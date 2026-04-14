Ο Σύνδεσμος Ανάπτυξης Ακινήτων εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για το τραγικό περιστατικό κατάρρευσης τμήματος πολυκατοικίας στη Λεμεσού το Σάββατο, 11 Απριλίου, που είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια ανθρώπινων ζωών και τον τραυματισμό συμπολιτών μας.

Σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου, “το περιστατικό αυτό φέρνει εκ νέου στην επιφάνεια ένα κρίσιμο ζήτημα που ο Σύνδεσμος μας έχει επανειλημμένα αναδείξει: την επιτακτική ανάγκη για άμεση και ουσιαστική αντιμετώπιση των επικίνδυνων οικοδομών σε ολόκληρη την Κύπρο”.

Ο Σύνδεσμος κρούει εκ νέου τον κώδωνα του κινδύνου και υπογραμμίζει ότι απαιτούνται άμεσα, συντονισμένα και υποχρεωτικά μέτρα, τα οποία θα περιλαμβάνουν συστηματικές επιθεωρήσεις κτηρίων, αυστηρούς μηχανισμούς συμμόρφωσης και άμεση εκκένωση όπου διαπιστώνεται επικινδυνότητα. Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι τα υφιστάμενα μέτρα για τη διαχείριση των επικίνδυνων οικοδομών δεν είναι επαρκή. Απαιτείται ένα πιο αποτελεσματικό και λειτουργικό πλαίσιο, που να διασφαλίζει την πρόληψη και όχι τη διαχείριση των συνεπειών.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Σύνδεσμος τονίζει ότι η άμεση προώθηση και ψήφιση του «Περί Διαχείρισης Κοινόκτητων Οικοδομών και Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2023», αποτελεί επείγουσα ανάγκη. Μόνο μέσα από ένας σαφές, δεσμευτικό και εφαρμόσιμο πλαίσιο μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το διαχρονικό πρόβλημα της ελλιπούς συντήρησης κτηρίων και να αποτραπεί επανάληψη παρόμοιων τραγωδιών.

Η θέσπιση συγκεκριμένων υποχρεώσεων για τους ιδιοκτήτες, σε ό,τι αφορά τη συντήρηση και την ασφάλεια των οικοδομών, αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας. Η απουσία ενός τέτοιου πλαισίου δημιουργεί σήμερα επικίνδυνα κενά και εκθέτει του πολίτες σε σοβαρούς κινδύνους. Η ψήφισή του νομοσχεδίου λοιπόν δεν μπορεί να καθυστερεί περαιτέρω – πρέπει να αποτελεί άμεση προτεραιότητα για την πολιτεία.

Ο Σύνδεσμος Ανάπτυξης Ακινήτων δηλώνει την πλήρη ετοιμότητά του να συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση των απαραίτητων ρυθμίσεων, σε μια συλλογική προσπάθεια που αφορά πρωτίστως την προστασία της ανθρώπινης ζωής.