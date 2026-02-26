Παρά τις επιφυλάξεις των κομμάτων για τις γενναιόδωρες φορολογικές απαλλαγές που θα λάβουν οι εργαζόμενοι που βρίσκονται στο εξωτερικό και θα μετακομίσουν στην Κύπρο στο πλαίσιο του σχεδίου κινήτρων «Minds in Cyprus», το νομοσχέδιο οδηγείται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής, χωρίς καμία αλλαγή.

Τα κόμματα δεν έχουν καταθέσει γραπτές τροπολογίες για να επέλθουν αλλαγές στο νομοσχέδιο, παρόλο που βουλευτές είχαν υποστηρίξει πως υπάρχει ανισότητα, καθώς όσοι εργαζόμενοι ήρθαν στην Κύπρο μέσω των δύο προηγούμενων σχεδίων επωφελούνται λιγότερων ωφελημάτων από αυτά που θα λάβουν όσοι αξιοποιήσουν το σχέδιο «Minds in Cyprus».

Πάντως, το ενδιαφέρον για τα νέα φορολογικά κίνητρα είναι μεγάλο, καθώς 600 ενδιαφερόμενοι έχουν εγγραφεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία αποτελεί τον κεντρικό κόμβο ενημέρωσης. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Opportunities for Talent» του Υπουργείου Εργασίας και μπορούν να βλέπουν διαθέσιμες θέσεις εργασίας στην Κύπρο, να εγγράφονται και να λαμβάνουν εξατομικευμένη ενημέρωση για επαγγελματικές ευκαιρίες.

Τα κίνητρα

Με το σχέδιο παρέχονται φορολογικά κίνητρα για την ένταξη στην αγορά εργασίας, ενώ διευρύνονται τα κριτήρια και αυξάνεται η οροφή της φορολογικής απαλλαγής για όσους βρίσκονταν στο εξωτερικό για επτά χρόνια. Οι ειδικές φορολογικές απαλλαγές, οι οποίες μπορεί να φτάσουν στο 25% της αμοιβής, με μέγιστο ποσό τις €25 χιλ., ή να αφορούν κέρδη αυτοτελώς εργαζόμενου, με μέγιστο ποσό τις €25.000, παραχωρούνται νοουμένου ότι το άτομο ήταν για επτά έτη κάτοικος εκτός της Δημοκρατίας.

Ουσιαστικά, η συγκεκριμένη στρατηγική brain gain δεν απευθύνεται μόνο σε ταλέντα με τη στενή έννοια του όρου, όπως ήταν ο αρχικός της σκοπός, αλλά μπορεί να την αξιοποιήσει οποιοσδήποτε εργάζεται στο εξωτερικό, ανεξαρτήτως εάν διαθέτει πανεπιστημιακό πτυχίο, νοουμένου ότι ήταν εκτός Κύπρου για επτά χρόνια και σε κάποια φάση της ζωής του βρισκόταν για ένα έτος στο νησί.

Τελικό σχέδιο

Με το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου, το οποίο αναθεωρήθηκε για να διασκεδαστούν οι ανησυχίες για ζητήματα διασφάλισης ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων, έγινε επανακαθορισμός των κριτηρίων επιλεξιμότητας για την παραχώρηση των φορολογικών απαλλαγών. Αναλυτικά, το τελικό κείμενο προβλέπει τα εξής:

◗ Διεύρυνση των δικαιούχων φορολογικής απαλλαγής, ώστε να περιλαμβάνονται, επιπροσθέτως των μισθωτών, και οι αυτοτελώς εργαζόμενοι.

◗ Διασαφηνίζεται ότι η φορολογική απαλλαγή εφαρμόζεται επί της αμοιβής από μισθωτές υπηρεσίες ή των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα στη Δημοκρατία, με την προϋπόθεση ότι αυτά ανέρχονται τουλάχιστον στις €30.000 ετησίως.

◗ Καθορίζεται ως προϋπόθεση, για να καταστεί άτομο δικαιούχο της φορολογικής απαλλαγής, η διαμονή του στη Δημοκρατία καθ’ οιοδήποτε έτος πριν από την επταετή περίοδο απουσίας του στο εξωτερικό.

◗ Παρέχεται δυνατότητα ένταξης στο νέο φορολογικό πλαίσιο ατόμων που είτε εργάζονταν στο εξωτερικό με καθεστώς πλήρους απασχόλησης για τουλάχιστον ογδόντα τέσσερις μήνες πριν από την έναρξη της εργοδότησής τους στη Δημοκρατία, χωρίς την απαίτηση τίτλου σπουδών, είτε εργάζονταν στο εξωτερικό για τουλάχιστον τριάντα έξι μήνες υπό το ίδιο καθεστώς, με την προϋπόθεση κατοχής πανεπιστημιακού τίτλου αναγνωρισμένου από το ΚΥΣΑΤΣ.

◗ Καθορίζεται η 1η Ιανουαρίου 2025 ως ημερομηνία έναρξης της ισχύος των προτεινόμενων ρυθμίσεων για σκοπούς πρακτικής εφαρμογής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο τελικό κείμενο του νομοσχεδίου διαγράφηκε πρόνοια, βάσει της οποίας το υφιστάμενο φορολογικό πλαίσιο θα τερματιζόταν κατά την ημερομηνία εφαρμογής των προτεινόμενων ρυθμίσεων, με αποτέλεσμα αυτό να παραμένει σε ισχύ μέχρι τη λήξη του, δηλαδή το 2027.

Μετά την έγκριση του νομοσχεδίου ανοίγει ο δρόμος για τη μετακίνηση εξειδικευμένων εργαζομένων από το εξωτερικό στην Κύπρο. Εκτιμάται ότι το συγκεκριμένο σχέδιο θα επιφέρει μεγάλα οφέλη για την κυπριακή οικονομία.

Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, από το 2021 μέχρι το 2024, μέσω παρόμοιων σχεδίων, το κράτος παραχώρησε φορολογικές εκπτώσεις και απαλλαγές ύψους €2 δισ. για την προσέλκυση επαγγελματιών από το εξωτερικό στην Κύπρο. Τα φορολογικά κίνητρα αξιοποίησαν τη συγκεκριμένη περίοδο συνολικά 46.605 εργαζόμενοι 48 ή και περισσότερων εθνικοτήτων, οι οποίοι εργάζονταν στο εξωτερικό και μετοίκησαν στην Κύπρο.