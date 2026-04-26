Νέα εκστρατεία στο εξωτερικό δρομολογεί η Κυβέρνηση τον Μάιο, εντείνοντας την προσπάθεια επαναπατρισμού Κυπρίων επαγγελματιών και εργαζομένων υψηλής εξειδίκευσης, στο πλαίσιο της εθνικής πρωτοβουλίας Minds in Cyprus.

Μετά την έγκριση από τη Βουλή του νομοσχεδίου που διευρύνει τα φορολογικά κίνητρα για την προσέλκυση αποδήμων επαγγελματιών, η Λευκωσία στρέφει πλέον το βάρος της σε νέες δράσεις στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ. Το νέο νομικό πλαίσιο προσθέτει ακόμη ένα σημαντικό εργαλείο στην προσπάθεια επιστροφής Κυπρίων με εμπειρία, τεχνογνωσία και εξειδίκευση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι νέες εκδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί για τα μέσα Μαΐου και θα έχουν τη μορφή εκθέσεων εργασίας (job fairs). Πρόκειται για οργανωμένες διοργανώσεις, στις οποίες εργοδότες και υποψήφιοι εργαζόμενοι έρχονται σε άμεση επαφή, συζητούν ευκαιρίες απασχόλησης, καταθέτουν βιογραφικά και πραγματοποιούν συνεντεύξεις.

Παράλληλα, παρέχεται ενημέρωση για τις συνθήκες της αγοράς εργασίας, ευκαιρίες δικτύωσης και, σε αρκετές περιπτώσεις, συμμετοχή σε εργαστήρια.

Η αρχή αναμένεται να γίνει από την Αθήνα, όπου η πρώτη εκδήλωση έχει προγραμματιστεί για τις 13 Μαΐου. Θα ακολουθήσουν αντίστοιχες διοργανώσεις στη Θεσσαλονίκη, καθώς και στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ. Οι δράσεις αυτές έρχονται ως συνέχεια της μεγάλης περσινής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο στην Αγγλία, με τη συμμετοχή πέραν των 750 Κυπρίων που εργάζονται στο εξωτερικό.

Αυξάνεται το ενδιαφέρον

Σύμφωνα με στοιχεία που εξασφάλισε ο «Φ», 670 ταλέντα, κυρίως Κύπριοι απόδημοι, έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον μέσω της πλατφόρμας «Minds in Cyprus» και του μηχανισμού «Opportunities for Talent» του Υπουργείου Εργασίας, με στόχο να μετακινηθούν και να εργαστούν στην Κύπρο.

Στην πλατφόρμα είναι σήμερα δημοσιευμένες 79 ενεργές θέσεις εργασίας, από τις οποίες οι 72 αφορούν τον ιδιωτικό τομέα και οι επτά τον δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Την ίδια ώρα, έχουν ήδη κλείσει 371 αγγελίες για επιπρόσθετες θέσεις εργασίας.

Ο μηχανισμός «Opportunities for Talent» λειτουργεί στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Minds in Cyprus» και αποτελεί ένα πρόσθετο κανάλι διασύνδεσης των Κυπρίων της διασποράς με ποιοτικές επαγγελματικές ευκαιρίες στην Κύπρο. Η λειτουργία της πλατφόρμας, η οποία φέρνει σε επαφή επαγγελματίες που επιθυμούν να χτίσουν καριέρα στην Κύπρο με διαθέσιμες θέσεις εργασίας, είναι απλή και άμεση.

Οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες που βρίσκονται στο εξωτερικό υποβάλλουν αίτηση μέσω της πλατφόρμας, καταχωρίζοντας τα προσωπικά τους στοιχεία, τα ακαδημαϊκά τους προσόντα, τη χώρα διαμονής, την εργασιακή τους εμπειρία, καθώς και τον επαγγελματικό κλάδο στον οποίο επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν.

Από την άλλη πλευρά, οι εταιρείες αναρτούν τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Στη συνέχεια, το Τμήμα Εργασίας προχωρεί στην αντιστοίχιση των προσόντων των ενδιαφερομένων με τις απαιτήσεις των θέσεων. Μόλις ολοκληρωθεί η σχετική ανάλυση, οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται για τις διαθέσιμες ευκαιρίες καριέρας και λαμβάνουν τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας, ώστε να απευθυνθούν απευθείας στους εργοδότες.

Έγιναν 233 συζεύξεις υποψηφίων και θέσεων εργασίας

Πριν από μερικές εβδομάδες, ο υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσιούττας, απαντώντας στο πλαίσιο κοινοβουλευτικού ελέγχου σε ερώτηση του βουλευτή του ΑΚΕΛ Γιώργου Κουκουμά, ανέφερε ότι το Τμήμα Εργασίας συμμετέχει στην υλοποίηση του σχεδίου «Minds in Cyprus», το οποίο εφαρμόζεται με στόχο τον επαναπατρισμό ταλαντούχων Κυπρίων επαγγελματιών από το εξωτερικό, μέσα από τη διαχείριση και επεξεργασία των δεδομένων που λαμβάνονται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Όπως σημείωσε ο υπουργός, σύμφωνα με τις δηλώσεις ενδιαφέροντος και τις γνωστοποιήσεις κενών θέσεων υψηλής εξειδίκευσης, έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 233 συζεύξεις μεταξύ υποψηφίων και θέσεων εργασίας. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι ούτε τα ίδια τα άτομα ούτε οι εργοδότες που συμμετείχαν μέσω της πλατφόρμας παρείχαν συστηματική ανατροφοδότηση για την τελική έκβαση των συζεύξεων. Αυτό, όπως επισημαίνεται, περιορίζει τη δυνατότητα του Τμήματος Εργασίας να αποτιμήσει με ακρίβεια τον βαθμό επιτυχούς επαγγελματικής αποκατάστασης ή επαναπατρισμού.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι οι Σύμβουλοι EURES (European Employment Services – Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες Απασχόλησης) έχουν αναλάβει τη στήριξη αριθμού ατόμων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον μέσω της πλατφόρμας, παρέχοντάς τους καθοδήγηση, πληροφόρηση και κάθε αναγκαία βοήθεια στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, με στόχο τη διευκόλυνση της επαγγελματικής τους ένταξης στην κυπριακή αγορά εργασίας.

