Η Ρωσία είδε τα έσοδά της από το αργό πετρέλαιο και τα διυλισμένα προϊόντα να αυξάνονται τον Μάρτιο, ανακάμπτοντας από τον Φεβρουάριο, όταν είχαν πέσει στο χαμηλότερο επίπεδο από την έναρξη της σύγκρουσης στην Ουκρανία το 2022, καθώς οι τιμές εκτινάχθηκαν λόγω του πολέμου με το Ιράν, ανακοίνωσε την Τρίτη ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA).

Τα έσοδα από τα εμπορεύματα αποτελούν ζωτικό μέρος του κρατικού προϋπολογισμού της Ρωσίας και είναι απαραίτητα για τη στήριξη των αυξανόμενων στρατιωτικών δαπανών.

Ο IEA, με έδρα το Παρίσι, ανέφερε ότι οι εξαγωγές αργού πετρελαίου της Ρωσίας αυξήθηκαν κατά 270.000 βαρέλια ημερησίως τον περασμένο μήνα σε σχέση με τον Φεβρουάριο, φτάνοντας τα 4,6 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, κυρίως λόγω των αυξημένων θαλάσσιων αποστολών, καθώς ο αγωγός Druzhba παρέμεινε εκτός λειτουργίας.

Οι ροές μέσω του αγωγού Druzhba προς την Ουγγαρία και τη Σλοβακία μέσω ουκρανικού εδάφους έχουν διακοπεί μετά τις επιθέσεις στις υποδομές του αγωγού στα τέλη Ιανουαρίου.

Ο IEA ανέφερε επίσης ότι τα έσοδα της Ρωσίας από εξαγωγές πετρελαίου και πετρελαιοειδών σχεδόν διπλασιάστηκαν, φτάνοντας τα 19 δισ. δολάρια τον Μάρτιο από 9,75 δισ. δολάρια τον Φεβρουάριο, καθώς οι παγκόσμιες τιμές πετρελαίου αυξήθηκαν απότομα.

Ακόμη, συμπλήρωσε ότι η παραγωγή αργού πετρελαίου της Ρωσίας αυξήθηκε τον περασμένο μήνα στα 8,96 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως από 8,67 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως τον Φεβρουάριο.

Ο οργανισμός σημείωσε επίσης ότι η Ρωσία ενδέχεται να δυσκολευτεί να αυξήσει περαιτέρω την παραγωγή πετρελαίου πάνω από τα επίπεδα που καταγράφηκαν στις αρχές του πρώτου τριμήνου στο άμεσο μέλλον, λόγω ζημιών σε λιμάνια και ενεργειακές υποδομές.

Λιμάνια της Ρωσίας στη Βαλτική και τη Μαύρη Θάλασσα, καθώς και διυλιστήρια, έχουν υποστεί επανειλημμένες ζημιές από ουκρανικές επιθέσεις με drones.

