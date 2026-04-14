Ο Donald Trump έβαλε στόχο να καταστρέψει το Ιran. Παραλίγο να το πετύχει. Όμως, μέσα στα ερείπια αυτής της σχεδόν ολοκληρωτικής καταστροφής, συνέβη κάτι εξαιρετικό. Κάτι που κανένας αναλυτής δεν προέβλεψε, κανένα πρωτοσέλιδο δεν έχει αποτυπώσει πλήρως και κανένας υποστηρικτής του Trump δεν μπορεί εύκολα να εξηγήσει.

Το Iran αναδύθηκε από την πιο καταστροφική στρατιωτική εκστρατεία στη σύγχρονη Μέση Ανατολή όχι ως ένα διαλυμένο κράτος που ζητά έλεος, αλλά ως ένα έθνος που κάθεται απέναντι από τον Αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, με ένα πλαίσιο 10 σημείων το οποίο η Washington το χαρακτήρισε «εφαρμόσιμο».

Από τις 28 Φεβρουαρίου 2026, οι ζημιές στο Iran ήταν καταστροφικές σε απόλυτο βαθμό. Ο Ανώτατος Ηγέτης Ali Hameini δολοφονήθηκε. Οι πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Fordow και στη Natanz στοχοποιήθηκαν και μερικώς καταστράφηκαν. Οι βαλλιστικές υποδομές καταστράφηκαν συστηματικά. Το νησί Kharg, που διαχειρίζεται το 90% των εξαγωγών πετρελαίου του Iran, δέχτηκε επανειλημμένα πλήγματα.

Με κάθε συμβατικό μέτρο, η Washington κέρδισε τον πόλεμο. Και όμως, ο Υπουργός Εξωτερικών του Iran, Seyed Abbas Araghchi, υπέγραψε και δημοσίευσε μια πρόταση ειρήνης 10 σημείων στις 7 Απριλίου 2026, την οποία αναδημοσίευσε ο ίδιος ο Trump στο Truth Social — χαρακτηρίζοντάς την «μια εφαρμόσιμη βάση για διαπραγμάτευση».

Να τι ζητά το Iran:

Σημείο 1 – Εγγύηση ότι το Iran δεν θα δεχθεί ξανά επίθεση

Σημείο 2 – Μόνιμο τέλος του πολέμου (όχι απλή κατάπαυση πυρός)

Σημείο 3 – Τέλος των ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο

Σημείο 4 – Άρση όλων των αμερικανικών κυρώσεων

Σημείο 5 – Τέλος όλων των συγκρούσεων κατά των συμμάχων του Iran στην περιοχή

Σημείο 6 – Επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ

Σημείο 7 – Επιβολή τέλους 2 εκατομμυρίων δολαρίων ανά πλοίο

Σημείο 8 – Διαμοιρασμός των εσόδων με το Omman

Σημείο 9 – Το Iran καθορίζει τους κανόνες διέλευσης

Σημείο 10 – Χρήση των εσόδων για ανοικοδόμηση αντί αποζημιώσεων

Ο ΦΟΡΟΣ ΤΩΝ 2 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Πριν από αυτόν τον πόλεμο, το Ιran δεν είχε επίσημο έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ. Η διεθνής ναυτιλιακή νομοθεσία ίσχυε. Η ελεύθερη ναυσιπλοΐα ήταν ο κανόνας. Με αυτή την πρόταση, το Ιran δεν ανοίγει απλώς τα Στενά — γίνεται ο διαχειριστής, ο νομοθέτης και ο εισπράκτορας διοδίων. Κάθε δεξαμενόπλοιο που μεταφέρει πετρέλαιο σε Ιαπωνία, Κορέα, Ινδία, Κίνα, Ευρώπη ή Φιλιππίνες θα πληρώνει 2 εκατομμύρια δολάρια. Αυτό δεν είναι πρόταση ενός ηττημένου κράτους. Είναι μια προσπάθεια στρατηγικής κυριαρχίας.

ΠΩΣ ΜΙΑ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΕΝΗ ΧΩΡΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΙΟ ΙΣΧΥΡΗ;

Πριν τον πόλεμο, το Ιran ήταν απομονωμένο και οικονομικά πιεσμένο.

Έξι εβδομάδες μετά:

• Διαπραγματεύεται από θέση ισχύος

• Ζητά άρση κυρώσεων

• Προστατεύει τους συμμάχους του

• Διεκδικεί έλεγχο σε κρίσιμο ενεργειακό πέρασμα

Τίποτα από αυτά δεν υπήρχε πριν.

Η ομάδα του Trump πιστεύει ότι θα ελέγξει τις διαπραγματεύσεις.

Αλλά:

• Το σημείο 5 προστατεύει όλα τα δίκτυα επιρροής του Iran

• Τα σημεία 7–9 δημιουργούν νέα έσοδα

• Το σημείο 2 απαιτεί μόνιμη ειρήνη

Αν αυτά γίνουν αποδεκτά, το Iran βγαίνει πιο ισχυρό από ποτέ μετά το 1979.

ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ 12 ΜΕΡΕΣ

Οι συνομιλίες στο Islamabad ξεκινούν την Παρασκευή. Οι ΗΠΑ ζητούν πλήρη διάλυση του πυρηνικού προγράμματος του Iran.

Το Iran λέει ότι πέτυχε σχεδόν όλους τους στόχους του. Και οι δύο δεν μπορούν να έχουν δίκαιο.

ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Ο Trump ξεκίνησε τον πόλεμο για να αποδυναμώσει το Iran.

Αν όμως οι όροι αυτοί ισχύσουν, το Iran:

• Θα είναι πιο ισχυρό

• Πιο προστατευμένο

• Πιο επιδραστικό