Την ίδια ώρα, υποδεικνύεται ότι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ΑνΑΔ δεν έχουν εγκριθεί ή και επιχορηγηθεί ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα κατάρτισης ειδικά για Κύπριους επιστήμονες ή επαγγελματίες που έχουν επαναπατριστεί, με στόχο την προσαρμογή τους στο κυπριακό γίγνεσθαι και επιχειρείν. Επιπρόσθετα, διευκρινίζεται ότι τα σχέδια και οι δραστηριότητες επαγγελματικής κατάρτισης που εγκρίνονται και επιχορηγούνται από την ΑνΑΔ είναι ανοικτά σε όλους τους δικαιούχους, περιλαμβανομένων και των ατόμων που έχουν επαναπατριστεί, όπως αυτό καθορίζεται στον Οδηγό Πολιτικής και Διαδικασιών του κάθε σχεδίου.

Αναφέρεται, επίσης, ότι, στα περισσότερα σχέδια που αφορούν εργοδοτούμενους, η απόφαση για τη συμμετοχή των συγκεκριμένων ατόμων στα προγράμματα λαμβάνεται από τους εργοδότες και οι εργοδοτούμενοι δεν επωμίζονται οποιοδήποτε κόστος.

«Σε τέτοιες περιπτώσεις, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα επαναπατρισθέντα άτομα θα είναι απασχολούμενοι και όχι άνεργοι με την επιστροφή τους στην Κύπρο, τότε δύνανται να συμμετέχουν στα σχέδια και τις δραστηριότητες της ΑνΑΔ, νοουμένου ότι είναι νόμιμα εργοδοτούμενοι (με μερική ή πλήρη απασχόληση) σε επιχειρήσεις/οργανισμούς», καταλήγει.

Οι πρόνοιες του Σχεδίου Δράσης, μετά την τροποποίηση

Το Σχέδιο Δράσης επικεντρώνεται σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις, με στόχο να διευκολυνθεί η επιστροφή και η επανένταξη Κυπρίων του εξωτερικού.

Αναλυτικά, το σχέδιο επαναπατρισμού ταλέντων προβλέπει:

∙ Ενίσχυση και διεύρυνση των φορολογικών κινήτρων για την προσέλκυση επαγγελματιών. Μεταξύ άλλων, αυξήθηκε το ποσοστό της φορολογικής απαλλαγής από 20% σε 25% της αμοιβής από εργοδότηση. Παράλληλα, το ανώτατο ποσό της φορολογικής απαλλαγής αυξήθηκε από €8.550 σε €25.000, ενώ μειώθηκε και ο απαιτούμενος χρόνος απουσίας από τη Δημοκρατία για την εξασφάλιση της απαλλαγής, από 15 σε επτά έτη, μετά τη συμπλήρωση των σπουδών του ατόμου. Επιπλέον, παρέχεται ευελιξία στο κριτήριο της απασχόλησης εκτός της Δημοκρατίας, αφού από την απαίτηση για τρία συνεχόμενα έτη, η πρόνοια εφαρμόζεται πλέον για τουλάχιστον 36 μήνες κατά τα τελευταία πέντε έτη, ενώ καλύπτονται και οι αυτοεργοδοτούμενοι.

∙ Προώθηση ενεργειών από το Αρχείο Πληθυσμού και Εκλογών για την ταχύτερη απόκτηση κυπριακής υπηκοότητας από συζύγους, συμβίους και συμβίες με σύναψη πολιτικής συμβίωσης των επαναπατρισθέντων.

∙ Διευκόλυνση της πρόσβασης στα στεγαστικά σχέδια του Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω της αφαίρεσης της απαίτησης για συμπλήρωση δύο ετών μόνιμης διαμονής στην Κύπρο μετά τον επαναπατρισμό, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να καθίστανται δικαιούχοι αμέσως με την επιστροφή τους.

∙ Επίσπευση της διαδικασίας εγγραφής των επαγγελματιών υγείας στα αρμόδια συμβούλια εγγραφής.

∙ Προώθηση διοικητικών ενεργειών για την ταχύτερη αναγνώριση τίτλων ειδικότητας από χώρες της ΕΕ.

∙ Μελέτη τροποποίησης της νομοθεσίας για την αναγνώριση πτυχίων ιατρικών ειδικοτήτων από τρίτες χώρες.

∙ Παροχή δωρεάν ή επιχορηγημένης εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, ώστε να διευκολύνεται η ενσωμάτωση των συμβίων και των παιδιών.

∙ Επιδοτούμενα ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα κατάρτισης για προσαρμογή στο κυπριακό γίγνεσθαι και στην επιχείρηση.

∙ Διεύρυνση του σχεδίου επιχορήγησης διδάκτρων για τέκνα επαναπατρισθέντων Κυπρίων της διασποράς που φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η ετήσια χορηγία αυξήθηκε από €768 σε €1.000, ενώ αναθεωρήθηκε και το κριτήριο επιλεξιμότητας, με μείωση της απαίτησης για συνεχή μόνιμη διαμονή στο εξωτερικό από 10 σε επτά έτη. Ο μέγιστος αριθμός δικαιούχων παραμένει στους 150 μαθητές κατ’ έτος.