονομία καταγράφει ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης, ιστορικά χαμηλή ανεργία, μείωση του δημόσιου χρέους και διαδοχικές αναβαθμίσεις από διεθνείς οίκους αξιολόγησης. Σύμφωνα με την ίδια, οι εξελίξεις αυτές ενισχύουν τη ζήτηση για εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, ιδιαίτερα σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην πλατφόρμα Opportunities for Talent, στην οποία έχουν ήδη εγγραφεί περισσότεροι από 700 επαγγελματίες. Μέσω της πλατφόρμας έχουν αναρτηθεί περισσότερες από 330 εξειδικευμένες θέσεις εργασίας από επιχειρήσεις και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο.

Παρουσιάστηκαν επίσης τα στοχευμένα φορολογικά κίνητρα για όσους εξετάζουν την επιστροφή τους. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνεται νέα φοροαπαλλαγή 25% στο εισόδημα από εργοδότηση για Κύπριους που βρίσκονται στο εξωτερικό για επτά χρόνια, καθώς και η υφιστάμενη φορολογική απαλλαγή 50% για συγκεκριμένες περιπτώσεις. Τα κίνητρα αυτά, όπως επισημάνθηκε, περιορίζουν το κόστος και την αβεβαιότητα κατά τα πρώτα χρόνια της επιστροφής.

Στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης του Minds in Cyprus παρουσιάστηκαν ακόμη πρακτικές διευκολύνσεις, όπως η ταχύτερη εξέταση αιτήσεων για επαγγελματικές άδειες και αναγνώριση προσόντων, η αντιμετώπιση ζητημάτων αδειών παραμονής και εργασίας για συζύγους ή συντρόφους, η στήριξη οικογενειών σε θέματα εκπαίδευσης και εγκατάστασης, καθώς και η συγκεντρωμένη ενημέρωση μέσω του Information Hub.

Στις εκδηλώσεις συμμετείχαν εκπρόσωποι του Τμήματος Φορολογίας και του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, οι οποίοι ενημέρωσαν τους ενδιαφερόμενους για φορολογικά θέματα, χρηματοδοτικά προγράμματα, ερευνητικές ευκαιρίες και εργαλεία στήριξης της καινοτομίας.

Η Υφυπουργός υπογράμμισε ότι η πρωτοβουλία απευθύνεται τόσο σε όσους εξετάζουν την επιστροφή τους όσο και σε επαγγελματίες που επιθυμούν να παραμείνουν συνδεδεμένοι με την Κύπρο, να συνεργαστούν με κυπριακές επιχειρήσεις, να μεταφέρουν τεχνογνωσία ή να συμμετάσχουν σε έργα που αναπτύσσονται στη χώρα.

«Το Minds in Cyprus δεν ζητά απλώς την επιστροφή. Δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε η σκέψη της επιστροφής ή της συνεργασίας να μπορεί να μετατραπεί σε πραγματική επιλογή», ανέφερε η κ. Πική.

Οι εκδηλώσεις διοργανώθηκαν από την Κυβέρνηση και τον Invest Cyprus, με τη στήριξη του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, του οργανισμού Cypriots in the City και επιχειρήσεων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη ευρύτερη στρατηγική της Κυβέρνησης για προσέλκυση και αξιοποίηση ταλέντου, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας και αξιοποίηση της διεθνούς εμπειρίας Κυπρίων που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό.