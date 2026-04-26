Φταίμε σε ένα βαθμό και τα ΜΜΕ. «Εκδήλωση διαμαρτυρίας των κτηνοτρόφων». «Οι κτηνοτρόφοι στους δρόμους». Και βλέπεις 20-25 άτομα τη μια φορά, καμιά 40αριά την άλλη, στην καλύτερη περίπτωση 100-150, μαζί με ανήλικους και ηλικιωμένους, που με κόπο στηρίζονται στις βέργες τους. Και κάποιοι συγγενείς και φίλοι ή περαστικοί.

Μικρή ομάδα κτηνοτρόφων, ήταν. Και μικρή θα παραμείνει. Και με ειδικά συμφέροντα μερικοί, απ’ ό,τι ακούγεται. Και έτσι πρέπει να αποκαλούνται και να παρουσιάζονται. Ε δεν είναι «πλήθος κτηνοτρόφων». Ήταν δεκάδες διαμαρτυρομένων. Αφού έβλεπες μερικούς και μερικές και καταλάβαινες πως ακουστά έχουν τη μάντρα και τα βορβόπηλα. Δεν τους βοηθούμε να αντιλαμβάνονται ποιοι είναι και πόσο μπορούν να επηρεάσουν όταν τους εμφανίζουμε να είναι πχ μια οργανωμένη επαγγελματική ομάδα σε μια συντεταγμένη εκδήλωση διαμαρτυρίας. Καμία σχέση.

Δεν ξέρει κανένας που παρακολουθεί τέτοιες διαμαρτυρίες πόσοι από τις μερικές δεκάδες αυτών των ανθρώπων είναι πραγματικά κτηνοτρόφοι. Ενεργοί καλοπροαίρετοι και δοκιμαζόμενοι κτηνοτρόφοι. Και πόσοι είναι επαγγελματίες, ίσως, του ευρύτερου χώρου, με άλλα συμφέροντα όμως και ειδικές ευθύνες για το πλήγμα που δέχθηκε η κτηνοτροφία.

Διότι, ναι, ένα μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης αντιλαμβάνεται τη ζημιά που έχουν υποστεί και θα συνεχίσουν να υπόκεινται οι κτηνοτρόφοι και συμπάσχει μαζί τους. Στενοχωριέται. Στηρίζει τις κυβερνητικές αποφάσεις για αποζημιώσεις. Και ζητά την παροχή των αποζημιώσεων το ταχύτερο δυνατό. Το έκανε όμως σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό πριν τα ντροπιαστικά, για τους πλείστους συμμετέχοντες, καραγκιοζιλίκια της Πέμπτης και τον αυθάδη τσαμπουκά με τον οποίο μας μιλούσαν μια κυρία και δυο-τρεις κύριοι.

Αλλά να έχουν υπόψη τους τα μέλη της συμπαθούς παραγωγικής ομάδας -και κυρίως αυτοί που ταλαιπώρησαν τόσο κόσμο την Πέμπτη- ότι είναι πάρα πολλοί οι Κύπριοι που στο πίσω μέρος του μυαλού τους έχουν την έγνοια πως με όλη αυτή την προθυμία και την ετοιμότητα της Πολιτείας να αποζημιώσει και να στηρίξει σε βάθος χρόνου οικονομικά και άλλως πώς τους κτηνοτρόφους, στο τέλος είναι σχεδόν βέβαιο πως θα στηριχθούν – αποζημιωθούν και κάποιοι που φέρουν βαρύτατες ευθύνες για τις παρανομίες και τα λαθρεμπόρια, με τα οποία μάς έμπλεξαν όλους και κυρίως αθώους και έντιμους βιοπαλαιστές συναδέλφους τους.

Αφέθηκε στο περιθώριο της επικαιρότητας η άποψη πολλών συμπολιτών μας -και της στήλης- πως, παράλληλα με την εκταμίευση ικανών κονδυλίων για την στήριξη αυτών των παραγωγών, θα πρέπει να ολοκληρωθεί και η έρευνα που μας είπαν οι Αρχές ότι ξεκίνησε όταν πρωτοεμφανίστηκαν τα κρούσματα αφθώδους πυρετού σε περιοχές της Λάρνακας, ώστε να επιβεβαιωθεί ότι όντως κάποιοι ζωέμποροι ή έμποροι ζωοτροφών ή και κτηνοτρόφοι συνέχισαν να πηγαινοέρχονται σε κτηνοτροφικά υποστατικά στα κατεχόμενα ή να εμπορεύονται από εκεί σανούς, τροφές ή και ζώα, εν γνώσει τους ότι η περιοχή εκεί ήταν ήδη μολυσμένη και ήταν σε ισχύ προειδοποιήσεις των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών για αποφυγή κάθε συναλλαγής με τους εκεί κτηνοτρόφους ή ζωέμπορους.

Το είπε πολύ κατανοητά ο αξιόπιστος και καλός γνώστης του αντικειμένου Σταύρος Μαλάς μερικές φορές τις τελευταίες μέρες. Η διάδοση του αφθώδους πυρετού από τα κατεχόμενα στις ελεύθερες περιοχές αλλά και από το ένα υποστατικό στο άλλο στις ελεύθερες περιοχές έγινε μέσω μετακινήσεων ζώων ή και πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται στην κτηνοτροφία.

Δηλαδή, κάποιοι στις ελεύθερες περιοχές ευθύνονται για τη μόλυνση κοπαδιών με αφθώδη πυρετό και την τεράστια ζημιά στην κτηνοτροφία και τους έντιμους κτηνοτρόφους. Θα τους αποζημιώσουμε και αυτούς;