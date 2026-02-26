Κατά πλειοψηφία και χωρίς καμία αλλαγή η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε το νομοσχέδιο που προνοεί την παραχώρηση φορολογικών απαλλαγών στους εργαζόμενους που βρίσκονται στο εξωτερικό και θα μετακομίσουν στην Κύπρο, στο πλαίσιο του σχεδίου κινήτρων «Minds in Cyprus».

Υπέρ του νομοσχεδίου τάχθηκαν 18 βουλευτές από τον ΔΗΣΥ, το ΔΗΚΟ, τη ΔΗΠΑ, την ΕΔΕΚ, ενώ αποχή τήρησαν 16 βουλευτές από το ΑΚΕΛ, τους Οικολόγους καθώς και κάποιοι ανεξάρτητοι.

Με το σχέδιο παρέχονται φορολογικά κίνητρα για την ένταξη στην αγορά εργασίας, ενώ διευρύνονται τα κριτήρια και αυξάνεται η οροφή της φορολογικής απαλλαγής για όσους βρίσκονταν στο εξωτερικό για επτά χρόνια. Οι ειδικές φορολογικές απαλλαγές, οι οποίες μπορεί να φτάσουν στο 25% της αμοιβής, με μέγιστο ποσό τις €25 χιλ., ή να αφορούν κέρδη αυτοτελώς εργαζόμενου, με μέγιστο ποσό τις €25.000, παραχωρούνται νοουμένου ότι το άτομο ήταν για επτά έτη κάτοικος εκτός της Δημοκρατίας.

Με το νέο πλαίσιο διευρύνονται οι δικαιούχοι που θα λαμβάνουν φορολογική απαλλαγή, ώστε να περιλαμβάνονται, επιπροσθέτως των μισθωτών, και οι αυτοτελώς εργαζόμενοι. Διασαφηνίζεται ότι η φορολογική απαλλαγή εφαρμόζεται επί της αμοιβής από μισθωτές υπηρεσίες ή των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα στη Δημοκρατία, με την προϋπόθεση ότι αυτά ανέρχονται τουλάχιστον στις €30.000 ετησίως.

Καθορίζεται ως προϋπόθεση, για να καταστεί άτομο δικαιούχο της φορολογικής απαλλαγής, η διαμονή του στη Δημοκρατία καθ’ οιοδήποτε έτος πριν από την επταετή περίοδο απουσίας του στο εξωτερικό. Παρέχεται δυνατότητα ένταξης στο νέο φορολογικό πλαίσιο ατόμων που είτε εργάζονταν στο εξωτερικό με καθεστώς πλήρους απασχόλησης για τουλάχιστον ογδόντα τέσσερις μήνες πριν από την έναρξη της εργοδότησής τους στη Δημοκρατία, χωρίς την απαίτηση τίτλου σπουδών, είτε εργάζονταν στο εξωτερικό για τουλάχιστον τριάντα έξι μήνες υπό το ίδιο καθεστώς, με την προϋπόθεση κατοχής πανεπιστημιακού τίτλου αναγνωρισμένου από το ΚΥΣΑΤΣ.