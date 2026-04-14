Σε ανοδικό έδαφος κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια καθώς οι επενδυτές ζυγίζουν τις προσπάθειες των ΗΠΑ και του Ιράν να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, παρά τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ από το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό.

Οι διαπραγματευτικές ομάδες από τις ΗΠΑ και το Ιράν ενδεχομένως να επιστρέψουν στο Ισλαμαμπάντ αυτή την εβδομάδα για νέες συνομιλίες, αναφέρει το Reuters επικαλούμενο τέσσερις πηγές.

Οι δύο πλευρές βρίσκονται σε συζητήσεις για τη διεξαγωγή ενός ακόμη γύρου διαπραγματεύσεων για μία μακροπρόθεσμη κατάπαυση του πυρός, αναφέρει από την πλευρά του το Bloomberg επικαλούμενο άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Στόχος είναι οι νέες συνομιλίες να γίνουν πριν τη λήξη της παύσης των εχθροπραξιών που ανακοινώθηκε στις 7 Απριλίου με ισχύ δύο εβδομάδων, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε εξάλλου ότι η Τεχεράνη είχε επικοινωνήσει με τις ΗΠΑ. “Μας τηλεφώνησαν οι κατάλληλοι άνθρωποι… και θέλουν να καταλήξουν σε μια συμφωνία”, ανέφερε μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Οι δύο πλευρές δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία στις συνομιλίες που πραγματοποίησαν αυτό το σαββατοκύριακο, με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Τζ. Ντ. Βανς να κάνει λόγο για “ουσιαστικές συνομιλίες”, επαναλαμβάνοντας ότι βασικός στόχος του Λευκού Οίκου είναι το Ιράν να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Αυτές ήταν οι υψηλότερου επιπέδου συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Σε αυτό το κλίμα ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει άνοδο 0,6% και σκαρφαλώνει στις 617,89 μονάδες.

Ο γερμανικός DAX κερδίζει 1,1% στις 24.002,45 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 ενισχύεται κατά 0,3% στις 8.262,55 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 σημειώνει άνοδο 0,2% στις 10.606,61 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB κερδίζει 0,5%, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 ενισχύεται 0,7%.

