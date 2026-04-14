Ο ENTSO-E (Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) εξέδωσε ανακοίνωση προς σχολιασμό δημοσιευμάτων στον τουρκικό και τουρκοκυπριακό Τύπο και ξεκαθαρίζει πως το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου – Ελλάδας μέσω του Great Sea Interconnector) είναι το μόνο έργο διασύνδεσης που γίνεται αποδεκτό από τον ευρωπαϊκό οργανισμό.

Τονίζει, μάλιστα, πως ο ENTSO-E δεν θα εξετάσει κανένα έργο για ένταξη στο Δεκαετές Σχέδιο Ανάπτυξης Δικτύου στην Ευρώπη (TYNDP) που θα προταθεί ή θα αναπτυχθεί χωρίς τη συγκατάθεση του ΔΣΜΚ Κύπρου, ο οποίος, προστίθεται στην ανακοίνωση, είναι ο μοναδικός διαχειριστής συστήματος μεταφοράς που έχει πιστοποιηθεί για ολόκληρη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ.

Για το έργο του GSI, o ENTO-E επισημαίνει πως συμμορφώνεται με τις νομικές απαιτήσεις της ΕΕ, ιδίως τον Κανονισμό (ΕΕ) 2022/869 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές.

Ο ENTSO-E είναι ο επίσημος φορέας που εκπροσωπεί 42 Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς (ΔΣΜ/TSOs) από 35 ευρωπαϊκές χώρες. Αποστολή του είναι η εξασφάλιση της ασφάλειας, η ολοκλήρωση της αγοράς ενέργειας και η προώθηση της συνεργασίας για ένα βιώσιμο, ασφαλές και οικονομικά προσιτό ηλεκτρικό δίκτυο σε όλη την Ευρώπη.