Η τελευταία σειρά ντοκιμαντέρ του HBO, «Neighbors», είναι μια συναρπαστική σειρά που αποτυπώνει την κατακερματισμένη καρδιά της σύγχρονης Αμερικής. Μέσα από έξι έντονα επεισόδια, οι σκηνοθέτες Χάρρισον Φίσμαν και Ντίλαν Ρέντφορντ στρέφουν έναν υπερ-στιλιζαρισμένο φακό προς τις προαστιακές συγκρούσεις, αποδεικνύοντας ότι τίποτα δεν μεταμορφώνει τους ανθρώπους σε τέρατα όσο η αίσθηση απειλής κατά της περιουσίας τους.

Σε παραγωγή των αδελφών Σαφντί και της A24, η σειρά μοιράζεται το χαρακτηριστικό «anxiety-core» DNA τους. Είτε πρόκειται για μια διαμάχη για μια λωρίδα γκαζόν 3,25 τετραγωνικών μέτρων στη Φλόριντα είτε για έναν τσιμεντένιο τοίχο 2,75 μέτρων στο Σαν Αντόνιο, η σειρά ξεχωρίζει στο να ανακαλύπτει κάτι Αμερικάνικα αλλόκοτο. Το «Neighbors», εξερευνά ένα μετα-Covid τοπίο, που καθορίζεται από κάμερες εισόδου, προσωπικά «brands» και μια βαθιά ριζωμένη παράνοια.

Η μεγαλοφυΐα της σειράς έγκειται στην αστείρευτη περιέργειά της. Κάθε επεισόδιο ξεκινά με ένα ασήμαντο παράπονο —όπως μια πύλη στην επαρχία της Μοντάνα— αλλά εξερευνά τα πιο σκοτεινά υπόγεια ρεύματα της διαμάχης. Συναντάμε πρόσωπα που χρηματοδοτούν τις αγωγές τους μέσω της ορατότητας που αποκτούν στο TikTok, πλασάρουν συνωμοσίες των QAnon ή έχουν επιχειρήσεις κατασκευής όπλων κατά παραγγελία από τα γκαράζ τους. Αποφεύγει τα στερεότυπα των «διαλυμένων οικογενειών», εκθέτοντας αντ’ αυτού πώς η εμπορευματοποίηση των διαδικτυακών μέσων έχουν αντικαταστήσει την κοινότητα με μια αδιάκοπη παρακολούθηση.

Τεχνικά, τα «push-ins» και «pull-outs» κάνουν τις πραγματικές διαμάχες να μοιάζουν με θρίλερ υψηλού κινδύνου. Αν και η σειρά περιστασιακά αγγίζει τα όρια της ηθικής, υπογραμμίζοντας ψυχικές ασθένειες που δεν έχουν αντιμετωπιστεί, παραμένει ένας καθρέφτης. Μας αναγκάζει να γίνουμε μάρτυρες μιας πολωμένης χώρας που έχει χάσει την ικανότητα να συνυπάρχει, όπου κάθε αλληλεπίδραση είναι ένα βήμα πιο κοντά σε μια πιο άγνωστη, πιο σκοτεινή πλευρά.

Τελικά; Αξίζει να το δείτε και να μπείτε σε ένα κόσμο που δεν περιμένατε.

Ελεύθερα 26.04.2026